Business-overblik: Tre topdirektører scorer 400 millioner i dansk-tysk milliardfusion

Så skal vi til det igen. Her kommer en frisk businessopdatering fra morgenstunden på en særdeles blæsende mandag morgen.

I dagens overflyvning af de vigtigste erhvervsnyheder findes endnu et kapitel i sagen om regeringens Blackstone-indgreb. Kritikken lyder nu, at indgrebet har lukket ét hul for ejendomsinvestorer, men har samtidig åbnet et nyt. Herudover melder en dansk industrikæmpe nu pas på regeringens grønne målsætning om at reducere udslippet af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Vi begynder dog med at kaste et blik på en dansk-tysk fusion, hvor tre topdirektører er blevet belønnet med en kæmpe bonus.

1. Bonusregn over topfolk i dansk-tysk fusion

Den store milliardfusion mellem danske høreapparatkoncern Widex og tyske Sivantos har kastet en bonus af sig på over 400 millioner kroner til tre topdirektører.

Det skriver erhvervsmediet Finans, der har kigget nærmere på regnskabet for den fusionerede høreapparatgigant, der går under navnet WS Audiology.

Til Finans siger høreapparatkoncernens finansdirektør, Henrik Bender, at der er tale om bonusser, »der blev udløst som følge af fusionen, og som er akkumuleret over flere år op mod fusionen«.

Robert Spliid, der er ekspert i kapitalfonde, vurderer dog, at de tre direktørers bonus på mere end 400 millioner kroner er voldsom stor, selvom den er aftalt på forhånd.

»Der er efterhånden ikke ret meget, der er normalt i kapitalfondsverdenen. Men det er et usædvanligt stort beløb,« siger Robert Spliid til Finans.

2. Dansk energikæmpe melder pas på regeringens grønne mål

Det kan blive vanskeligt og dyrt for energislugende virksomheder at imødekomme regeringens målsætning om at reducere drivhusgasser med 70 pct. i 2030.

Det skriver Børsen mandag.

Faktisk kan målsætningen være direkte urealistisk at realisere for de energitunge virksomheder herhjemme. I alt fald hvis man skal nå i mål ud fra de nuværende forudsætninger.

Det peger direktør hos Aalborg Portland, Michael Lundgaard Thomsen, på. Han står i spidsen for et af de i alt 13 klimapartnerskaber, som regeringen har udpeget i erhvervslivet for at nå til måls med deres ambitiøse klimaplan.

En plan, som tilsyneladende er lidt for ambitiøs, hvis man spørger Michael Lundgaard Thomsen, som har undersøgt, hvilke muligheder den energibelastende industri har for at mindske klimabelastningen.

»Med de nuværende konditioner og forudsigelser, der er på priser og tilgængelighed af brændsler, så når vi ikke i mål,« siger Michael Lundgaard Thomsen til Børsen.

3. Hul i boligaftalen åbner for ny Blackstone-finte

Den omdiskuterede boligaftale, også kaldet Blackstone-indgrebet, kan gøre andelsboligforeninger til et oplagt opkøbsemne for ejendomsinvestorer. Det skriver Berlingske.

Det kan samtidig gøre det mere gunstigt for andelsforeningerne at sætte sig selv til salg med henblik på at score en gevinst og fortsætte som lejere. Sådan lyder det nu fra en stribe aktører i ejendomsbranchen og en andelsboliganalytiker.

I den aftale, som S-regeringen, anført af boligminister Kaare Dybvad Bek, har indgået med SF, Enhedslisten, Alternativet og Dansk Folkeparti, er andelsboligforeninger, der bliver opløst og omdannet til udlejningsejendomme, nemlig undtaget for en karensperiode på fem år, før de må hæve huslejen på baggrund af en såkaldt 5.2-renovering.

Dermed kan ejendomsinvestorer i princippet fortsætte med de meget kritiserede renoveringer og huslejeforhøjelser, som man netop har forsøgt at bremse – bare ved at investere i andelsboligforeninger i stedet for udlejningsejendomme.

»Andelsboligforeninger bliver en lækkerbisken at købe op,« siger Tejs Carstensen, uafhængig andelsboliganalytiker, til Berlingske.

Det bør investorerne holde øje med:

Andreas Østerheden, chefstrateg hos Nordea, peger i dag på tre ting, han mener, investorer skal holde øje med.

Det bliver en stille start på en ellers interessant uge, hvor de amerikanske markeder holder lukket pga. presidents day. Fokus for markederne er fortsat på virusudbruddet, og Kina har senest øget hjælpen til økonomien ved at sænke lånerenten til banker, og på den måde håber de på at gøre det billigere for fx virksomheder at låne og servicere deres gæld. Samlet set endnu et tiltag for at støtte økonomien, selvom mange af de mindre virksomheder der bliver hårdt ramt, nok ikke vil have så stor gavn af disse tiltag. Ikke desto mindre hjælper det på optimismen i markederne her til morgen, hvor de asiatiske indeks holder de høje niveauer.

Selvom de amerikanske markeder holder lukket, kan man følge data for byggeri i Europa og i de tidlige morgentimer har vi fået de reviderede data for industriproduktionen i Japan.

Sidst men ikke mindst vil der i løbet af ugen være en række talere fra de store centralbanker, som fortsat er interessant for investorerne at følge i tilfælde af, at man kan få information om den fremadrettede pengepolitiske linje. Mest interessant bliver det nok senere på ugen (særligt fredag), hvor en lang række talere fra både ECB og Fed går på talerstolen. Indtil da kan man holde øje med eventuelle nyheder fra den konference, hvor ECBs Philip Lane taler senere i dag i Portugal.

Markederne her til morgen:

USA (lukkekurser fredag)

Dow Jones: -0,09 procent

S&P: +0,18 procent

Nasdaq: +0,2 procent

Asien:

Nikkei: -0,63 procent

Hang Seng: +0,62 procent

CSI 300: +1,66 procent