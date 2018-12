Business-overblik: Notat afslører »bekymrende« problemer med ejendomsvurderinger

God mandag morgen.

Det er tid til at sætte sig godt til rette og få et overblik over de væsentligste erhvervsnyheder fra ugens start. Der er nok at tage fat på med internationale nyheder på ryggen af weekendens G20-møde i Buenos Aires. Også herhjemme er der nok at kigge nærmere på med problemer med nye ejendomsvurderinger, en kampklar fagbevægelse og et løgnagtigt pensionstrick.

1

Først skal vi omkring en topchef, der mener, at stigende ulighed lige nu er et af de største problemer globalt. Det er Ørsteds administrerende direktør, Henrik Poulsen, der melder sig i debatten om lønninger i de største virksomheder og gabet ned til almindelige arbejdstageres løncheck.

»Jeg er topchef i en C25-virksomhed, jeg tjener en årsløn, som jeg godt kan forstå, folk synes er på grænsen til det vanvittige,« siger han til Berlingske Business.

Henrik Poulsen tjente i 2017 en årsløn på 16 millioner kroner i Ørsted.

Den historie kan læses her.

2

Netop lønninger har i mange år været en politisk mærkesag for alverdens fagforeninger, der er samlet i København i denne uge i Bella Center til verdenskongressen for paraplyorganisationen ITUC. Det er dog et andet tema, der tager dagsordenen fra start af. Hvis det står til den danske fagbevægelse anført af LOs Lizette Riisgaard, skal fagforeninger verden over presse politikere til at slå hårdere ned på skattesnyd med en fælles deklaration.

»Man kan ikke komme uden om, at omfanget af skattesnyd nu er så stort, at det underminerer lønmodtagernes tillid til samfundet og den kollektive finansiering af velfærd,« siger hun ifølge Ritzau. (Læs mere her på berlingske.dk)

Hvis deklarationen bliver vedtaget tirsdag, vil medlemmerne blandt andet skulle arbejde for flere ressourcer til kontrolfunktioner, hårdere sanktioner mod skattely og en international enhed lig Interpol med fokus på skatteunddragelse.

3

Et andet centralt globalt emne har været den handleskrig, der har taget form mellem USA og Kina. I weekendens G20-topmøde blev der imidlertid indgået om ikke en fred, så i hvert fald en våbenhvile. Du kan få det fulde overblik i den sag her.

På topmødet i Argentina lovede USAs præsident, Donald Trump, at udskyde en planlagt stigning i told på kinesiske varer for 200 milliarder dollar fra ti til 25 procent.

Som et led i den foreløbige fredsaftale har Kina lovet at købe en stor mængde amerikanske produkter inden for landbrugs-, energi- og industrisektoren.

4

Og så skal vi fra den store internationale scene hjem igen. Et område, der i den grad interesserer danskere med fast ejendom, er de længeventede ejendomsvurderinger, der for nylig blev udskudt. Nu viser det sig, at der er større problemer med at få styr på de nye vurderinger, end det hidtil har været omtalt i offentligheden, fortæller Jyllands-Posten.

I øjeblikket er det f.eks. ikke muligt at sende breve til boligejerne med den nødvendige, lovpligtige information, skriver avisen. Det er også uklart, om kommunerne kan levere gode nok plandata om den enkelte matrikel. Derudover har medarbejderne i den nye Vurderingsstyrelse flere og sværere opgaver end forudset, hvilket »udfordrer produktionen«.

Oplysningerne fremgår ifølge JP af et notat, der blev sendt over til Folketinget samme dag, som Karsten Lauritzen udskød de nye ejendomsvurderinger til 2020.

Ifølge professor Peter Bjerre Mortensen er det alvorlige udfordringer, der er tale om.

»Der er så mange dele, som stadigvæk volder problemer. Det begynder at ligne noget, vi har set før i Skat, og det er bekymrende,« siger han til avisen.

Læs mere her. (kræver abonnement).

5

Der er blevet skrevet en del om skræmmekampagner i pensionsbranchen, og nu indrømmer AP Pension at have brugt løgnagtige advarsler til at holde på en kunde, beretter Finans.

Erhvervsmediet er kommet i besiddelse af et brev, hvor selskabet opfinder et ikke-eksisterende gebyr for at overbevise en kunde om at afblæse et planlagt pensionsskifte til en konkurrent. Der er tale om en transaktionsomkostning på én, der reelt ikke eksisterer.

AP Pension lægger sig faldt ned og fortæller, at brevet ikke følge standarden.

Læs hele historien her.

De asiatiske aktiemarkeder bringer stigninger mandag i kølvandet på håb om en løsning på de kinesisk-amerikanske handelsstridigheder efter weekendens G20-topmøde

Indeks:

Nikkei 225 +1,1

Topix +1,3

Hongkongs Hang Seng +2,2

China Shanghai Composite +2,6

China CSI 300 +2,8

Taiwan Taiex +2,5

Sydkoreas Kospi +1,7

Indiens BSE Sensex +0,3

Singapores STI +2,1

Sydney ASX 200 +1,8

Indeksværdi klokken 06.20.

