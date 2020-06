Business-overblik: IT-kriminelle stjæler stor del af kendt regntøjsproducents overskud

Godmorgen!

Velkommen til ugens første nyhedsbrev fra os på Business. Vi skal blandt andet høre om topchefer, der vil give medarbejderne mere frihed til at arbejde hjemme, en svensk kapitalfond, der ikke mener, at den har 650 millioner kroner at betale i erstatning til en norsk kapitalfond efter en handel med den danske industrivirksomhed Gram, samt en dansk regntøjsiværksætter, som er blevet angrebet af cyberkriminelle.

Men først skal vi høre, hvordan det kan gå private investorer, der satser på postcorona-aktiemarkedet.

1. Private investorer strømmer ind på aktiemarkedet – risikerer en ordentlig øretæve

Coronakrisen, der siden midten af februar har skabt de voldsomste udsving i aktiepriserne i nyere tid, har fået privatinvestorer til at strømme ind på aktiemarkedet.

Det skriver Finans på baggrund af nye tal fra handelsplatforme som Nordnet og Saxo Bank og en lang række andre udbydere i både Europa og USA.

»Vi har set en markant stigning i handelsaktiviteten i de seneste måneder, hvor vi også har budt velkommen til et rekordhøjt antal nye kunder,« siger Johannes Rovsing, nordisk direktør i Saxo Bank, til Finans.

Men kompleksitet, omkostninger og professionelle investorer kan hurtigt føre til tab på porteføljen, hvis man ikke gør sit hjemmearbejde, advarer eksperter overfor Finans.

2. Topchefer vil give medarbejdere større frihed til at arbejde hjemme

Mange flere lønmodtagere vil i fremtiden få mulighed for at arbejde hjemmefra en eller flere dage om ugen, skriver Berlingske.

Flere topchefer mener dog, at der fortsat vil være stort behov for at mødes fysisk og sætter spørgsmålstegn ved produktiviteten på hjemmekontoret.

Det viser den seneste rundspørge til Berlingskes Toplederpanel, som i alt 167 topchefer hos Danmarks 1.000 største virksomheder har svaret på.

»Jeg er klart af den opfattelse, at den inspiration og vidensdeling, man får ved at være fysisk tilstede på en arbejdsplads, højner effektiviteten og kvaliteten af arbejdet,« siger Steen Rocatis, adm. direktør i kommunikations- og marketingvirksomheden Bording Danmark.

3. Kapitalfond: Glem de 650 mio. kr. i Gram-erstatning – der er ingen penge

FSN Capital med den norske investor Frode Strand Nielsen i spidsen skal inden tirsdag i næste uge have udbetalt i alt knap 650 millioner kroner. Beløbet er erstatning efter at være blevet svindlet og bevidst vildledt, da FSN Capital i 2018 købte produktionsvirksomheden Gram Equipment af den svenske kapitalfond, Procuritas.

Men kassen er tom, skriver Berlingske.

Gram, der producerer udstyr til isproduktion, blev via omfattende regnskabsmanipulation præsenteret for FSN Capital som en økonomisk solid vækstkomet. I realiteten fossede pengene ud med en hast, så selskabet balancerede på kanten af afgrunden.

Men selvom afgørelsen er soleklar, skal FSN Capital ikke regne med at se nogen penge fra Procuritas trille ind på kontoen.

»Jeg kan ikke se nogen mulighed for, at de penge bliver betalt,« siger partner i Procuritas, Hans Wikse.

4. Rains mister 25 procent af årets resultat ved IT-angreb

Knap syv millioner kroner eller en fjerdedel af hele årets overskud. Så meget har det ifølge Børsen kostet Rains, producent af moderigtigt regntøj, at IT-kriminelle brød ind i virksomhedens mailsystem.

Ifølge Børsen slap de cyberkriminelle slap afsted med at få overført en million dollar (6,75 millioner kroner) til en konto i Hong Kong. Pengene er formentlig tabt nu, mens det lykkedes Rains at få stoppet en overførsel af omkring ti millioner kinesiske renminbi, oplyser adm. direktør Jan Stig Andersen til avisen. Ti millioner renminbi svarer til cirka ti millioner kroner.

Rains er langt fra den eneste danske virksomhed, der taber penge på cyberkriminalitet.

»Denne sag er desværre ikke en enlig svale. Langt fra. Der er i hvert fald hundredvis af tilfælde i Danmark hvert år, og der er et stort skyggetal, da ikke alt anmeldes, og der findes heller ikke en officiel statistik,« siger partner og sikkerhedsekspert i PwC, Mads Nørgaard Madsen, til Børsen.

Artiklen kan læses i Børsens e-avis side 9.

Tre ting investorerne skal holde øje med:

Her er tre ting, som investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet holder øje med i dag:

De amerikanske aktier blev fredag trukket ned af tre faktorer: Facebook, coronavirus + andenrunde-effekter og resultatet af banktest: Investorerne vil spørge sig selv, om der nu kommer andenrunde-salgseffekter i aktierne?

Senere i dag vil de store amerikanske banker følge op med at offentliggøre individuelle kapitalplaner i relation til stresstests fra den amerikanske centralbank (FED). Det er forventeligt, at enkelte banker kan blive tvunget til at reducere i udbytterne. Spørgsmålet er, om der stadig kan komme negative overraskelser?

Kan yderligere pres på Facebook være den faktor, der for alvor får investorerne til at frygte en nedtur for selskabet?

Det sker på markederne:

Indeks og udvikling i procent.

USA lukkekurser fredag

Dow Jones -2,84 pct.

S&P 500 -2,42 pct.

Nasdaq -2,59 pct.

Indeks mandag kl. 06.40

Japan Nikkei -2,05 pct.

Hongkong Hang Seng -1,59 pct.

Kina CSI -0,71 pct.