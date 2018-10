Business overblik: Dansk tøjfirma har brugt detektiver og millioner i kopikamp mod Zara

Godmorgen,

Vi tager hul på ugens første nyhedsdag, som i dag står i danske virksomheders tegn. Vi skal forbi Parken Sport & Entertainment, som taber millioner på den frasolgte Fitness DK-kæde. Vi runder også danske inkassobureauer, som over de kommende år vil købe mange af bankernes porteføljer af dårlige betalere.

Men vi begynder hos et lille dansk tøjfirma, som har taget kampen op mod en en af verdens største modekoncerner:

1

Det danske tøjmærke Rains mener at have fået et afgørende gennembrud i sin kopisag mod modegiganten Inditex, der står bag Zara-kæden og er ejet af verdens femterigeste mand, spanske Amancio Ortega.

Rains har fået to kinesiske fabrikker til at erkende, at de blev instrueret af Inditex til slavisk at kopiere to af Rains’ produkter, henholdsvis en regnjakke og en regnfrakke, og ejerne af de to kinesiske fabrikker er nu indkaldt som vidner i retssagen.

Det skriver Finans, som har set retsdokumenter, hvori ejerne beskriver og underskriver, at de blev bedt af Inditex om at lave identiske kopier af Rains’ produkter. Blot med Zaras logo i nakken.

Det danske tøjmærke stævnede Inditex i maj 2017. Nu er sagen på vej ind i sin afgørende fase.

2

Vi hopper videre til Parken Sport & Entertainment, som tjener flere penge end ventet på FC København, Lalandia, samt aktiviteter omkring stadion og de tilknyttede kontorejendomme og derfor opjusterer sine forventninger for den del af forretningen.

Her er prognosen nu et plus på 75 til 90 mio. kr. før skat i 2018, mens omsætningen fortsat ses lande på mellem 780 og 800 mio. kr. Det fortalte selskabet i en meddelelse søndag aften, efter at der var blevet kigget nærmere på regnskabstallene for tredje kvartal.

Selskab Kurs Ændr. %

Opjusteringen tyder til gengæld også på, at der er tabt mere på den frasolgte Fitness DK-forretning end forudset. Den samlede forventning om et underskud før skat på 155 til 170 mio. kr. i år for både fortsættende og ophørende aktiviteter består nemlig. Læs mere her.

3

Inkassobureauer vil over de kommende år købe mange af bankernes porteføljer af dårlige betalere, spår branchen. Bankerne erkender, at de har svært ved at inddrive gæld på samme måde som de specialiserede inkassoselskaber, og er begyndt at sælge deres gældsporteføljer for flere mia. kroner.

Senest har Nordea solgt 12.000 kundesager til det norske inkassobureau B2Holding. Kunderne skyldte samlet banken 2,9 mia. kroner, men B2Holding betalte blot 300 mio. kroner for porteføljen.

Den type handler kommer vi til at se meget mere af, siger Morten Engelbæk, administrerende direktør for Lowell, der er et af Danmarks største inkassobureauer til Berlingske Business.

»Der er en større appetit på at sælge lån til os, end vi har set tidligere, og jeg tror, at vi nu vil se et skifte inden for bankerne, fra at man har serviceret de dårlige betaler selv, til at man i højere grad vil sælge de dårlige betalere fra,« siger Morten Engelbæk.

4

Vi skal også lige forbi de såkaldte kreative erhverv, som er en samlet betegnelse for design, tøj- og møbelproduktion, film, tv-serier, spil og arkitektur. De kreative erhverv har det seneste årti oplevet en markant vækst både i forhold til arbejdspladser og eksport.

De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at de kreative erhvervs andel af den danske eksport fra 2008 til 2016 årligt er vokset med cirka 4,2 pct. Det er næsten dobbelt så meget som væksten i Danmarks samlede eksport på cirka 2,4 pct. årligt. I kroner og øre lå de kreative erhvervs eksport i 2016 på 92 milliarder kr.

»Det er en milliardforretning for Danmark, og de kreative erhverv udgør i dag en markant styrkeposition i dansk økonomi med imponerende flotte tal for både eksport, beskæftigelse, omsætning og værdiskabelse,« udtaler erhvervsminister Rasmus Jarlov, der mandag af det såkaldte Vækstteam får præsenteret en række anbefalinger til, hvordan regeringen yderligere kan understøtte det erhverv. Læs mere her.

Her er tre ting, som Per Hansen, der er investeringsøkonom Nordnet, har blikket rettet mod i dag:

Under de seneste ugers aktienedtur har der været rejst kritik af, om den amerikanske centralbank, FED, vender det blinde øje til med hensyn til en forestående vækstnedgang, når pengepolitikken skal fastsættes. Derfor bliver mere eller mindre alle FED-taler nøje gransket. I dag er det Charlie Evans, FED Chicago, som i en tale ytrer sig, og investorerne lytter efter, om der er nye signaler.

Sidste uge sluttede dårligt af med massive amerikanske kursfald, som fredag spiste 2/3 af torsdagens stigning. Mandagen er startet roligt i Asien, hvor indledende tab er blevet vendt til moderate plusser. Aktienervøsiteten lurer lige under overfladen, men der burde være plads til en dansk plusdag i, hvad der bliver en meget travlt regnskabsuge med bankregnskaber fra Jyske Bank, Sydbank og Danske Bank, samt senere tal fra Novo Nordisk, Coloplast og Ørsted.

Parken tjener på banen, hvad de sætter til i motionsrummet. Søndag opjusterede selskabet forventninger til de fortsættende aktiviteter (og altså eksklusive Fitness.dk), men fastholdt de samlede forventninger. Fitness.dk har været et meget dyrt bekendtskab, men mon ikke den trods alt positive udmelding og sejren på 4-2 vil føles som en ekstra mand på banen for investorerne mandag fra morgenstunden?

