Business-overblik: Dansk techkomet solgt for milliardbeløb

Godmorgen! Velkommen til ugens første nyhedsoverblik, hvor vi skal fordi Danske Bank, hvis storkunder ser gennem fingre med hvisvask og stadig mener, at banken er bedst. Vi skal også runde kapitalfonden Axcel, der har haft den store pung fremme.

Vi begynder dog med historien om den danske minibørs First North, der får en hård medfart af investorerne.

Dansk minibørs har været dyr for investorerne: »Der er rigtigt mange minusser«

Det har været dyrt at investere i aktier på First North. Gang på gang er investorerne, der ofte er små private, blevet slemt skuffede. Nu siger en af First Norths største selskaber til Berlingske, at det muligvis ikke var den rigtige beslutning at vælge børsvejen for to år siden.

First North fik for alvor et comeback i 2017, da en række nye mindre selskaber strømmede til minibørsen for at skaffe kapital. De 12 selskaber, som efterfølgende er blevet noteret, har dog haft blandet succes. Otte af dem er faldet, mens fire er steget. Samlet set er markedværdien af de 12 selskaber faldet mere end 175 mio. kr., siden de nye aktier blev udbudt.

Et af de selskaber, som er gået på First North inden for de seneste to år, er delebilsvirksomheden GreenMobility, der siden har tabt 45 procent af værdien.

»Ville jeg gøre det igen? Muligvis. Men der er rigtig mange minusser. Det er for eksempel irriterende, at selv om man gør det, man skal, er der alligevel pludselig en aktionær, som sælger ud. Det var i begyndelsen enormt frustrerende, at kursen faldt på sådan noget, men jeg har lært, at gør vi det, som vi har lovet, skal jeg lade være med at tænke på aktiekursen,« siger Henrik Isaksen, der er både stifter og adm. direktør i selskabet.

Læs mere her.

Tidligere Danske Bank-chef fjernet fra undervisning på CBS efter hvidvasksagen

Henrik Ramlau-Hansen er blevet udelukket fra undervisning på Copenhagen Business School (CBS), hvor han har været lektor siden 2016.

Det skriver Berlingske.

Dermed fortsætter konsekvenserne af hvidvasksagen for den tidligere økonomidirektør i Danske Bank, der sidste år også valgte at trække sig fra formandsposten for Finanstilsynet, efter at selvsamme havde kritiseret ledelsens ageren ad flere omgange i perioden, hvor Henrik Ramlau-Hansen var en del af koncerndirektionen i Danmarks største bank.

Efterfølgende er den tidligere formand så også blevet sigtet af Bagmandspolitiet som led i dennes strafferetlige efterforskning af Danske Bank og en række tidligere ledende medarbejdere. Det er den seneste udvikling, der får nye konsekvenser for Henrik Ramlau-Hansens virke på CBS.

Henrik Ramlau-Hansen ønsker ikke selv at kommentere udviklingen over for Berlingske.

Trods hvidvask vinder Dansk Bank skønhedskonkurrence

Trods hvidvasksagen er Danske Bank en god bank. Det mener i hvert fald de institutionelle investorer. Noget overraskende – også for banken selv – vinder Dansk Bank årets undersøgelse fra det svenske analysehus Porspera. Det skriver finans.dk.

Undersøgelsen udmærker sig ved, at det er de institutionelle investorers bedømmelse af bankerne. Sidste år blev Dansk Bank nummer to efter Nykredit, men selv om Dansk Bank har været gennem hvidvaskskandelan er banket i går altså strøget helt til tops.

»Jeg er taknemmelig og ydmyg over for den tillidserklæring, som de institutionelle kunder viser os,« siger Atilla Olesen, underdirektør og global chef for institutionelle kunder i Danske Bank Asset Management.

Han havde ikke forventet, at Dansk Bank ville indtage førstepladsen.

Bankekspert og seniorforsker ved Aalborg Universitet Lars Krull mener, at de institutionelle kunder undlader at lade sig føre med af folkestemningen mod Danske Bank.

»Dem, som besvarer denne undersøgelse, er professionelle. De har selvfølgelig registreret sagen i Estland og den dybe kritik, der har været på street-niveau, men som professionel kigger du på produktet, servicen, prisen og betingelserne, og når de gør det, falder det dem naturligt ind at vælge og foretrække Danske Bank, som er dygtig til dette kundesegment,« siger Lars Krull.

Axcel køber techkomet for 1,5 mia. kr.

Kapitalfonden Axcel har haft den store pengepung fremme for at købe techkometen Phase One. Axcel har givet knap 1,5 mia. kr. for den københavnske virksomhed, der sælger specialkamerarer til professionelle fotografer og selskaber som Google og Amazon.

Det skriver finans.dk.

Det er kapitalfonden Silverfleet Capital med hovedsæde i London samt Phase Ones ledelse og en gruppe medarbejdere, der har solgt virksomheden. De ejer tilsammen 40 procent af Phase One.

Salget betyder, at Phase One er steget cirka 200 procent i værdi på fem år. Under Silverfleets ejerskab og anført af medejer og adm. direktør Henrik Håkonsson er virksomheden gået fra at være en nicheproducent af kameraer til at tjene 70 procent af sine penge på salg af software. Phase One har 31 medarbejdere.

Tre forhold investorerne skal holde øje med

Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet, fremhæver tre forhold, investorere bør holde øje med i dag:

Hennes & Mauritz rapporterer salgstal for andet kvartal. Tallene er en fin strømpil for regnskabet for andet kvartal.

Novozymes annoncererede søndag en ny strategiplan forud for selskabets kapitalmarkedsdag, som afholdes i dag. Der var ikke umiddelbart de helt store nyheder. Investorerne vil forsøge at blive klogere på, hvad det er, der skal løfte Novozymes ud af den vækstkrise, som virksomheden har befundet sig i de seneste tre år.

Der har været roligt i Mellemøsten i weekenden, og Iran/USA er ikke kommet med nye udfald og beskyldninger mod hinanden. Oliepriserne ligger nogenlunde, hvor de sluttede fredag. Tager krisen til, vil oliepriserne være det første, der rammes af uroen – en uro, som også vil kunne mærkes på de finansielle markeder.

Det sker på markederne

Stemningen er mandag blandet på de asiatiske markeder. De skuer mod onsdagens møde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve (Fed).

Politisk spænding i Mellemøsten og Hongkong er ligeledes med til at holde risikoappetitten stangen, skriver Reuters.

Nikkei 225 +0,1

Topix -0,2

Hongkongs Hang Seng +0,7

China Shanghai Composite -0,1

China CSI 300 -0,2

Taiwan Taiex +0,2

Sydkoreas Kospi -0,2

Indiens BSE Sensex -0,5

Singapores STI -0,1

Sydney ASX 200 0,0

Indeksværdi klokken 06.15.

Kilde: Ritzau/FINANS