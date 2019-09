Business-overblik: Dansk superiværksætter får en kvart milliard til at gå ind i USA

Godmorgen.

Velkommen til ugens tredje Business-overblik, hvor vi bl.a. skal forbi de dramatiske begivenheder, der tirsdag aften udspillede sig i Sydbank. Men vi begynder med 3F-sagen:

1

På Thomas Strømsholts arbejdsplads betyder en dødstrussel ikke automatisk, at man rent faktisk vil slå nogen ihjel. Sådan taler man bare til hinanden nogle gange, når man er stilladsarbejder.

Og sådan taler man også, når man er lufthavnsarbejder, siger han.

Derfor er en lydfil fra en konfrontation mellem lufthavnsarbejdere i bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn Kastrup, SAS Ground Handling, der den seneste uge har vakt voldsom debat, misforstået.

»Vi råber ad hinanden. Vi truer hinanden – også med at slå hinanden ihjel. »Du tabte noget ned over fødderne på mig, din fucking idiot, jeg slår dig fandme ihjel!« Sådan taler vi – lige ud af posen. Men der er jo ikke tale om reelle trusler, med mindre man reelt har tænkt sig at følge det op med handling. At sende en lydfil ud af mig, der sagde det, det ville sgu da være useriøst,« siger han til Berlingske.

Onsdag i sidste uge kunne Berlingske bringe lydoptagelsen, hvor det fremgår, at en vikar i bagagehåndteringen, SAS Ground Handling, blev opfordret meget kraftigt til at melde sig ind i fagforeningen 3F Kastrup. Det nægtede han, fordi han allerede var medlem af ingeniørforeningen IDA. SAS kaldte ordvekslingen for trusler.

På grund af konflikten med vikaren har arbejderne i bagagehåndteringen tre gange nedlagt arbejdet med forstyrrelser i flytrafikken til følge.

2

Det var uenighed om, hvorvidt Sydbank skulle fortsætte på egen hånd eller indgå i en sammenlægning med en anden større bank, som splittede bestyrelsen i Sydbank, og som tirsdag betød, at formanden og næstformanden sammen med to andre medlemmer valgte at tage deres tøj og gå.

Det erfarer Finanswatch.

Ifølge mediet handler uenigheden mere konkret om, hvorvidt man har skullet afsøge muligheder for fusioner med større danske banker såsom Spar Nord i Aalborg og Jyske Bank i Silkeborg.

3

Da det for et par uger siden kom frem, at Peter Warnøe har taget ulovlige aktionærlån, lød forklaringen fra den tidligere iværksætterinvestor i Løvens hule, at det var »en måde at overleve på«, og en slags »desperation«.

Men nu kan Børsen fortælle, at han samme periode, hvor han i strid med selskabsloven har trukket millioner ud af sit private selskab Oyster Invest, har købt tre private ejendomme til et tocifret millionbeløb.

Det drejer sig om et rækkehus i Hellerup til 17 mio. kr., en penthouselejlighed i den schweiziske skisportsby Verbier og en lejlighed til sin ældste datter, som han, ifølge Børsens oplysninger, har sat sin underskrift på inden for de seneste tre år.

Adspurgt, hvorfor han har købt et hus til 17 mio. kr., når han har en tysk retssag, en dansk skattesag og tager ulovlige lån, lyder svaret.

»Det gjorde jeg, fordi jeg forventede, at tingene løste sig hurtigere. Det er jo ting, der eskalerer. Jeg vidste ikke på det tidspunkt, at det var sådan en lånehaj, jeg var oppe imod. Jeg var heller ikke klar over, hvordan retssystemet fungerer i Tyskland. Det er altid nemt at være bagklog,« siger han til Børsen.

4

Simple Feast får nu penge til at gå ind et nyt marked.

For et år siden investerede en klynge af venturefonde, der inkluderer danske Byfounders, engelske Balderton og svenske Sweet Capital, 78 mio. kr. i Simple Feast, og det er den samme klynge, der nu kaster millioner i selskabet. Det skriver Børsen.

Simple Feast sælger lige nu sine plantebaserede måltidskasser i Danmark og Sverige, hvor virksomheden ifølge adm. direktør Jakob Jønck har flere tusinde kunder, der hver uge betaler minimum 545 kr. for at få leveret færdiglavede måltider direkte til døren.

»Investorerne forventer naturligvis, at der kommer noget retur, og det betyder, at det ikke nytter noget kun at være til stede i Danmark og Sverige. Vi skal også lykkes på den globale scene med det her koncept, hvilket hele tiden har været vores ambition,« siger Jakob Jønck, der stiftede selskabet i 2014 sammen med Thomas Ambus til Børsen.

Første destination i den amerikanske ekspansion er Californien, hvor Simple Feast forventer at kunne levere måltidskasser i midten af 2020

Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet, leverer her sit bud på, hvad man bør rette blikket mod i dag som investor.

Sydbanks bestyrelsesformand, næstformand og to menige bestyrelsesmedlemmer trak sig i går aftes. Investorerne er naturligvis nysgerrige efter, hvad der kan være årsagen. Har det været fusioner med et andet stort pengeinstitut, som har skilt medlemmerne ad? Behovet for omkostningsreduktioner er meget stort, men samtidig har Sydbanks ledelse svoret Sønderjylland hovedsædetroskab. I en tid med ekstremt pres på bundlinjen er det en delikat balancegang. Hvordan reagerer investorerne på udmeldingen?

Den amerikanske centralbank FED afslutter sit ordinære to-dages møde. Investorerne forventer og Trump nærmest kræver en rentenedsættelse på 0,25 pct. Den kommer sikkert også. Hvis den ikke kommer eller hvis den bliver større end 0,25 pct., vil det give anledning til investoruro og investorerne vil naturligt spørge: Hvad ved FED, som vi ikke ved?

Oliepriserne faldt til ro i går og endte med et fald på mere end 5 pct. Den samlede effekt af uroen i Saudi Arabien er nu en stigning på 5 pct. At effekten er så lille skyldes, at Saudi Arabien i går annoncerede, at de indenfor få uger vil være tilbage på noget som er tæt på fuld produktion.

De asiatiske aktier ligger blandet igen onsdag, hvor de olierelaterede papirer viger, efter at Saudi-Arabien har vurderet, at fuld olieproduktion vil være genoprettet ved månedens udgang.

