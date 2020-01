Business-overblik: Bestseller-rigmand er snart klar med klimavenligt tøj

Godmorgen.

Velkommen til tirsdagens nyhedsoverblik, hvor vi blandt andet skal forbi erhvervsminister Simon Kollerup (S), der vil gøre op med virksomheders emballagespild for milliarder af kroner, og spændinger i Mellemøsten, der kaster skygger over store eksportambitioner. Men vi begynder hos en af landets største banker, der har svært ved at finde kandidater til bestyrelsen:

1) Frygt for kaos: Kandidater på stribe afviser storbank

En lang række kandidater til Sydbanks bestyrelse har afvist storbanken, der nu på 112. dag har en bestyrelse uden erfaring med bankdrift på højt plan.

Det er situationen, efter at banken i september blev kastet ud i et usædvanligt kaos som følge af fire bestyrelsesmedlemmers exit.

Det er en lang række topkandidater med fortid eller nutid i andre store banker og pensionskasser, der har takket nej til buddet om at blive menigt bestyrelsesmedlem i Sydbank, erfarer Berlingske.

Årsagerne relaterer sig ifølge Berlingskes oplysninger dels til den særlige situation i Sydbank, og dels til mere principielle overvejelser om overhovedet at gå ind i en storbanks bestyrelse. Her spiller en nylig dom og skærpet lovgivning en stor rolle. Læs mere her.

2) Emballagespild koster danske virksomheder milliarder af kroner

Onlinehandlen vokser i en rasende fart, men pakkerne, der i stigende grad ankommer til danskerne i store kasser, er både en enorm klimasynder og ekstremt dyrt for virksomhederne.

Derfor vil erhvervsminister Simon Kollerup (S) nu gøre op med emballagespildet, når han inden længe præsenterer en ny vækstplan for handel og logistik.

Det siger han til Finans.

»I takt med at vi er flere og flere, der køber stadig flere ting på nettet, bliver potentialet i at gøre noget ved emballagespildet lige præcis her bare større og større. Hele logistik- og handelsbranchen kommer i den grad til også at være nogle af dem, der skal levere på den grønne omstilling,« siger han.

Erhvervsministeren oplyser, at regeringen nu vil kulegrave virksomhedernes emballageforbrug og kortlægge løsningsforslag sammen med branchen. Emballageforbruget vurderes at koste dansk erhvervsliv et tocifret milliardbeløb om året.

Få Business-overblikket – hver dag Du er i gang med at læse morgenposten fra Berlingske Business. Her får du dagligt det fulde overblik over de vigtigste erhvervsnyheder fra ind- og udland, så du kun behøver læse én artikel for at være opdateret. Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, kan du få overblikket direkte i din indbakke – hver morgen.

Ja tak, jeg har læst og forstået samtykkeerklæringen Jeg giver hermed tilladelse til, at Berlingske hver morgen inden klokken 09.00 sender mig det fulde politiske overblik med dagens vigtigste historier analyser og debatter i dansk politik. Jeg bekræfter desuden, at jeg er over 13 år, og at Berlingske Media A/S må opsamle og behandle de anførte personoplysninger til det ovennævnte formål. Oplysningerne kan i visse tilfælde blive delt med tredjepart. I vores privatlivspolitik kan du læse mere om tredjeparter og hvordan du tilbagetrækker dit samtykke. www.berlingskemedia.dk/cookie-og-privatlivspolitik

3) Anders Holch-selskab er snart klar med klimavenligt tekstil

Tøjbranchen er en af de mest svinende og ressourceforbrugende industrier, og tøjbranchen har gjort ejeren af Bestseller, Anders Holch Povlsen, til en af Danmarks rigeste mænd. Men nu har et af hans selskaber måske knækket koden til, hvordan Bestseller, der blandt andet har kæderne Vila, Vero Moda, Only og Jack & Jones, kan sælge mere klimavenligt tøj.

Det er udviklingsselskabet Pond Textile A/S, som Anders Holch Povlsen ejer halvdelen af, der er tæt på at være klar med en ny klimavenlig teknologi, der kan erstatte nylon og polyester i tøj med mere bæredygtige, biologisk nedbrydelige plantefibre.

Det oplyser en af idémændene, direktør i Pond Textile Thomas Brorsen, til Børsen.

»Vi kan med vores teknologi lave for eksempel bøjler og knapper uden fossilt plast, men den helt store gamechanger i modetøjsindustrien vil være en metervare med plantefibre i stedet for fossile plastfibre. Volumenerne er jo enorme i den industri. Og vi kommer i år med noget, der vil være klart til kommerciel brug,« siger Thomas Brorsen til avisen og understreger, at Pond er i de afsluttende testfaser – men at det går »rigtig godt«.

4) Iransk uro rammer potentiel dansk eksportsucces

Der har længe været talt om mulighederne for, at danske virksomheder for alvor kan få foden inden for, når det gælder Iran. Men med amerikanernes likvidering af den magtfulde iranske general Qassem Soleimani i et droneangreb er spændingerne mellem USA og Iran nu eskaleret voldsomt, og hos Danmarks største erhvervsorganisation, Dansk Industri, mener man, at konflikten vil få stor betydning for dansk erhvervslivs eksport til præstestyret.

»Det bliver rigtig svært for danske virksomheder at drive forretning i Iran nu, og eksporten vil helt sikkert falde til et endnu lavere niveau,« siger Peter Thagesen, der er underdirektør i Dansk Industri, som repræsenterer omkring 11.000 danske virksomheder, til Berlingske.

Iran har ellers været udset til at være en potentiel eksportsucces. I 2016 var daværende udenrigsminister Kristian Jensen (V) i spidsen var en delegation af 60 danske virksomheder med blandt andet Novo Nordisk, Leo Pharma og Lundbeck i landet for at undersøge mulighederne for at øge den danske eksport til Iran fra en til otte milliarder kroner om året.

Også Børsen hæfter sig i dagens udgave ved situationen i Mellemøsten:

Sam Jalaei er advokat og partner i advokatfirmaet Magnusson, hvor han er leder af Middle East Desk, der rådgiver virksomheder med forretning i Mellemøsten. Han tegner også et billede af et meget udfordret marked.

»Handlen imellem Danmark og Iran er mere eller mindre gået i stå. Alle er bange for at blive ramt af de amerikanske sanktioner. Der er måske en eksport i dag på 250-300 millioner kroner primært af medicin og fødevarer,« siger Sam Jalaei til avisen.

Her er hvad chefstrateg i Nordea, Andreas Østerheden, hæfter sig ved i dag.

Markederne stabiliseredes i går i løbet af handelsdagen i USA, og man kan derfor godt forvente en bedre start på de europæiske børser, når de åbner i dag. Hovedfokus blandt investorerne er fortsat konflikten mellem USA og Iran, samt den mulige eskalering konflikten kan tage. Indtil videre er der ikke indikationer på Irans modsvar, og konflikten kan derfor godt træde lidt i baggrunden, indtil vi får flere informationer på den front.

Der vil dog også være en del på nøgletalsfronten blandt andet i form af detailsalget og ikke mindst de foreløbige inflationstal fra december i Europa. Sidstnævnte er dog fortsat ikke i nærheden af centralbanken ECBs målsætning, og kombineret med fortsat svaghed i industrisektoren venter vi også, at centralbanken fastholder sin lempelige pengepolitiske linje. Senere på dagen kommer erhvervstilliden ISM i USA for servicesektoren, og mens fremstillingssektoren fortsat ser svag ud på tværs af målinger, så er farten i servicesektoren taget en smule til på det seneste.

Sidst men ikke mindst vil Brexit endnu en gang trække overskrifter efter lidt kærkomment julefred de seneste par uger. I dag samles det britiske parlament nemlig til endnu en debat om Brexit-aftalen.

De asiatiske aktier smutter tilbage i plus tirsdag, hvor investorerne følger den fornyede optimisme om, at en amerikansk-kinesisk handelsaftale snart vil blive underskrevet. Det skubber tilsyneladende spændingerne i Mellemøsten i baggrunden for en tid.

Indeks med udvikling i procent

Nikkei 225 +0,5

Topix +1,5

Hongkongs Hang Seng +0,5

China Shanghai Composite +0,4

China CSI 300 +0,5

Taiwan Taiex -0,6

Sydkoreas Kospi +0,9

Indiens BSE Sensex +1,1

Singapores STI +0,7

Sydney ASX 200 +1,4

Indeksværdi klokken 5.50.