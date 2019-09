Business-overblik: 34-årig serieiværksætter forgyldt efter salg af aktiepost i asiatisk prisportal

Efteråret banker på døren denne regnvåde tirsdag morgen, men dagens bedste erhvervsnyheder venter lige om hjørnet. Vi skal høre om en 34-årig iværksætters salg af sin aktiepost i asiatisk prisportal. Så er der nyheden om, at en stor dansk industrikoncern dæmper forventningerne for 2019. Og endelig skal vi også runde skattevæsenet, som kommer til at hoste derudaf mindst 10 år endnu.

1. Mads Faurholdt sælger andel i prisportal for 330 mio. kr.

34-årige Mads Faurholt-Jørgensen og hans to partnere sælger aktier for ca. 330 mio. kr. i den asiatiske prisportal, Compareasiagroup, som de selv var med til at stifte for fem år siden

Serieiværksætteren, der har rejst i alt over 1 mia. kr. fra investorer som Goldman Sachs og Verdensbanken til sine selskaber, fortæller til Børsen, at han via sit investeringsselskab Nova Founders Capital har solgt sin ejerandelen på cirka en fjerdedel af aktierne i prisportalen Compareasiagroup, der sammenligner priser på forsikringer og banklån i seks asiatiske lande.

Ifølge Mads Faurholt-Jørgensen er prisen for ejerandelen ca. 330 mio. kr., og det værdisætter dermed Compareasiagroup, som han selv var med til at stifte i 2014, til et godt stykke over 1 mia. kr.

En del af gevinsten fra salget vil ifølge Mads Faurholt-Jørgensen blive brugt til at købe en investor i Nova Founders Capital ud, nemlig Hong Kong-rigmanden Li Ka-shing. Nova Founders Capital er udover Mads Faurholt-Jørgensen ejet af en anden dansker, den tidligere investment banker i Morgan Stanley, Stefan Bruun, samt Raphael Strauch, der har en fortid hos Goldman Sachs.

2. Grundfos løfter foden fra speederen

Grundfos kan mærke, at den globale økonomi ikke længere er i topform. Virksomhedens salgsvækst er aftaget, og pumpevirksomheden sænker derfor forventningerne til regnskabet for hele 2019, selv om halvårstallene vil vise fremgang over hele linjen.

Grundfos' topchef Mads Nipper venter ifølge Finans nu en salgsvækst for hele året på under tre pct. Tidligere var forventningen, at salget i år ville vokse mellem tre og frem pct.

Trods afmatningen har Mads Nipper ikke trådt på bremsen.

»Vi har løftet foden fra speederen snarere end at træde på bremsen, for så er vi ikke klar. Vores erklærede mål er at vinde markedsandele, og det vil vi også gøre nu,« siger Mads Nipper.

3. Skat virker - måske - om 10 år

Udfordringerne med at genoprette skattevæsenet er så store, at der ifølge skatteminister Morten Bødskov (S) nemt kan gå ti år, før Danmark har et velfungerende skattevæsen. Dermed rykker tidshorisonten sig for genoprettelsen endnu en gang, og det betyder, at det danske skattevæsen har været på afveje i samlet næsten 25 år.

Morten Bødskovs udmelding lægger dermed mindst fire år til den tidshorisont, som hans forgænger i stolen, Karsten Lauritzen (V), meldte ud tidligere på året.

Karsten Lauritzen sagde i marts, at hvis det skal lykkes at få genskabt et velfungerende og effektivt dansk skattevæsen, skal der tilføres yderligere 13 mia. kroner frem til 2025. Men nu skønner hans efterfølger altså, at det kommer til at tage endnu længere tid at genoprette det hårdt prøvede danske skattevæsen, og at det tidligst bliver i 2029, og at det kører, som det skal.

»For at være helt ærlig er det min vurdering, at det kommer til at tage mindst ti år at genoprette,« siger Morten Bødskov til Berlingske.

Tre ting, investorerne skal holde øje med i dag:

Seniorstrateg i Nordea, Andreas Østerheden, holder især øje med disse tre ting i dag.

Selvom de amerikanske markeder var lukket i går, var der stadig en del gang i nyhedsstrømmen. Ikke mindst om de fortsatte uroligheder i Hong Kong, som ser ud til at have potentiale til at fortsætte en tid endnu. Der er planlagt store demonstrationer igen i dag. Demonstrationerne begynder nu at ramme den økonomiske aktivitet i højere grad, idet demonstranterne holder en købsstrejke, hvor man undlader at købe f.eks. varer på udvalgte dage og betale husleje. Demonstrationerne kan tynge finanssektoren på sigt, som er en af de tungtvejende sektorer i Hong Kong. Kina virker dog fortsat ikke til at have planer om at rykke større ind for at dæmpe gemytterne.

Det britiske parlament mødes i dag for første gang siden de gik på sommerferie. Det bliver dog en kort fornøjelse, eftersom de allerede bliver sendt hjem igen 12 september (indtil 14. oktober). Det er et forsøg fra Boris Johnson på at øge sin forhandlingskraft og ikke mindst køre den hårde linje, han pressede på for under valget til ny konservativ partiformand og premierminister. Det efterlader meget lidt tid til at genforhandle en eventuel udtrædelsesaftale, og sandsynligheden for et nyvalg og et ”no-deal” scenarie er steget markant.

På nøgletalsfronten bliver der enkelte ”tunge” nøgletal at holde øje med. De amerikanske erhvervstillidstal ISM og PMI bliver offentliggjort for August, og disse er vigtige, da det vil give en indikation af, hvordan det går i virksomhederne, og hvordan de ser på fremtiden. Yderligere vil Feds Rosengren gå på talerstolen i Massachusetts, og det vil lede op til centralbankchef Powells tale på fredag, inden centralbanken lukker ned for taler, før deres møde 18 september.

Markederne lige nu

De asiatiske aktieinvestorer træder til dels vande tirsdag morgen, hvor fraværet af indikationer fra Wall Street får mange til at forblive på sidelinjen. Samtidig møder de globale aktier en vis modstand på grund af de fortsatte åbenlyse problemer med de amerikansk-kinesiske handelsforhandlinger og den britiske skilsmisse med EU.

(Indeksværdi klokken 6.20. Udvikling i pct.)

Nikkei 225 +0,1

Topix +0,5

Hongkongs Hang Seng -0,1

China Shanghai Composite -0,1

China CSI 300 -0,1

Taiwan Taiex -0,6

Sydkoreas Kospi -0,1

Indiens BSE Sensex -1,0

Singapores STI +0,2

Sydney ASX 200 0,0