Boligejernes sommerfest? Rentemøde i ECB venter forude

Når Den Europæiske Centralbank mødes torsdag, er det med rentenedsættelse på menuen. Men bag lukkede døre venter et hårdt opgør. Det kan sætte tonen for hele rentesommeren og dermed for danskernes boliglån.