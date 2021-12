Bitcoin i »flash crash« – mister 78.000 kroner i værdi på én nat

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre? Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme. Bestil Allerede abonnent? Log ind

Skift abonnement Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme. Skift

Klik her. Du skal ændre dit samtykke til “tillad alle”. Dit samtykke

Turbulensen på det globale aktiemarked har nu spredt sig til kryptovalutaer, der over weekenden fik massive kursklø.

Den største digitale mønt, bitcoin, dykkede over 20 procent fra fredag eftermiddag til lørdag morgen og blev handlet i den laveste kurs siden starten af oktober. Dermed mistede valutaen cirka 12.000 dollar, svarende til cirka 78.000 danske kroner på under ét døgn. Det store fald på så kort tid bliver af internationale kommentatorer betegnet som et såkaldt »flash crash« – et voldsomt fald på meget kort tid.

I løbet af lørdagen dykkede bitcoin til lige under 45.000 dollar, men er mandag kravlet tilbage til 48.500 dollar, ifølge Bloomberg data. Bitcoin har nu tabt knap 30 procent siden sin rekordkurs på næsten 69.000 dollar sat 10. november. Trods det seneste fald er mønten oppe 70 procent siden nytår og oppe over 6.000 procent de seneste fem år.

Årsagen til lørdagens flash crash er ifølge markedskommentatorer mangfoldig.

»Der har været mange spekulationer om, hvad der forårsagede flash crashet, og nogle peger på, at det skyldes, at mange gearede positioner udløb. Andre peger på, at der har været øget handelsaktivitet, fordi flere investorer flytter deres kryptoaktiver fra wallets (en digital tegnebog, red.) til børser, hvilket er med til at gøre bevægelserne mere voldsomme,« skriver Simon Peters, markedsanalytiker hos handelsplatformen eToro, i en kommentar.

»Den bredere bekymring i markedet over omikron ser dog også ud til at være i spil,« tilføjer han.

De seneste uger har aktiemarkedet været på nogle vilde rutsjebaneture på grund af usikkerhed over den nye coronavariant og udsigterne til stigende renter i USA. I sidste uge indikerede den amerikanske centralbankchef, Jerome Powell, at det kan være nødvendigt at stramme pengepolitikken hurtigere end tidligere forventet for at tøjle den høje inflation. I oktober lå den amerikanske inflation på 6,2 procent, men den forventes ifølge Bloomberg at være steget til 6,7 procent i november. Tallet for november bliver offentliggjort på fredag.

En blandet pose bolsjer i form af den amerikanske jobrapport i fredags – også kendt som »kongetallet« – har også været med at skabe forvirring i finansmarkedet.

Digitalt guld?

Bitcoin har på det seneste oparbejdet sig et ry som en god forsikring mod inflation og har derfor fået tilnavnet »digitalt guld.« Guld har traditionelt været brugt som en sikker havn i perioder med høj usikkerhed og høj inflation, men har på det seneste ikke levet op til den forventning. Guld er faldet knap fem procent siden midten af november, hvilket ellers har været en periode med meget uro på aktiemarkedet, og derfor burde være en gunstig for det gyldne metal.

Efter lørdagens store nedtur for bitcoin, er det ifølge Ipek Ozkardeskaya, senioranalytiker hos Swissquote, dog værd at stille spørgsmålstegn ved bitcoin som digitalt guld.

»Lørdagens fald har rejst et stort spørgsmål hos kryptohandlerne: Er det en god mulighed for at købe op?« siger hun.

»Ingen har en krystalkugle, der kan fortælle, hvad der vil ske med bitcoin inden for den næste måned, men én ting er sikkert: De seneste uger har hjulpet til at udelukke ideen om, at bitcoin er et sikkert tilflugtssted, og at det er en forsikring mod inflation. Bitcoin er et aktiv med meget høj risiko, og det er ikke en bevist sikring mod inflation,« tilføjer.

Selvom bitcoin igen har vist sig som et volatilt aktiv, har det ikke rykket ved holdningen hos en aktivets mest berømte fans – præsidenten i El Salvador, Nayib Bukele.

Han er blandt de investorer, der har brugt nedturen til at købe op, og sendte i lørdags en tweet ud om, at El Salvador havde købt 150 mønter til en gennemsnitspris på 48.670 dollar. Som det første land i verden, begyndte det mellemamerikanske land i september at acceptere bitcoin som lovligt betalingsmiddel.