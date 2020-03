Benzinpriser kan styrtdykke efter sammenbrud i oliepris

Det globale sammenbrud i olieprisen med prisfald på op mod en tredjedel kan hurtigt få benzinpriserne til at følge med ned. Et prisfald på op mod to kroner pr. liter er ikke usandsynligt, spår investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen.

Fredagens og mandagens store fald i prisen på olie vil ifølge Per Hansen give markant lavere benzinpriser for de danske bilister.

»Skulle vi komme til at gense de laveste priser fra starten af 2016, er der mulighed for prisfald for de danske forbrugere på to krone per liter,« skriver Per Hansen i en morgenopdatering på finansmarkederne.

Det store prisfald på olie er blevet udløst af dyb uenighed i OPEC, de olieproducerende landes sammenslutning, der har måttet opgive at blive enige om reduktioner i produktionen, der normalt er den måde, OPEC forsøger at bremse fald i olieprisen på. Oliegiganten Saudi Arabien har presset på for nedskæringer, men det har Rusland sat sig imod.

»På overfladen er det uenighed mellem OPEC og Rusland, som er brudt ud i lys lue. Saudi Arabien tog det angiveligt for givet, at Rusland ville acceptere de forslag, som Saudi Arabien ville foreslå. Rusland havde dog en anden dagsorden. En af udfordringerne er måske, at Rusland kan være træt af OPEC-producenter, som ikke overholder indgåede aftaler og dermed mister markedsandele.«

Men ifølge Per Hansen kan der bag uenigheden gemme sig en mere langsigtet russisk taktik.

»Bag ved »scenen« gemmer der sig formentlig også en længere sigtet russisk taktik om at forsøge at presse den amerikanske skifergas ud af markedet. Lavere oliepriser vil gøre skifergas til en økonomisk mindre profitabel eller måske endda uprofitabel forretning. Analytikere mener dog ikke, det vil ændre sig allerede nu ved de nuværende priser,« skriver Per Hansen.