800.000 boligejere kan ånde lettet op: Bødskov bløder op på klageret

Skatteministeren dropper sit ultimatum til de 800.000 boligejere, som de kommende år står til at få i alt 14 milliarder kroner tilbage fra statskassen, fordi de siden 2011 har betalt for meget i skat på grund af forkerte ejendomsvurderinger.

Ultimatummet betød kort fortalt, at en boligejer måtte droppe alle sine klager til skattevæsenet vedrørende sin ejendomsvurdering, hvis boligejeren ville have sine skattepenge tilbage.

Det ville stille boligejerne i en urimelig situation, mener blandt andet Advokatrådet, som har kritiseret skatteministerens ultimatum i det lovudkast, der netop har været i høring.

Høringssvarene får nu ministeren til at vende på en tallerken, skriver Børsen.

»Boligejerne skal være så trygge som muligt ved overgangen til de nye og mere retvisende ejendomsvurderinger. Det er en meget vigtig ambition for regeringen. Derfor har vi valgt at lytte til de gode input, som vi har fået i høringsperioden. Det betyder, at lovforslaget er justeret, så borgerne får mulighed for at fastholde deres klage over tidligere vurderinger og samtidigt få et tilbud om kompensationen, når sagen er afgjort,« udtaler Morten Bødskov i en skriftlig kommentar til Børsen.

Hans kovending kommer efter, at særligt Advokatrådet i sit høringssvar har kritiseret lovforslaget for at være »stærkt betænkeligt« i forhold til retssikkerheden.

»Forslaget giver kun mening, hvis det er samme forhold, som klage- og genoptagelsesanmodningen og kompensationen udspringer af,« skriver Advokatrådet i sit høringssvar.

Et skrækscenarie

»Hvis der ikke er nogen sammenhæng mellem kompensationen og det, der er indgivet klage- eller genoptagelsesanmodning om, er det en helt anden sag og et skrækscenarie ud fra et retssikkerhedsmæssigt perspektiv,« skriver Advokatrådet også.

Ifølge Advokatrådet kan man forestille sig mange klagevarianter, hvor boligejeren med forslaget tvinges til at droppe en ellers berettiget klage.

Allerede inden lovforslaget blev sendt i høring, var der stor kritik af skatteministerens ultimatum. Eksempelvis fra juraprofessor Michael Gøtze fra Københavns Universitet, som var bekymret for borgernes retssikkerhed.

Lovforslaget, der blev førstebehandlet torsdag, er derfor nu ændret, så det blandt andet lyder som følger:

»Lovforslaget er ændret, så de gældende regler om allerede igangværende klage- og genoptagelsessager opretholdes.«

Det betyder, at en boligejer, der har en klage liggende, kan vælge at fastholde sin klage.

Advokatrådet vurderer ifølge Børsen, at forslaget nu er landet et nyt og bedre sted.