Vagterne nikkede mod hendes kavalergang – og så blev hun nægtet adgang: »Jeg blev reduceret til et par bryster«

Museet er kendt for at udstille nogle af verdens mest berømte billeder af nøgne kroppe.

Men nu er Musée d’Orsay, som er et af de største kunstmuseer i Paris, også kendt for anklager om sexisme.

Det sker, efter at en ung, fransk litteraturstuderende onsdag blev standset i døren, hvor hun blev nægtet adgang af vagterne.

For på denne varme dag havde hun ifølge museets vagter iført sig en påklædning, der gik mod museets regler.

»Regler er regler,« lød den umiddelbare forklaring fra vagterne, da de stoppede hende ved indgangen og kiggede på kvindens bryster.

»Da jeg spurgte om, hvad problemet var, nikkede de bare mod min kavalergang og sagde »det der«. Jeg følte, at alle kiggede på mig. Jeg blev reduceret til et par bryster,« siger den unge studine ved navn Jeanne til The Guardian.

Jeannes kjole var angiveligt for nedringet, og hun fik derfor påbud om at iføre sig en jakke, hvis hun skulle besøge museet. Hun nægtede i første omgang, men valgte til sidst at følge vagternes anvisninger til trods for de høje temperaturer i Paris den pågældende dag.

Efterfølgende har den franske studine skrevet et åbent brev til Musée d’Orsay på Twitter, hvori der blandt andet står:

»Jeg er ikke kun en krop. Jeres dobbeltmoral skal ikke stoppe min adgang til kultur og viden.«

Lettre ouverte @MuseeOrsay



Ci-joint la robe de la discorde (photo prise quatre heures plus tôt) pic.twitter.com/FTIXQKsdRZ — Tô’ (@jeavnne) September 9, 2020

Efter at brevet gik viralt, svarede svarede museet tilbage på kritikken på Twitter, hvor man undskyldte over for Jeanne.

Hun siger til BBC, at hun værdsætter undskyldningen, men at hun ikke mener, at museet anerkender vagternes sexistiske opførsel.