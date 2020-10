Uge efter uge har han fortalt om smitten i verdens lande – så blev han selv smittet med corona

På pressemøder oplyser han danskerne om, hvilke lande de må rejse til, og hvornår de bør blive hjemme. Men efter et kursus med flere højtstående beslutningstagere fra blandt andet erhvervslivet og centraladministrationen er direktør for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet, Erik Brøgger Rasmussen, selv blevet smittet med coronavirus. Også den nu afgåede forsvarschef, Bjørn Bisserup, blev smittet med coronavirus i forbindelse med kurset.

Erik Brøgger Rasmussen var blandt de 29 ud 34, der efterfølgende er blevet konstateret smittet efter »Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske kursus«, som blev afholdt mellem 13. og 17 september. Det oplyser udenrigsministeriet i et skriftligt svar til Berlingske.

Berlingske har fået udleveret en aktindsigt, der viser, hvem der deltog i kurset. Udover Erik Brøgger Rasmussen og Bjørn Bisserup var blandt andet brigadechef i Beredskabstyrelsen, Allan Kirk Jensen, brigadegeneral i forsvarskommandoen, Anders Berg Olesen, og kontorchef i Justitsministeriet, Morten Duus, blandt deltagerne i kurset. Berlingske har ikke fået svar på, hvem der ellers er blevet smittet.

Udenrigsministeriet skriver, at Erik Brøgger Rasmussen blev testet positiv umiddelbart efter kurset, og at han derefter gik ni dage i isolation i sit sommerhus.

Forsvarsakademiet, som afholdt kurset, er ikke klar over, hvordan smitten har spredt sig, og har tidligere oplyst, at kursusdeltagerne har siddet med en meters afstand i undervisningslokalerne, samt at middagen var portionsanrettet for netop at undgå coronasmitte.

Kurset skulle ikke have været gennemført

Det var ikke været muligt at holde en meters afstand under transport mellem kursets øvelser, men der blev benyttet mundbind jævnfør reglerne for offentlig transport. Det sagde Peter Dahl Thruelsen, dekan ved Forsvarsakademiet og leder af kurset til Berlingske, da det stod klart, at der havde været udbredt smitte med coronavirus i forbindelse med kurset.

Dengang oplyste Peter Dahl Thruelsen, at kurset,nok ikke skulle have været afholdt.

»Vi overvejede selvfølgelig situationen nøje inden, at vi gennemførte. Vi aflyste udenlandsrejsen, der normalt er en del af kursus. Det besluttede vi allerede for nogle måneder siden. Vi valgte dog at gennemføre kurset, da vi vurderede, at vi kunne gennemføre det inden for gældende regler. I bagklogskabens klare lys skulle vi selvfølgelig ikke have gjort det.«