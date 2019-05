»Spionhval« fortsætter med at opsøge mennesker

Den hvidhval, som mandag blev fundet i det nordøstlige Norge med seletøj omkring sig, bliver ved med at følge efter beboerne i området.

Efter den er blevet befriet af sin sele, søger den fortsat ind til kajen for at komme i kontakt med mennesker, ligesom den er blevet set følge efter en sejlbåd.

»Den kom op på siden af båden, lå tæt på og fulgte efter båden – lidt som en lydig hund, som går uden snor. Den var trofast,« fortæller Tor Arild Guleng, der sejlede båden.

Hvalens usædvanlige adfærd og seletøj, hvorpå der står »equipment of St. Petersburg« har fået marine-forskere til at spekulere på, om den er trænet af den russiske flåde.

Jørgen Ree Wiig, som arbejder ved Norges Fiskeridirektorat, fortæller Berlingske, at man har fundet frem til virksomheden, der har produceret selen. De oplyser, at den kan bruges til at bære to GoPro-kameraer.

Det er stadig uvist, om hvalen har været brugt af det russiske militær, men det er ifølge Jørgen Ree Wiig heller ikke det vigtigste.

»Det vigtigste er ikke, hvor hvalen kommer fra, men at den har været i fangenskab. Den burde være et frit dyr,« siger han.

Det har tidligere været en bekymring, om hvalen var i stand til selv at fange sin mad, men det kan den, har Jørgen Ree Wiig observeret, og hans største bekymring er derfor nu, om den kan risikere at blive såret af en propel på en båd, når den svømmer tæt på både.

Han ved heller ikke, om den nogensinde kommer til at leve som en almindelig, fri hval, der ikke har været i nærkontakt med mennesker.

»Der er en chance for, at den kan komme til at leve med andre, for nogle gange kommer der hvidhvaler til Norge. Men det er svært at vide, om de vil tage den med i flokken, og det er svært at vide, om den vil med i flokken. Det kommer også an på, hvor længe den har været i fangenskab,« siger Jørgen Ree Wiig.

Han understreger, at han er fast besluttet på at holde øje med den.

Jørgen Ree Wiig fra Norges Fiskeridirektorat er bekymret for, om hvidhvalen kan blive såret, hvis den rammer en propel på et skib.

White Russian, Snehvide eller Hvalborg?

Det er ikke kun hvidhvalen, som er blevet glad for nordmændene, men også omvendt.

Norske NRK har derfor afholdt en afstemning om, hvad den skal hedde. Og nordmændene er ikke uden humor.

Forskellige bud som White Russian, Agent James Beluga, Snehvide og Hvalborg har været blandt de mange bud. Men fredag middag blev det afgjort på baggrund af over 25.000 stemmer, at den skulle navngives Hvaldimir.