Speaker på Solrød Stadion kaldte modstanderhold for »Mohammed United«

En kommentar i de allersidste minutter af fodboldkampen mellem Solrød FC og Holbæk United lørdag har medført voldsomme reaktioner.

Speakeren på Solrød Stadion kaldte Holbæk United for »Mohammed United« og er efterfølgende blevet bortvist, mens Solrød FC frygter sanktioner fra DBU.

»Bemærkningen faldt i det 91. minut i forbindelse med, at vi scorede. Det var en ren finke, der røg af panden i kampens hede. Personen er slet ikke racistisk. Han glemte bare, at han havde mikrofonen i hånden. Men det ændrer ikke på, at det var helt uacceptabelt,« siger Solrød FCs formand, Mikkel Juul, til sn.dk.

Mikkel Juul, Solrød FCs formand »Han kunne have kaldt dem alt muligt andet. Det ville ikke have provokeret nogen.«

Bemærkningen faldt ikke i god jord hos Holbæk United, der spillede mod Solrød FC i forbindelse med Solrød FCs 50-års jubilæum. Holdet fra Holbæk reagerede med stor vrede. Og iIfølge sn.dk undskyldte både Solrød FCs førsteholdstræner og formand på stedet – ligesom formanden siden har sendt en skriftlig undskyldning til Holbæk United.

»Han kunne have kaldt dem alt muligt andet. Det ville ikke have provokeret nogen, men man skal tale pænt over højtaleren. Hvad tilskuerne råber, kan man ikke styre, men noget andet er dét, der bliver sagt af speakeren,« siger Mikkel Juul til sn.dk og tilføjer:

»Det gør man bare ikke.«

Frygter straf

Fremtidige kampe på Solrød Stadion vil ikke blive afviklet med den udskældte stadionspeaker ved mikrofonen.

»Vi har foreløbig sagt, at han ikke skal komme til nogen kampe. I disse tider er vi nødt til at handle konsekvent. Vi ved, at FIFA og DBU har meget fokus på det,« siger Mikkel Juul til sn.dk.

Trods undskyldninger og bortvisning er sagen om den upassende kommentar endnu ikke afsluttet. Mikkel Juul frygter, ifølge sn.dk, at DBU vil straffe Solrød FC.

»Vi risikerer at få sanktioner fra DBU. Jeg ved ikke, hvor hårde de bliver, men jeg kan være bange for, at de statuerer et eksempel,« siger Mikkel Juul til sn.dk.

Mikkel Juul vurderer, at Solrød FC i værste fald risikerer at få taget pointene i Serie 1 og derudover at få en bøde på 10.000 kroner til klubben.

»Vi ligger først i serien, og vores førstehold har spillet rigtigt godt. Holdet var også meget oprørte og kede af, at det var sket,« siger Mikkel Juul til sn.dk.

Solrød FC vandt kampen over Holbæk United 3-1.