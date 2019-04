Skateranlæg under Bispeengbuen koster 8,8 mio. kr – har stået tomt i snart tre år

På grænsen mellem Nørrebro og Frederiksberg ligger et spritnyt indendørs skateranlæg i et af tunnelrørene under Bispeengbuen. Anlægget stod klar i 2016, samme år som skateboard blev tilføjet som sportsdisciplin ved det kommende sommer-OL.

Men i dag er anlægget stadig ikke taget i brug, og det har vakt frustrationer i det københavnske skatermiljø. Der findes nemlig ikke andre tilsvarende indendørs faciliteter for rampeskatere i København.

Et netværk af skatere har flere gange kontaktet Københavns Kommune angående anlægget. Tilbage står de med ét spørgsmål, der endnu ikke er blevet endegyldigt besvaret: Hvornår åbner X-Hall?

»Det er super frustrerende, for vi kan ikke udøve vores sport. Vi er et kæmpe stort miljø, der rigtig gerne vil det her, og nu er vi nærmest på 1.000. dag og er nødt til at bruge penge og tid på at køre til Malmø for at kunne træne på samme måde,« siger skater Thomas Kring.

Udskudt fire gange

Da X-Hall stod næsten færdigt i 2016, fik en gruppe skatere, herunder Thomas Kring, lov til at teste ramperne. Siden har et skateboard ikke kørt på anlægget.

Efterfølgende blev det konstateret, at der dryppede tjære fra Ringbanen oven over tunnelen, igennem loftet og ned på skaterramperne.

X-Hall er på grund af den særlige placering på grænsen mellem to kommuner et ligeligt fordelt projekt mellem Københavns og Frederiksberg Kommune. Derfor var kommunerne nødt til at bevillige 400.000 kroner hver til at rette loftet til, så der ikke var en risiko forbundet med at benytte ramperne, og åbningen blev derfor udskudt.

Men åbningen af X-Hall er blevet udskudt flere gange før.

Den 7. februar 2011 blev Københavns Kommunes Borgerrepræsentation oplyst om, at X-Hall forventedes at åbne i oktober 2011. Det skete ikke.

Da man konstaterede, at der dryppede tjære fra loftet, var genåbningen af X-Hall i løbet af en femårig periode blevet udskudt fire gange. X-Hall lå nemlig før på den anden side af vejen, men blev lukket i forbindelse med etableringen af en genbrugsstation under Bispeengbuen.

Udskydelsen skyldes blandt andet, at det har taget længere tid at få udarbejdet kontrakter med Banedanmark og entreprenøren og at indhente tilladelser til at kunne drive anlægget på grunden.

Derudover opdagede man på et tidspunkt i forløbet – Københavns Kommune kan ikke oplyse hvornår – at brandalarmen, der var blevet installeret i X-Hall, var defekt og at firmaet, der havde leveret den, var gået konkurs. Derfor skulle der installeres et nyt anlæg, som skulle godkendes af brandmyndighederne på ny.

»Flytningen af X-Hall har været et kompliceret projekt, hvor der er blevet arbejdet under både jernbane og en sekssporet omfartsvej. Samtidig har anlægget skullet flyttes fra ét tunnelrør til et andet, og når opgaven på den måde ender med at være meget kompliceret, har det selvfølgelig også betydning for økonomien. Derudover har projektet været ramt af uforudsete hændelser, som både har forsinket og fordyret den nye X-Hall,« skriver enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune Merete Kristoffersen i et e-mailsvar til Berlingske.

Usædvanlig byggesag

Københavns Kommune oplyser til Minby.dk, at der i første omgang blev afsat 4,8 millioner kroner til byggeriet af X-Hall. Da anlægget viste sig at blive dyrere end budgetteret, blev der afsat yderligere 3,2 millioner kroner og til sidst 800.000 kroner for at stoppe tjære fra at dryppe fra loftet. I alt 8,8 millioner kroner. 4,4 millioner kroner for Københavns Kommune og 4,4 millioner for Frederiksberg Kommune.

Thomas Kring undrer sig over, at det har kostet så mange penge at bygge et lille skateranlæg.

»Vi var målløse, da vi hørte, hvor mange penge, det har kostet at bygge. Som skater, der har testet det, er det ikke mange ramper, vi får for ni millioner. For de penge kunne vi have fået fire anlæg,« siger han.

Til det minder Københavns Kommune om, at der er tale om en usædvanlig byggesag.

»Der har fra begyndelsen været et ønske om at genskabe X-Hall lokalt og med samme omgivelser, og det er vi lykkedes med på den nye lokation, selvom de sidste brikker mangler at falde på plads. Havde ønsket været at etablere skaterramper i fx en tom hal eller udendørs, havde projektet selvfølgelig været lettere at gennemføre og også billigere,« skriver enhedschef Merete Kristoffersen.

Indtil videre er tilbagemeldingerne, at X-Hall forventes at åbne inden for kort tid, men hverken Københavns Kommune eller Frederiksberg Kommune kan komme med et konkret svar på, hvornår X-Hall åbner.