SF-leder vil have justitsministeren til at handle: »Jeg hører nærmest dagligt sirener i området«

Pølsevognen på Brønshøj Torv er lukket som følge af chikane, Brønshøj Bibliotek har indskrænket åbningstider på grund af uhensigtsmæssig brug, og en Fakta ved Bellahøjhusene i Brønshøj har døjet med tyverier, uro og trusler mod de ansatte.

Det er de seneste dage kommet frem, at flere butikker i området har oplevet uhensigtsmæssig adfærd eller chikane, og det har nu fået SFs partiformand Pia Olsen Dyhr, der selv bor i området, til at reagere.

»For mig er der ingen tvivl om, at det er asociale kriminelle, der får folk til at opgive deres forretninger i nærområdet, og det synes jeg er helt forfærdeligt. Jeg er så ked af, at den pølsevogn – som jeg har besøgt tusinde gange – nu er blevet presset væk,« siger hun til TV 2 Lorry.

Hun har derfor henvendt sig til justitsminister Søren Pape Poulsen (K) med en opfordring om at gøre området trygt.

Berlingske har bedt partiformanden om at uddybe sine oplevelser fra området.

I interviewet til TV 2 Lorry siger du, at du hverken føler dig tryg eller utryg i Brønshøj. Hvad mener du med det?

»Jeg mener, at jeg ikke føler mig specielt personlig utryg ved at bo i Brønshøj. Men jeg hører jo rigtig mange historier fra bekendte, og jeg kan se på facebookgrupper i Brønshøj, at folk føler sig utrygge. Det er vi simpelthen nødt til at gøre noget ved.«

Har du selv oplevet noget, som har gjort dig utryg?

»Nej, det har jeg ikke. Men det er mere den der stemning af »Kan man nu være her?« Og hvorfor kan pølsedamen ikke være her, og hvorfor bliver supermarkedet raseret? Det er jo det, man oplever.«

Altså det, du hører andre fortælle?

»Ja. Der er også borgere, der stopper mig på gaden og siger, at nu bliver jeg altså nødt til at gøre noget.«

Pølsevognen, der nu er lukket, plejede at stå her på Brønshøj Torv.

Du fortæller til TV 2 Lorry, at du ofte hører råb, larm og politi i Brønshøj. Hvor ofte er ofte?

»Jeg hører nærmest dagligt sirener i området. Det er selvfølgelig godt, at politiet kommer, men jeg kunne godt tænke mig, at der var nærpoliti til stede, så de kommer på forkant i stedet for på bagkant. Vi har mobile politistationer, der drøner ud til bandekriminalitet. Måske ville det være meget godt i en periode at have noget nærpoliti i Brønshøj. Fordelen ved nærpoliti er, at politiet ved at være til stede kender folk og ved, hvad der er af problemer, og så kan man ofte tage det i opløbet. I stedet for først at komme når tingene er sket, synes jeg sådan set, det ville være meget bedre at tage vare på dem tidligere.«

Du siger, at du næsten dagligt hører sirener i byen. Hvor ofte hører du, der er råb og larm i byen?

»Det hører jeg ikke på samme måde, som jeg hører sirener. Men folk siger til mig, at der er råb og larm. Jeg hører i hvert fald om utrygheden flere gange om ugen.«

Hvor mange borgere henvender sig til dig og siger, at de er utrygge, eller at de har oplevet noget utrygt i Brønshøj?

»Det er både folk, der stopper mig på gaden, og det er folk, der sender mig mails eller skriver til mig på Facebook. Det kan også være noget, jeg ser i facebookgrupper. Så der er faktisk ganske mange, som har den fornemmelse. Og de synes ikke, at det er i orden, at nogle ganske få ballademagere skal tage fokus fra de mange.«

Kan du komme med et bud på, ca. hvor mange borgere der henvender sig til dig og udtrykker utryghed?

»Nej, det kan jeg ikke komme med et bud på. Det er mange.«

René Bro, der er sektionsleder for Nærpoliti Nordvest ved Københavns Politi udtaler i en artikel til Berlingske, at han ikke mener, at der er tale om en generel tendens, når det kommer til chikane i området. Hvad tænker du om det?

»Jeg synes da, at det er positivt, hvis politiet siger det, men min oplevelse er bare en anden. Og nu har jeg jo spurgt justitsministeren, og så må han redegøre overfor mig, hvordan situationen er, og hvad de har tænkt sig at gøre ved det. Noget af det, som jeg i hvert fald har hørt fra andre politibetjente er, at nærpoliti i et område kan betyde, at man kan dæmpe de her ting, før de overhovedet opstår ved både at være til stede, men også ved at kende dem, der generelt er ballademagerne i et område. Så jeg hører lidt forskelligt i forhold til, hvem jeg taler med.«

Så du kan ikke genkende det René Bro siger med, at der ikke er en generel tendens til chikane i området?

»Jamen det kan da godt være, at han har ret i det. Men oplevelsen er en anden for de borgere, jeg snakker med.«