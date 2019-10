Nye Borgerlige-kandidat arbejder på burgercafé på Nørrebro: Nu bliver hun hængt ud på nettet

Cafeen har halalburger på menuen, men ingen »naziburger«.

Men netop ordet »naziburger« har venstrefløjsmediet Konfront brugt til at beskrive den burgercafé, The Barn, som Anahita Malakians arbejder på, og som for nylig åbnede tæt ved Nørrebro Station.

»Naziburger: Højreekstremist åbner burgerbar i Nordvest,« lyder overskriften på Konfronts artikel om den nye café.

»For få måneder siden agiterede hun mod muslimer og islam. Nu har hun åbnet en burgerbar i Københavns Nordvest-kvarter,« lyder indledningen på Konfronts artikel.

Selv siger Anahita Malakians, at hun er ansat på caféen og ikke ejer den. På Facebook langer hun ud efter venstrefløjsmediet:

»Jeg har næsten ikke ord for, hvor kujonagtigt og lavt det er at synke til dette niveau og ramme personer på deres levebrød i stedet for deres politiske holdninger. Jeg kan tåle al den kritik, det skal være på min person, men når folk bogstaveligt prøver at tage brødet ud af munden på mine tre børn, så falder kæden af. Hvor er det klamt og hensynsløst!« skriver Anahita Malakians på Facebook.

Hun overvejer nu at politianmelde Konfront.

»Der er kommet ny en lovgivning, så man ikke behøver at føre en civilsag. Man kan i stedet anmelde den slags ytringer til politiet, og det overvejer jeg kraftigt,« siger Anahita Malakians til Berlingske.

Hun kalder Konfronts artikel for usmagelig.

»Jeg har tidligere på forskellige platforme oplevet artikler, der handler om mig selv, og som handlede om, hvor ulækker jeg var. Det kan jeg godt bære. Men når man går efter mit levebrød, jeg er ansat og ikke ejer af stedet, så er man med til at smadre folk,« siger Anahita Malakians.

Cafeen ligger på grænsen mellem Nørrebro og Nordvestkvarteret i København, hvor der bor mange borgere med indvandrerbaggrund, og hvor spændingerne mellem befolkningsgrupper og højre- og venstrefløj er trukket hårdere op end mange andre steder, men kunderne har taget vel imod den den nye café, fortæller Anahita Malakians.

»Vi er blevet godt modtaget. Folk kommer jo ikke ind på cafeen af politiske grunde. Det handler om, hvorvidt maden og servicen er god,« siger Anahita Malakians.

Foto med højreekstremist

Konfront bringer i forbindelse med sin artikel et foto, hvor Anahita Malakians kort før folketingsvalget ses sammen med Lars Grønbæk Larsen, som har har været medlem og talsmand for organisationen Danish Defence League, som Dansk Institut for Internationale Studier beskriver som er en del af det højreekstremistiske miljø i Danmark, og som har stor modvilje mod særligt muslimer.

Lars Grønbæk Larsen meldte sig tidligere på året ind i Nye Borgerlige, men meldte sig ud igen, da det offentligt kom frem, at han havde været medlem af Danish Defence League.

Anahita Lalakians »Jeg har hørt, at han har en fortid, men da jeg mødte ham og talte med ham, var han en helt almindelig og sød mand.«

Hvorfor optræder du på et billede med Lars Grønbæk Larsen?

»Jeg var, lige inden valgkampen gik i gang, på rundtur i Danmark. Det var offentlige møder, hvor dem, som havde lyst, kunne komme og møde mig. Det havde Lars set på Facebook, og han mødte frem på den restaurant i Kolding, hvor vi holdt mødet. Jeg kender ikke Lars og havde aldrig mødt ham før. Han spurgte, om han måtte få et billede, og det sagde jeg ja til,« siger Anahita Malakians.

Hvordan ser du på hans politiske aktiviteter?

»Jeg dømmer ikke folk, når jeg sidder sammen med dem. Jeg har hørt, at han har en fortid, men da jeg mødte ham og talte med ham, var han en helt almindelig og sød mand,« siger Anahita Malakians.

Berlingske har bedt Konfront om at kommentere brugen af ordet »naziburger«, men mediet har ikke svaret på henvendelsen.