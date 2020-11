Manden i spidsen for et af verdens førende vaccinespor forudser, at det normale liv efter covid-19 er lige rundt om hjørnet

Alt imens smittetallene for covid-19 stiger på globalt plan, kommer det land, som hidtil har været hårdest ramt målt i antallet af dødsfald og coronasmittede, med en lovende melding.

For netop som USA har ramt 12 millioner tilfælde af coronasmitte, har manden i spidsen for Trump-regeringens vaccineprogram, Moncef Slaoui, sat et konkret tidspunkt på, hvornår amerikanerne kan forvente et liv, der svarer til det, de levede, før coronapandemien gjorde sit indtog.

Moncef Slaoui spår nemlig, at livet i USA kan være tilbage til normalen omkring maj 2021, skriver The Guardian.

For såfremt den amerikanske regerings vaccineprogram, det såkaldte Operation Warp Speed, opnår officiel godkendelse fra myndighederne af deres covid-19-vaccine, kan de første amerikanere blive vaccineret omkring midten af december.

Hvis planerne for immunitet og distribution af vaccinen går som planlagt, forudser Moncef Slaoui, at tilstrækkeligt med amerikanere vil være vaccineret omkring »maj eller lignende« i 2021, så livet for de flestes vedkommende kan vende tilbage til normalen.

Ansøgning netop sendt til myndigheder

Slaouis melding kommer, i kølvandet på at medicinalselskabet Pfizer fredag indsendte en ansøgning til den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, om at få hastegodkendt den coronavaccine, Pfizer har udviklet sammen med det tyske selskab Biontech. Det udvalg i FDA, der skal tage stilling til godkendelsen, skal mødes 10. december.

Og det er netop denne vaccine, som Moncef Slaoui har udvist begejstring over for, og som forventes at blive rullet ud i USA.

I forbindelse med at Pfizer indsendte sin ansøgning til FDA, udtalte Slaoui fredag til CNN, at hvis FDA godkender vaccinen, vil den kunne sendes videre til klinikker rundt i landet inden for et døgn. Herefter vil amerikanerne inden for kort tid kunne få et stik i armen med vaccinen.

Hvis vaccinen bliver godkendt, forventer man at vaccinere omkring 20 millioner amerikanere i december og yderligere 30 millioner pr. måned efterfølgende. Det ventes, at man i første omgang vil vaccinere særligt udsatte grupper. Det omfatter også sundhedsarbejdere, der er udsat for en højere risiko for coronasmitte.

Samtidig forsikrede vaccinechefen over for CNN, at der ikke ligger et politisk pres bag fremskyndelsen af at få vaccinen godkendt.

Arbejdet er »baseret på videnskab og med fokus på patienters og folks behov«, lød det fra Moncef Slaoui.

»Ingen politisk indflydelse, intet bureaukrati, intet papirnusseri,« tilføjede han.