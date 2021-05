I ungdomspartierne må de ikke holde møder – med mindre de altså dyrker yoga samtidig

En række ungdomspartier og -foreninger har angiveligt fundet en noget alternativ måde at holde møder på.

For alle, der er over 18 år, er det frivillige foreningsliv stadig lukket ned. Det er ikke tilladt at mødes i en spejderhytte, til debatoplæg eller ungdomspolitiske møder.

Til gengæld må 25 mennesker samles indendørs, hvis de altså bare dyrker sport på samme tid. Derfor er en yogainstruktør blevet inviteret med til et bestyrelsesmøde. I hvert fald, hvis man skal tro en video, som en lang række ungdomspartier og -foreninger står bag.

At invitere en yogainstruktør med til alle politiske møder er både for dyrt og for svært at få noget konstruktivt ud af, fortæller Anna Kjær. Hun er landsforkvinde for SF Ungdom, som er en af ungdomsforeningerne bag videoen, som altså mest af alt er en gimmick.

»Vi vil gerne vise det paradoksale i, at vi ikke må mødes to mennesker med to meters afstand om et bord og holde et møde – men gerne må samles 25 og dyrke yoga, fodbold eller alt muligt andet, som nok har langt større sandsynlighed for at sprede smitte,« siger Anna Kjær.

»Det betyder for os, at vi slet ikke kan mødes eller afholde nogle aktiviteter overhovedet, heller ikke med coronapas.«

Er det vigtigt for jeres arbejde, at I er fysisk til stede i det samme lokale?

»Mange af de ting, vi laver, er svære at lave digitalt. Det er for eksempel umuligt at løfte og male et banner eller dele foldere ud via en computer. Derudover har mange af vores medlemmer onlineundervisning og har haft det længe. Man taber også nogle i organisationerne, der ikke har overskud til at sidde foran en computer efter skole, når de i forvejen har siddet der i otte timers undervisning.«

»Det virker absurd«

Ifølge SFU-formanden har nedlukningen af de frivillige foreningsliv en negativ konsekvens for mange unges trivsel.

»Vi løfter i organisationerne en stor demokratisk men også trivselsmæssig opgave. Når mange elever og studerende har været lukket inde på små kollegieværelser i næsten et halvt år, så havde jeg nok prioriteret at åbne foreningslivet, som betyder enormt meget for mange unge mennesker.«

Bliver man ikke nødt til at trække grænsen et sted?

»Jo, men hele genåbningen handler om prioriteringer. Jeg synes, det er en dårlig prioritering, at åbne for eksempel barer frem for det frivillige foreningsliv. Det virker absurd, at vi kan mødes 25 mennesker på en bar, men ikke må mødes ti mennesker og holde et møde om, hvordan vi skaber en bedre verden.«

Ifølge den nuværende genåbningsplan skal det frivillige foreningsliv for personer over 18 år åbne den 21. maj.