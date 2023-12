»Historisk« COP28 har flere kattelemme, siger tænketankdirektør

I COP28s sidste øjeblik blev en aftaletekst vedtaget, der for første gang siger, at verden skal »omstille sig væk fra fossile brændstoffer i energisystemerne«. »Historisk,« lyder det vidt og bredt, men der er skår i glæden for Jarl Krausing, vicedirektør og international chef i den grønne tænketank CONCITO. Fold sammen

