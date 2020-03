Her er DSBs plan mod coronavirus: Længere tog og krav om pladsbillet

Tirsdag blev det meldt ud, at hvis man er syg eller føler sig sløj, så skal man ikke benytte sig af offentlig transport. Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde på dagens pressemøde at alle danskere skal forsøge at undgå offetlig transport i myldretiden i forsøget på at inddæmme smittespredningen af covid-19.

Hos DSB iværksættes nu en række initiativer, der skal understøtte regeringens strategi med at inddæmme spredningen af coronavirus.

»Regeringen har konkret opfordret rejsende i den kollektive trafik til, så vidt det er muligt, ikke at rejse i myldretiden. Den opfordring vil jeg give videre til vores passagerer. Samtidig er det også nødvendigt at gennemføre en række ændringer i den daglige drift, der understøtter myndighedernes arbejde med at bremse smittespredningen,« udtaler Flemming Jensen, administrerende direktør i DSB.

Fra onsdag gælder følgende initiativer i DSB:

DSB vil også køre med lange tog uden for myldretiden, for at sikre bedst mulig plads til de rejsende.

Alle DSB-billetter kan refunderes uden gebyr, også ikke-refunderbare billetter som f.eks. Orange billetter.

DSB vil ikke modtage kontant betaling i togene.

DSB vil indsætte personale på de mest kritiske trafikknudepunkter, der kan vejlede passagerne.

DSB vil sammen med de øvrige parter i den kollektive transport forstærke kommunikationen overfor kunderne som følge af Corona-virus.

Lige nu arbejder DSB også på et tiltag om at indføre et krav om pladsbillet i fjern- og regionaltog. Det gør man for at undgå overfyldte tog og alt for mange passagerere i gangene.

»Jeg er klar over, at det for mange kunder medfører væsentlige gener i dagligdagen. Men jeg håber, at vores kunder vil udvise forståelse og samfundssind i den alvorlige situation, vi er i, så den kollektive trafik ikke udgør en større smittefare end strengt nødvendigt,« slutter Flemming Jensen, administrerende direktør i DSB.

Gælder også S-tog

De nye retningslinier, som DSB ridser op, gælder også for hele nettet af S-tog i hovedstadsområdet. Her vil man også sætte længere tog ind udenfor myldretiden, hvilket man normalt ikke plejer.

På Nørreport Station og på Københavns Hovedbanegård vil man kunne finde personale, der står klar med råd og vejledning og S-togsdriften, og om hvordan man skal forholde sig.

De øvrige stationer, der er klar med personale, er stationerne Fredericia og Aarhus H.

Metroen sætter ind på rengøring

Hos Metroselskabet, der driver metroen i København, følger man også myndighedernes anbefalinger. Nogle af de konkrete tiltag, er, at man sætter ind på rengøringen. Tog og stationer vil blive rengjort oftere, og der vil blive brugt flere desinficerende rensemidler. Der bliver også indsat flere tog og myldretidsdriften bliver forlænget for at sikre mindre trængsel i togene.

Myldretidsdriften er udvidet, så den nu løber fra klokken 6-20. Personalet i metroen er også instrueret i ekstra opmærksomhed forebyggelse af mulig smitterisiko.

Desuden opfordrer Metroselskabet til, at man som passager venter på et mindre fyldt tog, hvis der er mange med metroen, eller helt vælger en anden transportform eksempelvis cyklen.

Hos Movia, der tilbyder kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik, tager man også sagen alvorligt. I første omgang går strategien på at få sundhedsmyndighedernes informationer ud til borgerne og kunderne, så de kan ændre adfærd. Desuden opfordrer Movia alle til at vise hensyn til hinanden, holde afstand, rejse uden for myldretiden, hvis det er muligt, og lade være med at rejse med bus, tog eller metro, hvis man er syg eller formoder at være smittet.

»I Movia er vi også i fuld gang med at se på, hvordan vi i øvrigt kan efterleve myndighedernes opfordring. Vi har tæt dialog med de mange busoperatører, og vi følger myndighedernes krav om en grundig rengøring af busser og toge en gang i døgnet. Vi ser også på, hvor der kan være behov for at sætte ekstra kapacitet ind,« lyder det fra Movias kommunikationsdirektør Camilla Struckmann.