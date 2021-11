Henrik Qvortrup stikker en pind i vaccinedebatten – »Det er utroligt, at man kan skrive en leder, der er så stupid som hans«

Lyt til artiklen

Ekstra Bladets chefredaktør Henrik Qvortrup kalder det decideret »vanvittigt«, at 40.000 tilskuere til fodbold i fredags blev sluppet ind i Parken Arena, hvis blot de kunne dokumentere, at de var vaccineret.

Hvorfor skulle færdigvaccinerede tilskuere ikke fremvise en negativ test?

De kunne jo godt være smittet med covid-19, påpeger chefredaktøren i en leder søndag og stikker en pind i diskussionen for og imod vacciner.

»Myndighederne går påfaldende stille med dørene, når det handler om at fortælle, hvor nemt det er at blive smittet til trods for indtil flere vaccinestik«.

Og det er rigtigt nok, at man godt kan blive smittet med coronavirus, selv om man er vaccineret, medgiver professor i immunologi Jan Pravsgaard Christensen fra Københavns Universitet.

»Men det har aldrig været solgt, som om vaccinen er en 100 procent effektiv beskyttelse mod smitte. Det har heller aldrig været meldt ud, at vaccinens hovedformål var at undgå smitte. Det primære formål har været at undgå alvorlig sygdom, indlæggelse og død,« siger professoren.

Han slår et par pointer fra den seneste forskning på området fast:

Ja, man kan godt blive smittet med corona, blive syg – sågar alvorligt syg – selv om man er færdigvaccineret.

Men hvis man er færdigvaccineret, er risikoen for at blive smittet med coronavirus betydeligt mindre.

Hvis man er færdigvaccineret, er risikoen for at smitte videre, hvis man bliver smittet, også betydeligt mindre.

Og hvis man er færdigvaccineret, er risikoen for at blive alvorligt syg eller dø af coronavirus markant mindre.

»Det har meget større værdi at finde en smittet, der ikke er vaccineret«

Jan Pravsgaard Christensen vender tilbage til fodboldkampen i Parken og logikken i at kræve coronatest fra uvaccinerede, men ikke fra vaccinerede.

»Det har meget større værdi at finde en smittet, der ikke er vaccineret, end at finde en smittet, der er vaccineret. De uvaccinerede udgør altså en større smitterisiko, og derfor var det godt, at de blev testet forinden,« siger professoren.

Han forklarer, at »det er det muliges kunst« i det genåbnede samfund at forsøge at begrænse smitten, så antallet af indlæggelser på hospitalerne ikke løber løbsk.

»Og så smitten på skolerne ikke går for stærkt, så vores børn, der endnu ikke kan vaccineres, får en tålelig hverdag uden for mange nedlukninger og hjemsendelser,« siger Jan Pravsgaard Christensen.

På nuværende tidspunkt er næsten 76 procent af den danske befolkning færdigvaccinerede. Fold sammen Læs mere Læs mere

I sin leder i Ekstra Bladet bemærker Henrik Qvortrup (som i øvrigt angiver selv at have fået to stik med vaccine), at det er påfaldende, at hele 38.000 færdigvaccinerede danskere er blevet smittet med coronavirus.

Det er rigtigt, viser tal fra Statens Serum Institut.

Og chefredaktøren har nok en pointe, men han tager også tallet ud af kontekst, mener professor Jan Pravsgaard Christensen.

»Ser vi på de 38.000 færdigvaccinerede, som er blevet smittet, så er det ca. én procent af alle vaccinerede. Der er givetvis et mørketal her også – altså vaccinerede, som har været smittet uden at blive testet,« siger professoren:

»Men det mørketal skal være meget, meget stort, før det ødelægger argumentationen for, at vaccinerede er mere sikre at have gående i samfundet end de uvaccinerede«.

Tidligere administrerende direktør for Statens Serum Institut, Nils Strandberg kalder Henrik Qvortrups udlægning af coronasituationen for præget af »utrolig uvidenhed.«

»Det er utroligt, at man kan skrive en leder, der er så stupid som hans,« siger han.

Han påpeger, at selvfølgelig beskytter det at være vaccineret mod at smitte andre.

»Dem, der er indlagte i øjeblikket, både på intensivafdeling og i respirator, er primært nogen, der ikke er blevet vaccineret eller hvor vacinnen af forskellige grunde ikke kan virke,« siger han og fortsætter:

»Vi kan selvfølgelig godt lukke hele Danmark ned, men det er der ikke nogen, der ønsker. Så de her tiltag med coronapas er tildeles fornuftige.«

Berlingske har været i kontakt med Henrik Qvortrup, som ikke ønsker at udtale sig yderligere end, hvad der står i lederen.