Fantastiske fotos: Dannebrogs-farvet F-16 møder russisk spionfly

Normalt vil man ikke ligefrem beskrive den supersoniske jagerbomber F-16 som indbegrebet af fest og farver, men i øjeblikket råder Flyvevåbnet over en udgave af flyet, som passer omtrent på denne beskrivelse.

Flyet med kaldenavnet E-191 blev nemlig i anledning af, at man 15. juni kunne fejre 800-året for det danske flag, Dannebrog, der ifølge sagnet faldt ned fra himlen, malet i dannebrogsfarver og fløj på jubilæumsdagen Danmark rundt på kryds og tværs, så man fra jorden kunne se Dannebrog i en jet-udgave.

I mandags var flyet som et led i det såkaldte afvisningsberedskab på tjeneste i dansk luftrum, og her kom det i kontakt med et russisk observationsfly, der fløj på kanten af dansk luftrum.

Det russiske fly, som er en slags spionfly, så temmeligt gråspurveagtigt ud i forhold til den festklædte danske F-16, der rutinemæssigt hilste på det russiske fly for at gøre opmærksom på, at det var registreret af det danske luftvåben og tæt på dansk luftrum.

»Det russiske fly, som er en slags spionfly, så temmeligt gråspurveagtigt ud i forhold til den festklædte danske F-16.«

Der var også et andet dansk fly med i operationen, som tog nogle fantastiske billeder af de to flys møde.

»Flyvningen var en rutineopgave for afvisningsberedskabet, men det er sjældent, vi får så flotte billeder, så dem skal I også have,« skriver Flyvevåbnet på Facebook.

Det dannebrogsfarvede F-16 deltog mandag i det såkaldte afvisningsberedskab, der værner om suveræniteten i dansk luftrum. Flyet hilste rutinemæssigt på det russiske fly, som befandt sig på kanten af dansk luftrum. Fold sammen Læs mere Foto: Flyvevåbnet.

Som regel russiske militærfly

Det danske afvisningsberedskab, der håndhæver suveræniteten i luften over Danmark, har til huse på Flyvestation Skrydstrup i Sønderjylland. Beredskabets opgave er at flyve ud og møde fly og finde ud af, hvem det er.

Oftest handler det om at møde russiske militærfly, der patruljerer i det internationale luftrum.

»Når de russiske militærfly patruljerer i Østersøen, lægger de som regel deres ruter rundt i kanten af de omkringliggende landes luftrum – altså i internationalt luftrum. Når de så bevæger sig rundt, aktiveres de forskellige nationers afvisningsberedskaber – og dermed også det danske,« skriver Forsvaret på sin hjemmeside.

Afvisningsberedskabet er blevet aktiveret 38 gange i 2018. Det er en enkelt flyvning under gennemsnittet for de foregående fem år. 2018 ligger derfor ikke uden for det, man i Forsvaret kalder normalbilledet.

»Vi ser år, hvor der er mere flyvning, og år hvor der er mindre, men i det store hele er antallet af aktiveringer af vores afvisningsberedskab faktisk rimeligt konstant,« siger brigadegeneral Karsten Fledelius Jensen, der er chef for Flyvevåbnets nationale luftoperationscenter.

E-191 skal ikke for altid være dannebrogs-farvet og vil ikke blive sendt på internationale operationer, så længe det er malet i rød-hvide farver.