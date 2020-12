Facebook-opslag fra Heunicke får hård kritik: »Det er grotesk at være vidne til«

Regeringen har nu tilsyneladende helt skiftet mening i spørgsmålet om muligheden for, at danskere eventuelt skal kunne tvangsvaccineres i forbindelse med epidemier i stil med den aktuelle corona-pandemi.

I et opslag skriver Magnus Heunicke lørdag aften, at muligheden for tvangsvaccine aldrig har været taget i brug, »og det er der heller ingen som helst planer om at gøre.«

»Derfor foreslår vi i vores opdaterede forslag til en ny epidemilov, at tvangsvaccine skrives helt ud,« fortsætter han.

Minsiteren poster samtidig et billede af en kronik fra Politiken, hvor lægerne Thomas Birk Kristensen og Anders Bech under overskriften »Drop hjemlen til tvangsvaccinering« gør sig til talsmænd for, at selv teoretiske muligheder for tvangsvaccinering kan skade vaccinesagen. Et udsagn, ministeren i sit opslag erklærer sig enig i.

Regeringen har ellers i et udkast til en kommende epidemilov fortsat ønsket mulighed for at sætte tvangsvaccinering i værk, selv om ministeren i sit facebookopslag skriver, at der »ingen som helst planer« har været om at tage en sådan metode i brug. Det får sundhedsordører Lars Boye Mathiesen (NB) til at kalde ministerens opslag for »pinligt spin«.

»Det er ganske grotesk at være vidne til en regering, der nu forsøger at manipulere befolkningen til at tro, at den ikke ønsker tvangsvacciner«, siger han.

»Regeringens eget lovforslag indeholdt en tvangsvaccine, og det var først, da et flertal i Folketinget vendte sig mod regeringen, at den nu ændrer dette punkt. Det er ikke noget, den gør af godhed eller fri vilje. Det er ganske enkelt, fordi den kom i mindretal,« siger han.

Udløber til marts

I den hastelov som Folketinget vedtog, da corona fik fodfæste i Danmark i marts, fik sundheds - og ældreminister Magnus Heunicke hidtil usete magtbeføjelser – blandt andet i forhold til vaccination. I hasteloven blev der lagt op til, at sundheds- og ældreministeren efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen kunne fastsætte regler om at sætte »vaccination af nærmere bestemte risikogrupper med henblik på at minimere udbredelsen af øvrige sygdomme i befolkningen« i gang.

Det kunne ske, hvis det var »nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en samfundskritisk sygdom her i landet eller med henblik på at nedbringe antallet af øvrige patienter i sundhedsvæsenet«.

Hasteloven udløber 1. marts næste år, og derfor skal den erstattes af en ny epidemilov, som Folketingets partier skal forhandle om. I den forbindelse er et udkast fra regeringen blevet sendt i høring hos blandt andet Folketingets partier og en række organisationer.

Høringsforslaget indeholdt stadig en mulighed for at tvangsvaccinere, dog kun for den sygdom, der måtte være omfattet af en eventuel pandemi. Men ministeren ønskede stadig ikke at skulle spørge Folketinget om lov i forbindelse med at udstede krav om tvangsvaccinering. Noget, både dele af oppositionen og flere menneskerettighedsorganisationer har forholdt sig kritisk til.

Forslaget er tilsyneladende nu helt taget af bordet i de videre politiske forhandlinger.