Efter 42 år i DR og et hav af priser: Stor dokumentarist siger op og »Gangster«-dokumentar skrottes

Danmarks mest kendte og prisvindende dokumentarist i en menneskealder, den 67-årige Poul-Erik Heilbuth, har – efter 42 års ansættelse – opsagt sit job i Danmarks Radio som følge af mistillid til ledelsen i DR Nyheder.

Heilbuths dramatiske farvel skyldes, at DR Nyheder på en række punkter har rejst tvivl om, hvorvidt Poul-Erik Heilbuths næsten færdige film – TV-dokumentaren »Gangster«, der giver et rystende indblik i livet blandt kriminelle unge med indvandrerbaggrund i Albertslund – levede op til DRs etiske standarder. Blandt andet har DR givet udtryk for manglende tillid til og utryghed ved den TV-fotograf, der under svære vilkår har filmet dokumentaren, og som har flygtningebaggrund.

»Jeg kan bekræfte, at jeg – desværre – har forladt DR, og jeg kan også bekræfte, at min film, »Gangster«, ikke bliver færdigproduceret og sendt,« siger Poul-Erik Heilbuth.

Thomas Falbe, nyhedschef i DR, kalder Poul-Erik Heilbuth »en anerkendt dokumentarist med en lang række flotte journalistiske produktioner i sin karriere«, der selv har ønsket at opsige sin stilling, hvilket DR har »taget til efterretning«.

Skarpladte våben

Den timelange film, der allerede har kostet mellem to og tre millioner kroner at producere, skulle være sendt i oktober. Filmen opfattes i DR som farlig og kontroversiel, fordi det er lykkedes Heilbuth og hans fotograf at få adgang til at følge de stærkt kriminelle unge mænd med ikkedansk etnisk baggrund i Albertslund.

Filmholdet har haft adgang til de unge om natten, over landegrænser og – stort set – også, mens de begår kriminalitet. Opgaven har været så farlig, fordi de unge var eller kunne være bevæbnede med skarpladte våben, at TV-holdet løbende har modtaget rådgivning af et privat sikkerhedsfirma. Desuden har TV-holdet, når optagelser skulle i kassen, haft følgebiler, som de kunne søge tilflugt i, hvis det skulle komme til skudvekslinger eller voldelige konfrontationer. Produktionen har været dyr og krævende for de involverede.

»Alvorligst var en bekymring over, hvorvidt »medarbejdere ved DR« kunne være »involveret i kriminelle aktiviteter«.«

Poul-Erik Heilbuth har det meste af sit liv i Danmarks Radio arbejdet i afdelinger, der har erfaringer med kontroversielle, svære, dyre og langvarige dokumentarproduktioner. Han er kendt som en krævende dokumentarist, men blev i forbindelse med den seneste organisationsændring flyttet fra det nu nedlagte DR Danmark, hvor han nød tillid og frihed under sin daværende redaktør, Ole Hjortdal, og til DR Nyheder, der ledes af nyhedsdirektør Sandy French.

Ifølge kilder i DR havde Poul-Erik Heilbuth vanskeligt ved at passe ind i det strømlinede nyhedsområde, hvor man årtier efter at stærke personligheder som Leif Davidsen, Frank Esmann og Jens Nauntofte har sagt farvel, ikke længere har dybe erfaringer med at lede dokumentarister som Poul-Erik Heilbuth.

Truet med advarsel

På et møde i april, hvor Poul-Erik Heilbuth over for nyhedschef i DR Nyheder Thomas Falbe skulle redegøre for, hvor langt han var med filmen, blev han pludselig mødt med en trussel om, at han ville modtage en skriftlig advarsel for sit arbejde, uden at baggrunden for advarslen blev oplyst. Poul-Erik Heilbuth besluttede sig kort efter for at sige op.

Heilbuth var grundlæggende usikker på, hvorvidt DR Nyheders ledelse ville bakke ham op og støtte produktionen, når den kontroversielle film blev sendt, oplyser kilder med kendskab til sagen.

Den advarsel, Heilbuth blev truet med, blev aldrig givet. Nyhedschef Thomas Falbe ønsker ikke at kommentere forløbet, idet der er tale om »konkrete personaleforhold«, og fordi »eventuelle konflikter mellem chef og medarbejder skal kunne håndteres i et fortroligt rum«.

Efter opsigelsen blev lederen af DRs særlige etikafdeling – chefrådgiver Inger Bach – sat til at udrede, hvad DR Nyheders ledelse præcis var bekymret over, og i juni 2019 sammenfattede Inger Bach den kritik, DR Nyheder havde rejst.

Alvorligst var en bekymring over, hvorvidt »medarbejdere ved DR« kunne være »involveret i kriminelle aktiviteter«. Især skulle der være »opmærksomhed på fotografens baggrund og rolle« – han har flygtningebaggrund.

DR Nyheder var også nervøs for, om de kriminelle, der medvirkede, ville være ærlige om deres kriminelle baggrund og historie, og om filmen i for høj grad handlede om det hektiske gangsterliv i stedet for at være en opbyggelig film om unges valg.

Endelig blev det af ledelsen rejst som et »obs-punkt«, at Heilbuth havde brugt få hundrede kroner på benzin til en af de følgebiler, der under optagelserne skulle levere sikkerhed.

Henrik Friis Vilmar, fællestillidsrepræsentant, DR. »Det er pokkers ærgerligt, at den film ikke bliver lavet færdig og vist.«

Nyhedschef Thomas Falbe oplyser i et skriftligt svar, at det er »100 procent forkert«, at DR Nyheder mener eller mente, at fotografen kunne være involveret i kriminelle aktiviteter. Han ønsker ikke at besvare opfølgende spørgsmål om, hvorfor DRs etiske afdeling på vegne af DR Nyheder har rejst denne mistanke.

Poul-Erik Heilbuth besvarede de spørgsmål, der blev rejst, og DR Nyheder har – på baggrund af undersøgelsen – ikke fundet grundlag for at kritisere Poul-Erik Heilbuths arbejde med filmen, oplyser fællestillidsmand for alle journalister i DR, Henrik Friis Vilmar:

»Det er rigtigt, at undersøgelsen ikke førte til kritik af Poul-Erik Heilbuth og hans arbejde. Det slog DR Nyheders ledelse fast på et møde tidligere på året,« siger han.

Nyhedschef Thomas Falbe selv vil dog ikke udtale sig om, hvorvidt DR fandt noget at kritisere hos Poul-Erik Heilbuth; disse »interne overvejelser (...) holder vi internt.«

»Standarden for vores redaktionelle metoder, etik og chefforankring vil vi ikke gå på kompromis med,« skriver han.

Gerne lave film – alligevel

DR Nyheder meddelte efterfølgende, at det – trods Heilbuths opsigelse – gerne ville producere »Gangster« færdig. Poul-Erik Heilbuth havde dog så minimal tillid til ledelsen i DR Nyheder, at han ikke ønskede at gøre arbejdet færdigt i samarbejde med nyhedschef Thomas Falbe.

»Det er pokkers ærgerligt, at den film ikke bliver lavet færdig og vist; det er et stort tab, både for de medarbejdere, der har brugt tid og kræfter på projektet, og for DR. Der har været megen god dialog med ledelsen på det seneste. Og dér, hvor jeg har kritik af nogen i denne sag, har jeg sagt det – og siger det – direkte til dem. Det er ikke noget, jeg tager i pressen,« siger Henrik Friis Vilmar, fællestillidsrepræsentant for alle journalister i DR.

Poul-Erik Heilbuth, der har modtaget over 20 priser for sit dokumentararbejde – og blandt andet har vakt opsigt med sin film med og om Edward Snowden (2015) og filmen »Menneskesmuglerne« (2017) – fortsætter som freelancejournalist og skal i regi af et privat produktionsselskab lave en film, der skal vises på DR.

Nyhedschef Thomas Falbe vil ikke afvise, at filmen »Gangster« alligevel bringes – »det er der ikke truffet endelig beslutning om,« siger han, men det sker »en sjælden gang imellem, at vi bliver nødt til at lægge projekter ned. Vi sætter barren højt for at sikre, at journalistiske standarder, etik og chefgodkendelse af metoder er på plads«.