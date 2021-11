Det første land i verden kræver nu obligatorisk covid-19-vaccination af børn

Lyt til artiklen

Costa Rica bliver det første land i verden, der gør covid-19-vaccinationer obligatorisk for børn.

Ifølge BBC News har det mellemamerikanske land underskrevet en aftale med medicinalselskabet Pfizer om at indkøbe vaccinedoser for at påbegynde vaccination af alle børn under 12 år. Dette skal ske fra marts 2022. Tidligere på ugen godkendte Pfizer/ BioNTech-vaccinen til børn i alderen 5 til 11 år.

Det er usandsynligt, at de fleste børn bliver alvorligt syge, hvis de får covid-19, men de kan stadig være smitsomme, selv uden symptomer, og vaccinen kan hjælpe med at forhindre børnene i at sprede sygdommen til ældre borgere.

1,5 millioner doser til børn

Costa Ricas aftale med Pfizer vil betyde, at landet modtager 3,5 millioner doser, hvoraf 1,5 millioner vil blive reserveret til børn i alderen 5 til 11 år, skriver BBC News. De øvrige vil være for tredje doser, der skal gives til den ældre befolkning og personer med øget risiko for alvorlig sygdom.

55 procent af befolkningen er indtil videre blevet fuldt vaccineret i Costa Rica.