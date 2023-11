Rød Ballon-installation for at markere, at det er fire uger siden, Hamas bortførte over 240 borgere fra Israel og mange andre lande på Kgs. Nytorv i København søndag den 5. november 2023. Det er Hostage and Missing Families Forum i samarbejde med Det Jødiske Samfund, der står bag arrangementet. Fold sammen

