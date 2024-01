Speciallæge: Derfor skal du bruge et saunatæppe

En sauna har mange gode effekter, men det er de færreste, der lige har sådan en i nærheden. Det behøver du faktisk ikke; for med et lækkert infrarødt saunatæppe fra Comforth Scandinavia får du saunaens gode egenskaber uden at bevæge dig væk fra stuen eller sengen.

Jan Roland, der er speciallæge i hjertesygdomme og intern medicin (og lægefaglig konsulent hos Comforth Scandinavia) forklarer, at saunatæppet har flere dokumenterede effekter:

Kroppen har en masse små klar. De kan lukke på forkerte tidspunkter, og det kan eksempelvis give smerter og ømhed. Saunatæppets infraråde stråling får de små kar til at udvide sig.

Regelmæssig behandling med saunatæppet to til tre gange om ugen i 30 til 45 minutter vil efter nogle uger få en mere langvarig positiv effekt på de små kar. Det kan lindre gener ved sygdomme som blandt andre demens, alzheimers, gigt og fibromyalgi.

Så nemt er det at opnå den optimale velvære med saunatæppet:

1. Fold tæppet ud, der hvor du ønsker at ligge (eksempelvis sengen, sofaen eller en yogamåtte.)

2. Læg dig til rette i let tøj, (eller et håndklæde ind i tæppet).

3. Tænd for tæppet på fjernbetjeningen og indstil temperaturen.

4. Nyd behandlingen.

5. Afslut eventuelt med et forfriskende bad.

Tæppet består af syv lag, som hver især gør det nemt, sikkert og yderst behageligt at bruge.

