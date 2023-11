Sebastian fik ansvaret for at starte fem modebutikker: "Inden da havde jeg aldrig foldet en skjorte"

For Sebastian Skøtt startede det hele med en god følelse. Som ung teenager i hjembyen Espergærde deltog han tilbage i 2012 i et arrangement for det på det tidspunkt relativt nystartede tøjfirma, Les Deux.

»Les Deux startede jo oprindeligt oppe i Helsingør og Snekkersten, hvor de appellerede meget til det lokale community. Derfor blev jeg inviteret med til nogle friend sales, som foregik hjemme hos den ene ejer, hvor der blev tændt op i grillen, og man kunne købe noget lækkert tøj til en god pris.«

Så da han nogle år senere, som led i sin uddannelse til markedsføringsøkonom på CBS, skulle søge efter et praktiksted, var valget ikke så svært:

»Jeg havde jo et indtryk af Les Deux som en ung og spændende virksomhed, som gjorde tingene på deres egen måde og turde tænke ud af boksen. Det ville jeg være en del af,« forklarer han.

Havde aldrig foldet en skjorte

Sebastian viste sig hurtigt at være den type medarbejder, der gør en positiv forskel, så i 2019 fik han tilbudt ansvaret for at starte fem fysiske Les Deux-butikker op. Det krævede ikke meget betænkningstid, selvom han - som han selvironisk formulerer det - på det tidspunkt aldrig »havde foldet en skjorte«.

Hans gåpåmod kom også til udtryk ved hans lyst til at dygtiggøre sig, og ikke kun gennem praktik. Der skulle proppes noget teori i hovedet. I 2021 valgte han - sideløbende med sit fuldtidsjob - at studere på den internationale handelsuddannelse, HD2, på Copenhagen Business School, hvilket hans arbejdsgiver heldigvis bakkede fuldt ud op om:

»Hos Les Deux er det meget op til den enkelte medarbejder. Hvis ledelsen kan se, at der er en idé i det, vil de meget gerne være med til at »vande planten«. Forstået på den måde, at de selvfølgelig også har en interesse i at få dygtigere medarbejdere ud af det,« fortæller han.

FAKTA Læs HD på CBS HD er en fleksibel, erhvervsøkonomisk diplomuddannelse for dig, der ønsker et solidt fundament til at forstå og drive enhver virksomhed eller organisation. Med et HD-kursus kombinerer du en teoretisk opgradering med praktisk erfaring. Dét du lærer mandag, kan du allerede bruge tirsdag. Du har mulighed for både online og fysisk fremmøde, og det giver dig mulighed for at vælge netop den undervisningsform, der passer til dig. HD1: Grunduddannelse i forretningsforståelse, der teoretisk og metodisk forbereder til HD2.

HD2: Specialistuddannelse hvor du fordyber dig i et særligt fagområde. HD1 og HD2 er tilsammen normeret til fire år på deltid og svarer til en uddannelse på bachelorniveau. Se mere om HD-uddannelserne på CBS her

Generelt giver HD-uddannelserne på CBS mulighed for at studere, samtidig med at man har et fuldtidsarbejde. Det er faktisk en del af undervisningen, at man inddrager de studerendes praktiske erfaringer og udfordringer fra erhvervslivet. Uddannelserne kan tilpasses den enkeltes karriere og behov: Man kan for eksempel læse HD2 over to år på deltid eller dele den op over længere tid ved at læse uddannelsen som enkeltfag.

Masser af værktøjer fra dag ét

For Sebastians vedkommende levede studiet op til alle hans forventninger.

»Jeg oplevede det som utrolig relevant og spændende. Fra dag ét fik jeg en masse værktøjer, jeg kunne bruge i min dagligdag. Samtidig har jeg lært en masse om implementering af strategi og kulturforståelse. Her betyder det meget, at alle undervisere er erhvervsfolk, som kommer ude fra den virkelige verden,« fortæller han.

Efter to års studier blev han færdig her i sommer, og siden har der - ligesom før - været nok at se til. I dag har han fået titlen International Sales Executive & Brand Activation Manager, hvilket betyder, at han sidder med områder som B2B, marketing og salg.

Sebastian Skøtt nyder dagligdagen hos det fremadstormende tøjbrand.

Derfor glæder han sig også til at fortsætte sit arbejde med at placere Les Deux og dets brandunivers med »affordable luxury« til en bred og kvalitetsbevidst målgruppe mere eftertrykkeligt på det internationale verdenskort. Hvad fremtiden ellers bringer, ved han ikke endnu.

»Indtil nu er det gået hurtigere for mig, end jeg turde drømme om. Men der har også været mange bolde i luften undervejs.«