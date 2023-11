Rig på viden: »Jeg interesserer mig for alt«

Det kan godt nogle gange være lidt svært at forklare omgivelserne, men Anja C. Andersen er ikke i tvivl. Hun har verdens »fedeste« job. For som hun siger med sit store smil og smittende begejstring: »Tænk, at jeg hver dag får mulighed for at stille spørgsmål til universet og forsøge at finde nogle af svarene.«

For Anja C. Andersen startede hendes fascination af, hvordan universet hænger sammen, allerede i 7. klasse, da hun på sin skole hørte et foredrag af en af de tidligere elever, nuværende professor ved Niels Bohr Institutet, Uffe Graae Jørgensen.

Det gjorde nemlig så uudsletteligt et indtryk, at hun senere samme dag gik hjem til sine forældre og annoncerede, at hun nu vidste, hvad hun ville være, når hun blev voksen: astronom.

Alligevel mener hun selv, hendes karrierevej kunne have været anderledes, hvis ikke familien allerede året efter var flyttet til Saudi-Arabien:

»Jeg kunne ved Gud ikke se, hvad jeg skulle nede i den sandkasse. Men mine forældre valgte at forære mig en stjernekikkert. Man kan sige meget om Saudi-Arabien, men der er næsten aldrig overskyet, så det eneste, jeg lavede, var at gå i skole om dagen og kigge stjerner om natten. Det blev min redning.«

Vigtigt at dele viden

I dag – her mange år senere – kan hun så kalde sig professor i astrofysik ved Niels Bohr instituttet, hvor hun blandt andet forsker i, hvordan støv dannes i universet og »hvilken indflydelse det har for planetdannelse, stjerneudvikling samt observationer af det tidlige univers«.

Som man næsten kan høre, er der tale om et svært tilgængeligt emne, primært rettet mod en mindre kreds af meget kloge hoveder, men Anja C. Andersen lægger ikke skjul på, at det er en kæmpe motivation for hende at dele den enorme viden, hun har tilegnet sig gennem årene:

»Jeg synes jo selv, at jeg har fundet ud af noget, som er så fantastisk, at jeg bare må fortælle det til alle, der gider høre på det. Men derudover opfatter jeg det også som en meget vigtig del af den demokratiske proces, at vi som forskere deler, hvad vi ved, så folk er opdaterede,« forklarer hun.

Her mener hun selv, det kommer hende stærkt til gode, at hun er det, man i forskningssproget kalder en rigtig »scatterbrain«, altså en person der »ikke bare interesserer sig for sit eget snævre lille felt, men alting!«

Radio, tv og de skrå brædder

Derfor har hun heller aldrig været bange for at for at gå alternative veje for at formidle sin viden til det lidt bredere publikum. Ud over at medvirke i et væld af radio- og tv-programmer har hun blandt andet skrevet en tegneserie om kemikeren Marie Curie, stået på scenen sammen med skuespilleren Lotte Andersen i teaterforestillingen »Radium« også om Curie og været en del af UFO-podcasten »Flyvende tallerkner«. Det sidste var dog ikke helt uden betænkeligheder:

»Jeg havde ikke lyst til at sidde og være hende den sure, der slog folk oven i hovedet med min viden og sagde: »Det findes ikke, og det er bare noget sludder«. Samtidig var jeg også meget opmærksom på ikke at komme til at blåstemple noget, der kunne skade Niels Bohr Instituttets brand og omdømme.«

»Jeg synes jo selv, at jeg har fundet ud af noget, som er så fantastisk, at jeg bare må fortælle det til alle, der gider høre på det. Men derudover opfatter jeg det også som en meget vigtig del af den demokratiske proces, at vi som forskere deler, hvad vi ved, så folk er opdaterede.«

Men hun valgte alligevel at sige ja, og det har hun ikke fortrudt. Podcasten er nemlig med flere millioner downloads blevet en kæmpe succes. En ny sæson er allerede på vej, og da hun tidligere på året deltog i en videnskabelig talk på Heartland Festival lyttede 2000 mennesker med. Alligevel var det en pige, hun mødte i iskøen, som gjorde det største indtryk:

»Hun fortalte, at hun var begyndt at interessere sig for forskning efter at have hørt mig tale om det i podcasten. Der tænkte jeg bare »Yes!« For i virkeligheden er det jo min drøm: at gøre folk mere nysgerrige,« fortæller hun.

Viden under pres

Men der er også grænser. Da Anja C. Andersen sidste år deltog i DR-programmet »Ellen imellem«, valgte hun at klage til Pressenævnet, fordi hun mente, at hun ikke var blevet orienteret om programmets satiriske koncept, der gik ud på, at hun skulle besvare spørgsmål fra en mand, der argumenterede for, at jorden er flad. På den baggrund er det vel oplagt at spørge, om hun generelt opfatter, at viden, forskning og tilliden til eksperter er under pres?

»Der har jo altid eksisteret fake news og gnidninger mellem almindelige mennesker og videnskab. Men i dag lever vi i en tid, hvor det har lettere ved at spredes enormt hurtigt. Heldigvis er vi også meget bedre til at faktatjekke, og folk er bedre uddannede til at stille rigtig gode spørgsmål. Det giver grobund for en god og konstruktiv dialog,« fortæller hun.

I det hele taget mener hun, det lige nu er en »fantastisk tid at være astrofysiker«. Opsendelsen af James Webb-teleskopet kan nemlig meget vel betyde, at vi må begynde at revurdere mange af de antagelser, vi hidtil har haft om universet. Så Anja C. Andersen holder skarpt øje og glæder sig til at holde os opdateret. For som hun siger:

»Mit ultimative mareridt er, hvis vi en dag vågner op og tror, vi forstår det hele.«