Rig på talent: »Jeg tvivler stadig på, om jeg kan finde ud af det, jeg laver«

»Multikunstner«, »renæssancemenneske«, »en mand med mange talenter«.

Sådan lyder nogle af de betegnelser, der ofte hæftes på Kristian Leth.

Som søn af Jørgen Leth og skuespilleren Hanne Uldal er han nærmest født ind i den udøvende kunsts aristokrati.

Allerede som 4-årig kan man se ham i faderens klassiske dokumentarfilm »Det legende menneske«, hvor han dybt koncentreret sidder foran klaveret og improviserer en for den alder imponerende voksen komposition frem.

Her mange år senere er Leth da heller ikke i tvivl om, at hans særlige baggrund har spillet en meget central rolle for hans karrierevalg. Det fortæller han en regnfuld formiddag ved bordet på sin gamle stamcafé et sted på Islands Brygge.

»Der er jo den der klassiske med, at æblet ikke falder langt fra stammen, og skomagerens søn bliver skomager og alt det der. Det handler ikke om at arve et særligt talent, men om at noget er normalt. For mit vedkommende er det, at jeg er vokset op omkring mennesker, som havde et meget praktisk forhold til kunst som et stykke arbejde,« fortæller han.

Tvunget til at tjene penge

Efter Leths mening udstyrede det ham nemlig grundlæggende med troen på, at det var »troværdigt at leve af at finde på ting«, selvom det krævede lidt tid at gennemskue hvordan:

»Jeg har skrevet tekster og spillet musik hele mit liv og altid haft kæmpestore drømme og ambitioner, men det var først, da jeg blev far i en tidlig alder, at jeg blev tvunget til at finde ud, hvordan man kunne tjene penge på det,« fortæller han.

I dag kan han se tilbage på en imponerende karriere, der har bragt ham vidt omkring – fra nogle tidlige halvhjertede forsøg som skuespiller, en uddannelse på forfatterskolen, ansættelse som ungdomsvært på Danmarks Radio til en succesfuld karriere som musiker og prisbelønnet kultur- og musikformidler.

»Jeg har skrevet tekster og spillet musik hele mit liv og altid haft kæmpestore drømme og ambitioner, men det var først, da jeg blev far i en tidlig alder, at jeg blev tvunget til at finde ud, hvordan man kunne tjene penge på det.«

For mange kan det sikkert være svært at forstå, hvordan det er muligt det ene øjeblik at skrive lyrik og debatbøger, være forsanger i bandet The William Blakes, udgive soloalbums og det næste lave dybdegående journalistiske udsendelser om alt fra Richard Wagner til verdens bedste musikalbums og Biblen, men for Kristian Leth giver det glimrende mening:

»Jeg har altid været drevet af min nysgerrighed og fascination. Når jeg først er interesseret i noget, bruger jeg meget lang tid på at sætte mig ind i det, og så kan jeg ikke lade være med at dele min begejstring med andre. Sådan er min metode,« fortæller han.

Talent kræver håndværk

Men selv om det har vist sig at være en succesfuld opskrift, er Leth også fuldt ud bevidst om dens indbyggede begrænsninger:

»Jeg er simpelthen nødt til at brænde for emnet. Hvis jeg var fascineret af Rolex-ure eller kvantefysik ville det være det, jeg talte om. Derfor ville jeg heller ikke ane, hvad jeg skulle gøre, hvis nogen en dag bad mig om at gå ind og formidle noget kunst på Horsens Kunstmuseum.«

I det hele taget giver det efter hans mening ikke så meget mening at tale om et særligt talent – hverken generelt eller i hans eget tilfælde:

»Jeg synes, talent kan være meget svært at definere, for uanset hvor dygtig du er til et eller andet, er det jo intet værd uden et eller andet form for håndværk. Altså at man er i stand til at omsætte det til et eller andet i praksis. Det handler om at gøre det. Derfor bruger jeg også alle mine vågne timer på at dygtiggøre mig. På netop at skrive, komponere og fortælle.«

»Jeg har for længst vænnet mig til, det er et vilkår, at jeg konstant spekulerer på, om jeg egentlig kan finde ud af det, jeg laver, men samtidig er det også en konstant drivkraft for mig.«

Generelt er han styret af en søgende og udforskende tilgang til alt, han laver. Derfor påtager han sig gerne »lidt for svære opgaver«, som udfordrer både hans »kundskab, håndværk og talent«.

»Jeg synes faktisk, det er noget af det allermest spændende, når jeg går i gang med at lave noget, hvor jeg bliver tvunget til at lære tingene undervejs, fordi man så hver gang bagefter rykker badebroen lidt længere ud i vandet,« som han formulerer det.

Med tvivlen som følgesvend

Det betyder også, at tvivlen er en konstant og forudsigelig følgesvend:

»I min branche har man jo ikke de her niveauer, hvor man bliver professor eller overlæge. Så jeg har for længst vænnet mig til, det er et vilkår, at jeg konstant spekulerer på, om jeg egentlig kan finde ud af det, jeg laver, men samtidig er det også en konstant drivkraft for mig.«

Så nu, hvor hans opgaver i Danmark efterhånden er ved at være overstået, glæder han sig til at vende tilbage til familien i Brooklyn og fortsætte arbejdet på sine i øjeblikket hele tre igangværende bogprojekter. For som han siger:

»Når man skriver, kan det være meget ubehageligt i perioder, men så pludselig opstår der de der særlige øjeblikke, hvor man tænker: 'Hov, hvad var det, der skete'. Den følelse er så essentiel, at man bliver ved med at sætte sig ned for at prøve at finde den igen. Det er der, hvor tvivlen er fuldstændig væk!«