Rig på passion: »Jeg kunne mærke, at jeg ikke havde den samme glæde ved mit arbejde«

Nogle husker måske Clint Eastwood-filmen »Invictus« fra 2009, der fortæller den inspirerende og sande historie om, hvordan det i tiden efter afskaffelsen af apartheid lykkedes den nyudnævnte præsident og folkehelt Nelson Mandela at samle det tidligere så splittede og raceopdelte Sydafrika gennem landets sensationelle sejr ved VM i rugby på hjemmebane i 1995.

En af dem, der sad klistret til skærmen, var den dengang 12-årige Junaire Brown, og han husker tydeligt, hvordan han oplevede den historiske begivenhed hjemme i Cape Town:

»Vi var totalt undertippede. Ingen forventede, at vi kunne slå New Zealand i finalen. Men det lykkedes, og den sejr viste hele Sydafrika, hvad der er muligt at opnå ved at stå sammen. Det var fantastisk,« fortæller han.

Så selvom rugby indtil da mest havde været en sport for den hvide del af befolkningen, begyndte han også selv at spille. Her viste det sig hurtigt, at han kunne udnytte den særlige hurtighed, han tidligere havde demonstreret i både fodbold og atletik: Allerede i sin allerførste kamp scorede han efter blot syv sekunder på banen, og siden modtog han et også særligt scholarship til et prestigefyldt universitet, hvor han valgte at studere matematik og økonomi.

Kulturchok i Danmark

Men desværre blev hans far alvorligt syg, så for at skaffe ekstra penge til familien valgte Brown i 2001 at søge et job hos Maersk, hvor han formåede at blive udvalgt som en ud af fire af i alt 400 kandidater.

»Jeg havde det på mange måder rigtig godt hos Maersk, men jeg kunne mærke, at jeg ikke havde den samme glæde ved mit arbejde som tidligere, så jeg valgte at sige op for at forfølge min store passion for rugby.«

Det bragte ham i 2004 en tur langt mod nord til London, hvor han både mødte sin kone Nicola og spillede rugby på amatørbasis, indtil det fem år senere igen var tid at flytte, denne gang til Danmark, hvilket i første omgang var lidt af et kulturchok:

»Vi kom direkte fra en levende og pulserende storby til en lejlighed i Ørestad i en kold december måned, så det første, jeg tænkte, var, hvor utrolig stille der var i Danmark,« griner Brown.

Alligevel endte familien, der siden blev udvidet med to døtre, med at falde godt til i de nye omgivelser. Det, der egentlig blot skulle have været et enkelt års udstationering, udviklede sig nemlig til et permanent hjem.

Derfor begyndte Brown at spille rugby i den lokale Amager-klub Speed, samtidig med han fortsatte sit arbejde med at beregne matematisk præcise ruter for, hvordan Maersk bedst, billigst og mest effektivt kunne transportere skibe og containere rundt i verden.

Sagde op og blev landstræner

Men han kunne godt mærke, at rugby begyndte at fylde mere og mere i hans bevidsthed. Så efter først at være blevet cheftræner for Speed i 2016 og siden landstræner for Danmarks syvmandslandshold valgte han i 2022 at træffe en stor og livsomvæltende beslutning:

Det medførte, at Brown sidste år for første gang kunne stille sig i spidsen som landstræner for det danske 15 mands-rugbylandshold, og siden har han valgt at tage skridtet videre til endnu større udfordringer og blive assistenttræner for en af verdens absolut førende rugbynationer, Irland. Selv forklarer Brown sin beslutning således:

»Det var i bund og grund en beslutning mellem at være en stor fisk i et lille bassin eller en lille fisk i et meget stort bassin. Jeg valgte det sidste, fordi det vil give mig de bedste muligheder for at blive bedre og udvikle mig som træner.«

»Sporten er på mange måder et spejl af samfundet, hvor små og store spillere, som enten er gode til at løbe, kaste eller tackle, skal udføre deres forskellige roller for at få det hele til at fungere.«

Men samtidig har han også valgt at bevare tilknytningen til dansk rugby i en funktion som underviser af danske trænere. Det glæder han sig over. For selvom Danmark i øjeblikket frister en beskeden tilværelse som blot nummer 73 på verdensranglisten, ser han et stort uopfyldt potentiale:

»Rugby har mange ting til fælles med både fodbold og håndbold, så jeg mener faktisk, at vi har potentialet til at tage skridtet op og blive en af verdens 20 bedste nationer.«

Og han fortsætter:

»Sporten er på mange måder et spejl af samfundet, hvor små og store spillere, som enten er gode til at løbe, kaste eller tackle, skal udføre deres forskellige roller for at få det hele til at fungere. Her har Danmark også en fordel, fordi tingene er så effektive og fungerer så godt.«

Så selv om han ikke vil afvise, at han en dag måske vender tilbage til Maersk, eller et andet mere traditionelt job, har han ikke fortrudt sin beslutning om at sige op og søge nye udfordringer. Som rugbytræner får han nemlig en unik mulighed for at bruge sine matematiske og analytiske evner, være en del af et fællesskab – og samtidig gøre en vigtig forskel:

»Når jeg tænker tilbage, føler jeg ikke, at jeg helt udviklede mit fulde potentiale som spiller. Jeg havde nok talentet, men manglede måske en rigtig god træner for at kunne tage det sidste skridt. Derfor er det en meget stærk motivation for mig at kunne hjælpe spillere med at blive så gode som overhovedet muligt,« siger han.