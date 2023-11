Rig på oplevelser: »Bare gør det! Øjeblikket kommer aldrig tilbage«

Nina Rasmussen mærkede det tidligt. Allerede som barn kunne hun bruge lang tid på at drømme sig væk til fremmede egne og de magiske verdener fra Jules Vernes og Kaptajn Marryats klassiske børnebøger, og da hun blev ældre, steg længslen efter at leve et liv, der var anderledes end gennemsnittet.

Desværre syntes hendes forældre ikke, det var nogen særlig god idé: »De mente, jeg hellere skulle få et stabilt job med pension. Som min far altid sagde, kunstnere var enten bohemer eller drukkenbolte,« fortæller Nina Rasmussen her mange år senere.

Hun besluttede dog ikke at lytte til de velmente formaninger. Efter at have gået på den kreative Bernadotteskolen i Hellerup blev hun som 15-årig optaget på kunsthåndværkerskolen, hvor hun uddannede sig som tekstildesigner. Men snart var der andre ting, som trak. Så hun begyndte at arbejde med teater, og var med til at starte den stærkt venstreorienterede og aktivistiske teatergruppe Solvognen, der udgik fra den lille amatørgruppe Ry Teater på Vesterbro.

Det var til en fest på Christiania 1974, at hun mødte den 11 år yngre Hjalte Tin, manden, som skulle blive hendes livsledsager.

»Jeg var ude at danse, og Rolling Stones sang 'She comes in colours everywhere'. Jeg sprang op i luften, lukkede øjnene og drejede rundt. Da jeg åbnede øjnene igen, dansede jeg med Hjalte, og sådan har det været lige siden. Det var kærlighed ved første blik,« fortæller hun.

Jorden rundt på motorcykel – med to børn

Nina og Hjalte med »de store og flotte blå øjne« flyttede sammen på fristaden. Da han havde en motorcykel, besluttede Nina sig også til at tage motorcykelkørekort, og efter fem år, hvor de var blevet forældre til børnene Ida og Emil, var det tid at søge nye græsgange:

»Vi boede rundt omkring i lejede huse i et års tid, men vi havde begge altid gerne villet rejse ud i verden og have vores børn med, så da Ida var fyldt et år og var stor nok til at kunne stå på sine ben, lånte vi pengene og tog af sted.«

»Hjalte og jeg aftalte tidligt, at vi hellere ville samle på oplevelser end materielle ting. Vi vidste godt, at det er en livsstil som kan gøre én fattig. Det er vi så heldigvis ikke blevet, men vi har aldrig haft noget imod at køre rundt i en gammel bil, og i dag bor vi i et pragtfuldt hus, som vi selv har bygget.«

Derfor brugte de et helt år på at køre tværs over det nordamerikanske kontinent fra New York til Los Angeles og ned gennem Mellemamerika. De kørte rundt i Sydamerika og sluttede turen i Rio de Janeiro, hvorefter de tog et sidste smut til Marokko og London. Det resulterede i rejsebogen »Held og lykke – På motorcykel med Emil og Ida gennem Sydamerika«, som blev en stor succes og i dag regnes som en rejseklassiker.

Men inden succesen var der også kritiske røster:

»Da vi startede, syntes folk jo ikke, vi var rigtig kloge, fordi vi satte børnene op på motorcyklerne, men vi beviste jo, at de aldrig var i fare for at falde af, og jeg føler, vores mange rejser har knyttet os meget tættere sammen som familie,« fortæller Nina Rasmussen.

Hellere oplevelser end materielle goder

Gennem de følgende 17 år drog hun og familien derfor ud på mange flere eventyr sammen på motorcykler, blandt andet til Sovjetunionen, Indonesien, New Guinea og Australien og senere gennem hele Afrika fra Cape Town til Cairo, hvilket alt sammen blev beskrevet i yderligere bøger, foredrag og rejsereportager.

Og efter børnene er fløjet fra reden, har Hjalte og Nina fortsat tilværelsen som eventyrere og globetrottere. For eksempel har de kørt jorden rundt i en elbil, besøgt Himalaya og Kurdistan, ligesom Nina i de senere år har fået rig lejlighed til at udforske sin store fascination af den muslimske verden. I 2006 valgte hun at rejse til Yemen i Carsten Nieburghs fodspor.

»Bare gør det! Det gælder om ikke tage at livet alt for tungt. Øjeblikket kommer aldrig tilbage. Hvis bare man tænker sig om, skal det nok gå – især hvis man rejser med nogen, man godt kan lide at være sammen med.«

Nina Rasmussen er ikke i tvivl om, at hendes mange rejser har givet hende noget fuldstændig unikt:

Bare gør det!

I dag er Nina Rasmussen efterhånden fyldt 81 år, og selv om hun for få år siden har overvundet en kræftsygdom, har hun ingen planer om at læne sig tilbage og nyde en stille pensionisttilværelse. Ud over at være en ivrig kunstmaler og havedyrker – i 2013 blev hun danmarksmester i græskardyrkning – bruger hun en del tid sammen med de øvrige medlemmer af Kvindelige Eventyreres Klub, og står det til hende selv, venter der flere eventyr i horisonten:

»Jeg vil gerne besøge alle de steder på jorden, hvor jeg endnu ikke har været. Især vil jeg gerne til Grønland, hvor jeg drømmer om at rejse rundt i nogle måneder og lære kulturen at kende.«

Og skulle nogen drømme om at gå i hendes fodspor som eventyrer, har hun følgende råd:

»Bare gør det! Det gælder om ikke tage at livet alt for tungt. Øjeblikket kommer aldrig tilbage. Hvis bare man tænker sig om, skal det nok gå – især hvis man rejser med nogen, man godt kan lide at være sammen med.«