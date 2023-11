Rig på nysgerrighed: »Jeg vil gerne leve evigt«

Døden er en naturlig del af livet. En dag skal vi alle herfra. Sådan lyder en af de mest basale og universelle menneskelige sandheder. Men hvad nu, hvis det slet ikke forholdt sig sådan? Hvis det i stedet blev muligt for videnskaben at løse mysteriet om, hvorfor vi aldres, så vi en dag kunne leve sundere og længere – måske ligefrem for evigt?

Måske lyder det mest som plottet til en fantasifuld science fiction-film, men faktisk er det præcis det spørgsmål, som udgør omdrejningspunktet for den unge forfatter og forsker Nicklas Brendborgs bestseller »Gopler ældes baglæns«.

Bogen er en både underholdende og tankevækkende beretning om menneskets håbefulde jagt på et længere liv fra tidlige lykkeriddere og kvaksalvere til den allernyeste og topmoderne videnskab.

En rigtig Spørge-Jørgen

Ifølge Brendborg udsprang ideen af hans egen fascination af emnet som studerende på molekylær biologi ved Københavns Universitet, og i det hele taget har nysgerrighed altid været en helt central drivkraft for ham:

»Jeg har altid været meget fascineret af ting. Allerede som barn var jeg sådan en rigtig Spørge-Jørgen. Heldigvis havde jeg en far, der syntes, at det var sjovt at besvare mine mange spørgsmål,« fortæller han.

I skolen viste han sig også at være et usædvanligt opvakt hoved. Da han forlod Aalborg Business College som student i 2014, var det med forbløffende 30 12-taller ud af 30 mulige i bagagen.

»Det kunne da være sjovt at blive over 100 år, men jeg håber på mere. Noget mere bibelsk. 150 eller ligefrem 250 år. Men lige nu er det selvfølgelig meget hypotetisk. Vi kan godt fordoble din levetid, hvis du er en mus, men der er vi ikke endnu med mennesker.«

Derfor kan det næsten virke logisk, at han allerede som 20-årig sprang ud som forfatter til bogen »Topstudent«, hvor han gav gode råd til, hvordan man kan »opnå topkarakter uden at slave sig selv ihjel«.

Kan godt lide at være i live

Men hvad får egentlig en dengang bare 23-årig mand til at interessere sig for vejen til en lang og sund alderdom?

»Jeg vil sige det sådan, at jeg godt kan lide at være i live. Døden er bestemt ikke noget, der holder mig vågen om natten, men det er klart, at den her bog udsprang af, at jeg gerne ville finde ud af, hvad jeg selv skal gøre for at have et så godt og langt liv som muligt.«

Og her kom nysgerrigheden ham virkelig til gode:

»Det er et ret nyt forskningsfelt, som vi ikke rigtigt blev undervist i. Så jeg var nødt til selv at dykke ned i det, men det gjorde det bare ekstra spændende,« forklarer Brendborg.

Efter omkring et års arbejde var Brendborg derfor spændt på at få bogen ud. Desværre viste det sig at være en del sværere end forventet. Alle de store forlag takkede nej. Indtil det relativt nystartede Grønningen valgte at udgive bogen, hvilket de næppe har fortrudt. I dag er »Gopler ældes baglæns« blevet oversat til 27 sprog og har solgt mere end 250.000 eksemplarer på verdensplan, heraf mere end 50.000 herhjemme.

»Jeg vil sige det sådan, at jeg godt kan lide at være i live. Døden er bestemt ikke noget, der holder mig vågen om natten, men det er klart, at den her bog udsprang af, at jeg gerne ville finde ud af, hvad jeg selv skal gøre for at have et så godt og langt liv som muligt.«

Det har gjort Brendborg til både en efterspurgt foredragsholder og fremtrædende autoritet på opskriften til et godt og langt liv. Selv forsøger han at efterleve bogens mange gode råd og indsigter fra de klassiske som motion, søvnvaner og fornuftig kost til mere overraskende som at huske at bruge tandtråd. Dog ikke helt så ekstremt som tidligere:

»Sociale relationer og livskvalitet er også vigtige. I dag benytter jeg mig af 80-20-princippet, hvilket vil sige, at det generelt er fint at spise farmors småkager og gå ud og spise en burger eller drikke øl med vennerne. Så længe du bare sørger for at leve sundt 80 procent af tiden.«

Det føles ikke som et job

Ellers har han i øjeblikket travlt både med en igangværende Ph.d. og to kommende bøger, hvoraf den første, om menneskets problematiske og stigende afhængighed af såkaldte super-stimuli, udkommer til oktober. Her har han igen været drevet af den nysgerrighed, som han selv opfatter som nøglen til sin succes:

»Når du gerne vil opnå noget stort, bliver det bare 1000 gange nemmere, hvis du er drevet af nysgerrighed og ikke pligt. Så jeg føler mig utrolig privilegeret over, at jeg kan lave noget, som ikke føles som et job, hvor jeg får mulighed for at skabe og finde ny viden hver dag – og ovenikøbet blive betalt for det!«

I det hele taget lægger han ikke skjul på, at han befinder sig godt i krydsfeltet mellem forskning og formidling:

»Videnskab får tit ry for at være tørt, men min erfaring er, at langt de fleste synes, det er spændende, når de forstår, hvad det drejer sig om, så for mig er det superfedt at kunne tage andre med ind i den verden, som jeg selv synes er interessant.«

Så til slut er der vel bare tilbage at stille det oplagte spørgsmål. Hvor gammel regner han egentlig med selv at blive?

»Det kunne da være sjovt at blive over 100 år, men jeg håber på mere. Noget mere bibelsk. 150 eller ligefrem 250 år. Men lige nu er det selvfølgelig meget hypotetisk. Vi kan godt fordoble din levetid, hvis du er en mus, men der er vi ikke endnu med mennesker.«

Og endelig: Kunne du tænke dig at leve evigt?

»Ja, helt klart!«