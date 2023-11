Rig på mod: »Så længe den ikke overtager, er frygt en god ting i mit fag«

Thea Pedersen har nærmest lige sat sig, da hun løfter armen og peger på et beskedent og lidt gammeldags udseende digitalur i metal omkring sit håndled.

»Det har tilhørt den ene af to soldater, jeg mistede på min seneste tur,« forklarer hun.

Det er en helt almindelig eftermiddag i København. Alt ånder fred og ro, men episoden er en meget tydelig påmindelse om, at krigen og dens mange skæbner aldrig er særligt langt væk for Thea Pedersen.

Sådan har det været, siden hun i 2017 valgte at skifte sit trygge job som fastansat journalist på en større tabloidavis i København ud med en mere usikker tilværelse som freelancer.

På det tidspunkt havde hun arbejdet i 10-12 år som blandt andet krimireporter og USA-korrespondent, og når hun kigger tilbage, var det især en begivenhed, der gjorde udslaget:

»Jeg havde året forinden været med til at dække offensiven nede i Mosul. Da det var tid til at skulle hjem igen, kunne jeg bare mærke, at det havde jeg slet ikke lyst til,« fortæller hun.

»Når jeg bevæger mig rundt i de her områder, er jeg hele tiden anspændt og ekstremt opmærksom på lyde, fordi man aldrig ved, om man skal kaste sig ned på jorden eller flygte rundt om et hjørne. Jeg ved godt, det lyder voldsomt – og selvfølgelig kan jeg blive bange i særlige øjeblikke – men jeg vil nok beskrive det sådan, at man går ind i et særligt 'arbejdsmode'.«

Så hun valgte i stedet at købe en enkeltbillet tilbage til Irak, der har været fast base for hendes arbejde som omrejsende krigsreporter.

Det er ingen badeferie

Det har gennem årene ført hende helt frem til frontlinjen i flere af verdens allerfarligste og mest betændte brændpunkter, fra kampen mod Islamisk Stat i Irak og Syrien til krigen i Ukraine, for at rapportere om den barske og blodige virkelighed. Men selvom døden er en indbygget og meget nærværende risiko disse steder, har Thea Pedersen sjældent følt sig bange. Indtil krigen i Ukraine, som hun dækker for Jyllands-Posten.

»Jeg ved jo godt, at det ikke er en badeferie på Mallorca, så for at udføre mit arbejde er det nødvendigt at acceptere og være bevidst om nogle særlige grundvilkår,« som hun formulerer det.

I Ukraine er det dog ikke Taleban eller Islamisk Stat, men en militær supermagt, der står på den anden side af frontlinjen.

»Der kan jeg godt mærke, at frygten er blevet mere nærværende. Men så længe det ikke overtager, er det i mit fag faktisk en god ting. For det skærper alle mine sanser og gør mig ekstremt fokuseret.«

Alligevel bliver man med tiden nødt til at fremelske og forstærke nogle særlige instinkter for at kunne manøvrere i så ekstraordinær og farlig en virkelighed:

»Det, der driver mig, er at komme ud og møde de her skæbner. Selvom det kan være hårdt, synes jeg også, det er med til at gøre mig til et bedre menneske med et mere åbent og reflekteret syn på den verden, vi lever i.«

Derfor er hun heller ikke meget for at beskrive sig selv som modig. I stedet fremhæver hun hellere de mange helt almindelige mennesker, hun har mødt, der på forskellig vis har været tvunget til at opretholde et liv midt i ekstremt vanskelige situationer:

»Det er alt fra soldaterne ude ved frontlinjen i Ukraine, som ikke kan tage hjem, men fortsætter med at kæmpe, til folk, der har overlevet Islamisk stat, piger i Afghanistan og folk i flygtningelejre i Yemen, der overlever for en pantflaske om dagen. Hvis der er noget, jeg har lært gennem mit arbejde, er det, at den menneskelige selvopholdelsesdrift er helt fantastisk,« fortæller Thea Pedersen.

Man bliver et bedre menneske

Så hun synes selv, at hun har et meget privilegeret arbejde:

»Det, der driver mig, er at komme ud og møde de her skæbner. Selvom det kan være hårdt, synes jeg også, det er med til at gøre mig til et bedre menneske med et mere åbent og reflekteret syn på den verden, vi lever i,« forklarer hun.

Men hun er også meget opmærksom på, at der ud over den konkrete fare ved fronten kan være en risiko for at pådrage sig langtidsvarende mén. Det gælder ikke mindst ptsd, som rammer mange af hendes kolleger. Heldigvis får hun efter hver udsendelse stillet en psykolog til rådighed.

Nogle gange kan hun dog godt mærke, at der er visse ting, som »lagrer sig«. Som da hun for nylig var en tur i Tivoli, hvor hendes »lydfølsomhed« pludselig slog ud, da Pjerrot gik på scenen, selvom det hurtigt viste sig, at der kun var tale om lidt harmløs teatertorden.

I det hele taget har de mange oplevelser ude i verden kun været med til at forstærke hendes syn på Danmark:

»Når man oplever ting, man troede var utænkelige, så bliver man så utrolig bevidst om, hvor godt vi har det. Det skal helst ikke lyde klichéfyldt, men jeg kan næsten få tårer i øjnene bare ved at tale om det. Så lad det bare være en opfordring til, at vi virkelig husker at være taknemmelige over det skønne og fredelige land, vi har,« siger Thea Pedersen.

Men selvom hun fortsat er glad for at bevare tilknytningen til Danmark i form af venner, familie og en lille lejlighed på Nørrebro, glæder hun sig til at drage ud igen og passe sit arbejde. For som hun siger:

»Der er stadig så mange historier, der mangler at blive fortalt. Verden er virkelig ikke sort og hvid, men hele paletten af farver derimellem.«