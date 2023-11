Rig på medmenneskelighed: »Vi er i live lige nu, og det er det, der tæller!«

»Hvis du har lyst til at være en klovn, skulle du måske overveje at søge job i cirkus.«

Sådan lyder en replik fra en skeptisk læge i Robin Williams-filmen »Patch Adams« fra 1998, der perfekt opsummerer, hvordan man engang så på blandingen af optrædende klovne og syge børn på hospitalerne.

Karina Krægpøth Hagge kan sagtens huske, hvordan hun engang også nærede en del fordomme, men det ændrede sig, da hun en dag som led i sit lærerjob, hvor hun underviste i teater, deltog i et klovnekursus:

»Jeg opdagede, at det at arbejde med klovne var noget helt andet, end jeg troede. At det slet ikke handlede om store sko og lagkager, men meget mere om at mærke sit indre barn, kunne improvisere og være til stede i nuet, så det blev jeg meget optaget af,« fortæller hun.

Alligevel varede det flere år, før hun begyndte at overveje at tage skridtet videre. Det skete, da hun som led i workshop for første gang fik lejlighed til at møde nogle rigtige hospitalsklovne:

»Jeg synes, det var fascinerende alt det, de kunne. Især blev jeg meget optaget af, hvordan det var muligt at bruge den glæde, jeg selv havde fundet i klovnen som figur, på en mere meningsfuld måde.«

Så hun besluttede sig for at søge ind på uddannelsen under Danske Hospitalsklovne, da den i 2013 igen blev oprettet efter 10 års pause. Halvandet år senere fik hun så papir på, at hun kunne kalde sig hospitalsklovn.

Langt fra en cirkusklovn

Siden har Karina Krægpøth Hagge haft rig lejlighed til at afprøve sine specielle færdigheder. I dag er hun ansat af Danske Hospitalsklovne og derigennem tilknyttet børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Aalborg, Hammel Neurocenter, et genoptræningscenter for børn, samt børnehospicet Strandbakkehuset i Rønde, hvor hun tre gange om ugen »klovner« som regel sammen med en makker.

»Jeg synes, at det er fantastisk, at jeg kan gøre det, jeg elsker allermest og samtidig være med til at hjælpe andre. Det, der driver mig, er helt klart, at jeg kan være med til at give nogen styrken til at komme igennem det, de skal igennem, på den ene eller anden måde. Altså, gennem kunst være med til at indgyde livsmod og livsglæde, grin, smil og kampånd.«

Og hvis nogen nu for deres indre blik ser en klassisk fjollet cirkusklovn med tung makeup, mærkelig paryk og karikeret gebrokken stemmeføring, er det meget langt fra virkeligheden:

»Jeg har klovnenæse på, men ellers ingen makeup. Jeg laver heller ikke min stemme om, fordi det er meget vigtigt, at man kan se ansigtet og fornemme mennesket bag. Min udklædning består bare af en fin, farverig kjole, en hat og måske en fugl placeret på et lidt skørt sted. Det handler om at være til stede og bruge den energi, der er i rummet. Så man kan sige, at min figur er mig på en virkelig god dag – selvfølgelig med lidt naive og meget impulsive briller på.«

Når hun tager på arbejde, bevæger Karina sig ind i en institutionaliseret og medicinsk verden med mennesker, ofte børn, i meget hårde og svære situationer, hvor døden kan være en del af ligningen, men det gør langt fra jobbet til nogen dyster og deprimerende oplevelse:

»Jeg så Anders Aggers dokumentar om Strandbakkehuset, som ramte mig utroligt hårdt. Men det er langt fra den virkelighed, der møder os, når vi kommer ud. Tværtimod. Når vi træder ind ad døren med de karakteristiske røde næser på, er det børn og familier med masser af smil, glæde og glimt i øjet, som jeg møder,« forklarer hun.

Hjælp til børn i svære situationer

Ud over at møde børnene i øjenhøjde og tilbyde et humoristisk pusterum hjælper klovnene også med at tale om de svære ting, afhjælpe frygt og ensomhed, og de er også med, når børnene får taget blodprøver, lagt drops og gennemgår andre medicinske procedurer. Efter Karinas mening giver det en helt unik og meningsfuld mulighed for at bidrage positivt til andres liv:

»Jeg synes, at det er fantastisk, at jeg kan gøre det, jeg elsker allermest og samtidig være med til at hjælpe andre. Det, der driver mig, er helt klart, at jeg kan være med til at give nogen styrken til at komme igennem det, de skal igennem, på den ene eller anden måde. Altså, gennem kunst være med til at indgyde livsmod og livsglæde, grin, smil og kampånd.«

Og hun fortætter:

»Jeg er selvfølgelig fuldt bevidst om, at der er tale om børn i meget svære situationer. Men i det øjeblik, hvor vi sidder overfor hinanden som mennesker, er de i live, og det er det, som tæller.«

»Sammen kan vi noget særligt«

Så hun glæder sig også over, at synet på hospitalsklovne har ændret sig markant i de senere år. I dag møder hun næsten udelukkende positive reaktioner, nysgerrighed og respekt. Både fra almindelige mennesker og det professionelle personale på hospitalerne. Især det sidste er vigtigt:

»Jeg kan ikke gøre mit job uden at samarbejde godt med læger og sygeplejersker. Heldigvis oplever jeg en stor åbenhed over for vores faglighed, og jeg tror også, at de kan bruge deres observationer fra, hvordan børnene er sammen med os, på en positiv måde i deres arbejde. Sammen kan vi noget helt særligt!«