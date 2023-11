Rig på kærlighed: »Man skal turde slippe livskraften løs«

Han er kendt som en kreativ ildsjæl, iværksætter, uddannelsesmand og ikke mindst politiker der gennem 11 år formåede at sætte sit stærke præg på dansk politik som kulturminister og grundlægger af Alternativet.

Men selvom Uffe Elbæk i dag kan kigge tilbage på en lang, aktiv og på alle måder imponerende karriere, lægger han ikke skjul på, at det i privatlivet meget længe var svært for ham at finde den særlige type kærlighed, som man føler for andre end sine venner og familie.

Som han siger: »Jeg synes, man bliver nødt til at adskille kærlighed og seksuel fascination. Det er jo bedst, når de begge er der samtidig, men sådan er det jo ikke nødvendigvis altid.«

Far som 23-årig

Her spiller den »anderledes« og på det tidspunkt stærkt tabuiserede seksualitet, som han tidligt blev bevidst om, en central rolle:

»Jeg kunne jo ret tydeligt mærke, at der var en tiltrækning af mænd og maskulinitet hos mig, men da jeg voksede op, var der ikke rigtigt nogle rollemodeller i forhold til det at være homoseksuel. Derfor valgte jeg i mange år at skubbe det til side og i stedet gå på opdagelse hos kvinderne,« fortæller Elbæk.

Det medførte blandt andet, at han som 23-årig blev far til sønnen Frej sammen med gymnasiekæresten Karin. Siden kom der også andre kvinder til, ikke mindst Kirsten, hvis søn Jakob han også blev far for.

Men som tiden gik, blev det sværere og sværere for ham at ignorere sin homoseksualitet, og her kom en særlig oplevelse i 1986 til at få stor betydning:

»Jeg mødte en dejlig mand ved navn Tage. Den oplevelse var så intens, at jeg blev nødt til at udleve det. Ellers havde jeg ikke været tro mod mig selv, hvilket kom til at ændre min kurs i livet,« fortæller Elbæk.

Svingdørs-seksualitet

Han tog nemlig konsekvensen og brød med Kirsten, og senere – da forholdet til Tage også sluttede – fortsatte han med at dyrke det, han selv kalder en »svingdørs-seksualitet« med skiftende forhold til begge køn i form af kortere relationer og deciderede one night stands, hvilket var en helt bevidst strategi fra Elbæks side.

»Det var en periode, hvor mit arbejde fyldte utrolig meget, hvilket ikke rigtigt skabte rum for at opleve faste og stabile relationer. Jeg tror, at alle har sådan nogle tidspunkter, hvor man er mere klar til at leve som single end i monogame og forpligtende forhold,« forklarer han.

Samtidig erkender han dog i bagklogskabens lys, at det nok også var udtryk for en dybere og mere kompliceret problematik.

»Kærlighed handler jo også meget om, hvorvidt vi både tør tage imod den og give den. Der, hvor jeg var i livet dengang, var jeg desværre hverken modig eller moden nok.«

Men fra begyndelsen af 90erne valgte Elbæk at tage sin homoseksuelle identitet fuldt ud på sig, og i 2005 – netop da han var kommet ud af et smertefuldt brud – mødte han det, der skulle gå hen og blive hans livs store kærlighed, Jens.

Her viste der sig nemlig at være tale om en person, der »ramte fuldstændig plet« hos ham, og hvor »kærligheden, trygheden og seksualiteten gik hånd i hånd«.

Det betyder også, at Elbæk har fået øjnene op for den særlige kvalitet, der består i at leve i en langvarig relation med det samme menneske.

»Jeg er efterhånden nået til den alder, hvor jeg kan blive helt forelsket i at kigge på mit æbletræ. Det er så vigtigt at turde slippe livskraften løs. Jeg synes, alt for mange mennesker går og putter med deres følelser og tanker, fordi de af forskellige grunde er bange for konsekvenserne. Men det er en stor fejl.«

»Det interessante ved en kærlighedsrelation, der varer mange år, er jo, at den bliver ved med at udvikle sig, så man hele tiden opdager nye sider af sig selv og hinanden. Alt bliver rigere og rigere, dybere og dybere og samtidig sjovere og sjovere. Det er bare så fedt,« fortæller Elbæk.

Sagde op som kulturminister

Derfor var han heller ikke i tvivl, da han i 2012 – efter at være havnet i en mediestorm – valgte at trække sig som kulturminister på grund af beskyldninger om at have favoriseret uddannelsesinstitutionen Akademiet for Utæmmet Kreativitet, hvor han tidligere havde siddet i bestyrelsen, og hans mand var ansat som sekretær. Anklager som sidenhen blev tilbagevist af Rigsrevisionen.

»Kærligheden til Jens var vigtigere end alle andre prioriteringer, så selvom jeg elskede mit job som kulturminister, er jeg lykkelig for, at jeg traf det valg,« fortæller han.

Når han gør status i dag som 69-årig, mener Elbæk i det hele taget, at hans liv er rigt på kærlighed. Det gælder ikke bare Jens, men også forholdet til de to sønner, hans søskende, en håndfuld venner – og livet i al almindelighed.

Derfor savner han heller ikke at sidde i Folketinget som fremtrædende politiker med den særlige travlhed og mediebevågenhed, der følger med.

Det lyder næsten som om, du også her taler til den yngre Uffe Elbæk?

»Ja, absolut!«