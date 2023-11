Rig på indflydelse: »Jeg er meget uimponeret af autoriteter – også min egen!«

En gang var der ikke mange uden for de etablerede erhvervskredse, som kendte navnet Stine Bosse. Men det ændrede sig, da den respekterede børsavis Financial Times i 2005 placerede hende på en 15.-plads over Europas mest magtfulde kvinder. Dermed begyndte de danske medier nemlig også at interessere sig for den danske Tryg-direktør, som havde formået at stige til tops i en ellers traditionelt mandsdomineret verden.

Selv mener Bosse, at hendes særlige evne til at tage ansvar og søge indflydelse skyldes en opvækst, hvor hun som enebarn med en travl forretningsdrivende far og en britisk mor med alvorlige traumer efter en opvækst under Anden Verdenskrig i London tidligt blev tvunget til at udvikle en meget stærk selvstændighed:

»Min mor havde indimellem sådan nogle udfald, hvor hun ikke var der. Det betød, at det var op til mig at tage affære og sørge for aftensmad eller at få sat julemiddag på bordet, når der skulle holdes juleaften,« fortæller hun.

»Jeg har altid anerkendt, at jeg gerne vil have magt. Mange – især kvinder – synes indflydelse lyder blødere og pænere, men hvis man skal være helt ærlig, så er magt og indflydelse sgu' det samme. Jeg plejer at sige, at hvis ikke man kan lide at være alene, men altid er afhængig af andre mennesker og deres skulderklap, så skal man nok ikke være topleder.«

Også i skolen, hvor hun blev elevrådsformand, udviste hun et stort og naturligt engagement, og senere var hun med til at starte til en lokal DSU-forening, hvor hun også endte som formand.

»Magt og indflydelse er sgu' det samme«

Alligevel var det først efter sin uddannelse til jurist, da Bosse begyndte at stige i graderne hos forsikringsgiganten Tryg, at hun for alvor opdagede, hvad det vil sige at have rigtig magt. Fra 2003 sad hun som øverste chef med ansvaret for 3600 medarbejdere og tunge bestyrelsesposter i blandt andet Grundfos og TDC. Selvom det udmøntede sig i et massivt præstationspres og en arbejdsuge på ikke under 60 timer, trivedes Bosse glimrende med rollen:

»Jeg har altid anerkendt, at jeg gerne vil have magt. Mange – især kvinder – synes indflydelse lyder blødere og pænere, men hvis man skal være helt ærlig, så er magt og indflydelse sgu’ det samme,« fortæller hun.

Og hun fortsætter:

»Jeg plejer at sige, at hvis ikke man kan lide at være alene, men altid er afhængig af andre mennesker og deres skulderklap, så skal man nok ikke være topleder.«

Men samtidig var hun også meget bevidst om det særlige ansvar, der følger med retten til at bestemme over andre:

»Man taler jo meget om »den etiske fordring«. For mig er det et stærkt budskab, at når du har magt, så er du også dobbelt eller tredobbelt forpligtet til at opføre dig ordentligt, tænke på andre mennesker og give tilbage til samfundet,« fortæller Bosse.

Jeg har helt droppet Facebook

Efter i alt otte år som administrerende direktør valgte Stine Bosse i 2011 at forlade Tryg. Forinden havde en overvundet kræftsygdom sat en del tanker i gang. Derfor var planen nu mest at fungere som en slags »grå eminence« i erhvervslivet. Men sådan kom det ikke til at gå. I stedet valgte hun sideløbende med sit bestyrelsesarbejde at engagere sig mere og mere aktivt i samfundsdebatten – ikke mindst i forhold til hjertesager som flygtninge, integration, kvinders muligheder i erhvervslivet og Danmarks rolle i Europa, det sidste som en mangeårig og markant formand for Europabevægelsen.

Derigennem har hun formået at opbygge en meget indflydelsesrig platform med masser af taletid på tv og i radioen, men det har også haft sin pris – især på de sociale medier:

»Jeg har virkelig fået mine knubs. Så i dag har jeg valgt helt at droppe Facebook. I starten blev jeg faktisk ked af det, når folk skrev, at man var »grim« eller »for gammel«, men sådan er det ikke mere. I dag er jeg ligeglad. Nu foretrækker jeg bare Twitter, hvor jeg synes, det er muligt at have en mere kvalificeret samtale,« fortæller Bosse.

Når hun kigger tilbage, fortryder hun dog ingenting. Efter hendes mening har den meget aktive deltagelse i debatten om tidens store spørgsmål nemlig i altoverskyggende grad haft positiv betydning for hendes liv:

»Jeg er født nysgerrig. Så det har været fantastisk at få mulighed for at møde så mange spændende mennesker, deltage i intensive diskussioner og måske også være med til at flytte nogle vigtige punkter i samfundsdebatten.«

Derfor planlægger hun også at blive ved med at gøre sin indflydelse gældende mange år endnu. Også selvom det næppe fører til en ny topplacering over verdens mest magtfulde kvinder. For som hun siger:

»Jeg har nok altid været ret uimponeret over autoriteter, også min egen, og det tror jeg faktisk er meget sundt«.

I det hele taget har hun opdaget, at magt og indflydelse kan være flere forskellige ting:

»Som økonomisk uafhængig er jeg i dag meget mere indflydelsesrig eller magtfuld i forhold til mit eget liv. Forstået på den måde, at jeg har hænderne på mit »livs-rat« – både i forhold til min familie og det frivillige arbejde, jeg laver, så jeg har en masse at være taknemmelig for.«

