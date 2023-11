Rig på ideer: »Jeg lægger aldrig karriereplaner langt frem i tiden«

Le Gammeltoft inviterer indenfor på sit kontor i Netcompanys moderne og strømlinede hovedkvarter i hjertet af København.

Herfra, højt oppe med en fin udsigt ud over vandet, kan hun som kommunikationschef se tilbage på en karriere, der ifølge hende selv i høj grad har været drevet af den stærke interesse for kultur, hun fik med sig fra barndomshjemmet:

»Jeg er generelt vanvittig nysgerrig på mennesker, trends og hvad der rører sig i os,« som hun siger.

Undervejs har hun demonstreret en imponerende evne til at få gode ideer og føre dem ud i livet. Selvom tilfældigheder også spiller ind. Som da hun som ung universitetsstuderende fik et job på Voice tv, hvor hendes møde med produceren Kenneth Bager gav hende ideen til at prøve kræfter som dj:

»Jeg spillede klaver og blokfløjte som barn, men var aldrig dygtig nok til at udleve musikdrømmen. Her var der noget, hvor jeg følte, at jeg kunne bruge mine evner for formidling og indføling i musikken,« forklarer hun.

Dj og pladeselskab

Det viste sig at være en klog beslutning. I de følgende år udviklede Gammeltoft sig nemlig til en af Københavns mest feterede dj’s, der som vært på musikprogrammet Unga Bunga hver uge præsenterede lytterne for den nyeste og mest spændende elektroniske musik.

Samtidig grundlagde hun sammen med vennen og mentoren Kjeld Tolstrup i 2008 pladeselskabet Sound of Copenhagen ud fra et ønske om at promovere talenter fra den københavnske musikscene. Der var dog mest tale om et lyststyret projekt.

»Kjeld og jeg var jo ikke ligefrem forretningsfolk,« som hun tørt konstaterer i dag.

Mere seriøst blev det, da hun fem år senere med Peter Visti startede baren Bar O:

»Det var på et tidspunkt, hvor hele den elektroniske scene var meget poppet og overfladisk, så vi snakkede tit om, at der manglede et ordentligt sted for voksne med en god musiksmag,« fortæller Gammeltoft.

Men selv om det resulterede i adskillige »legendariske fester«, viste det sig også at være mere kompliceret, end hun havde regnet med.

»Jeg tror, at alle dj’s kan skrive under på, at det kan være stressende at have ansvaret for et dansegulv, men når man lægger det økonomiske oveni, bliver det ekstra hårdt,« fortæller hun.

Overskud med Heartbeats

Alligevel afskrækkede det hende ikke fra i 2014 at springe ud som fuldbyrdet entreprenør med kultur- og onlinemediet Heartbeats.

»Jeg følte, at de etablerede medier svigtede deres ansvar over for den smalle kultur. Samtidig stod vi midt i en digital transformation, som ingen rigtig havde taget konsekvensen af endnu. Så vi valgte at gøre det på en ny og anderledes måde.«

Trods udbredt skepsis lykkedes det Gammeltoft at tiltrække en blanding af talentfulde medarbejdere, investorer og samarbejdspartnere, så Heartbeats over syv år kunne udvikle sig både til et indflydelsesrigt medie og til sidst også en overskudsgivende forretning.

Derfor var overraskelsen stor, da hun i 2019 meddelte, at hun havde solgt aktiemajoriteten til mediehuset Aller, som tre år senere købte hende helt ud af firmaet.

Men siden har Gammeltoft fortsat med at engagere sig i debatten om iværksætteri, blandt andet som formand for et panel nedsat af Dansk Erhverv, som i 2021 fik til opgave at formulere konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark kunne blive et bedre land at være iværksætter i.

Det fik Berlingske til at udnævne Le Gammeltoft til »det bedste, der er sket for iværksætteri i Danmark i årevis«.

»Jeg er ikke typen, der sætter sig ned og laver en detaljeret forretningsplan med alle mulige scenarier for, hvad der kan gå galt. Jeg er mere sådan: 'Det er en fucking fed idé. Let’s go!'«

I dag lægger hun heller ikke skjul på, at hun efterhånden har tilegnet sig den forretningsforståelse, hun manglede tidligere i karrieren, men hvad synes hun ellers, hun har lært?

»At jeg er en 'starter', og så er der nogle andre, som må gribe boldene og samle trådene senere. Tilsvarende er jeg heller ikke typen, der sætter mig ned og laver en detaljeret forretningsplan med alle mulige scenarier for, hvad der kan gå galt. Jeg er mere sådan: 'Det er en fucking fed idé. Let’s go!'«

Bog om spontane aborter

I det hele taget betyder det meget for hende at kunne gøre en positiv forskel i folks liv. Derfor er hun utrolig stolt af bogen »Tabet«, der – inspireret af hendes egne erfaringer – beskriver 18 forskellige kvinders oplevelser med spontane aborter.

Bogen, som hun udgav på eget forlag i 2021, har aldrig indbragt noget overskud, men det har heller aldrig været hensigten:

»Det har simpelthen været så terapeutisk at lave den bog, og samtidig ekstremt meningsfuldt at kunne sende et kram til alle de mennesker, der har oplevet det store traume at miste et barn – ufødt eller ej.«

Så selvom Gammeltoft i dag er glad for sit arbejde hos Netcompany og muligheden for »hver dag at arbejde sammen med mennesker, der er dygtigere end mig«, vil hun langt fra afvise, at der ikke venter nye og andre spændende projekter ude i horisonten. For som hun siger:

»Jeg lægger aldrig karriereplaner langt frem i tiden, men jeg føler bestemt, at min bedste idé ikke er født endnu!«