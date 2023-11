Lektor ved forsvarsakademiet: Samhandel er vores sikkerhed

Bedst som coronakrisen var ved at ebbe ud, indledte Rusland en invasion, der rystede den geopolitiske scene og udstillede vores sårbarhed, både sikkerhedsmæssigt og økonomisk. Senest har eskaleringen af konflikterne i Mellemøsten kun pustet yderligere til ilden. Med den nye geopolitiske virkelighed følger nye udfordringer, hvor energipolitik såvel som erhvervspolitik er flettet godt sammen med sikkerhedspolitik.

»Under coronakrisen fik vi øjnene op for, at vores forsyningskæder ikke var så stærke, som vi gik og troede, og invasionen af Ukraine blev endnu en øjenåbner. Derfor begynder vi også at ane konturerne af nye strategiske partnerskaber,« forklarer lektor ved Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jakobsen.

Samhandel er sikkerhed

Sanktioner og geopolitisk pres i kølvandet på krigen i Ukraine har udfordret det danske erhvervsliv og skabt fornyet opmærksomhed på forsyningskæderne, herunder dansk import og eksport. Et benspænd for importen kan nemlig få sikkerhedsmæssige konsekvenser, forklarer Peter Viggo Jakobsen.

»Vores sikkerhed er i høj grad bygget op omkring import, blandt andet i form af mikrochip og materialer til alt fra forsyningssektoren til forsvarsmateriel. Derfor er vi nødt til at gentænke vores forsyningsveje og lagerbeholdning, så vi undgår flaskehalse. Et eksempel er flere rørledninger, så vi er mindre sårbare hvis én rørledning skulle blive saboteret.«

En lavine af udfordringer

En af udfordringerne ved supply chain management er, at det kan være svært at få øje på, hvor den næste disruption kan komme fra.

»Kunne vi have forestillet os den forstyrrelse et skib, der blokerer Suezkanalen, kunne have? Set i bakspejlet er det helt plausibelt, men det er svært at tænke sig til,« siger Christopher Hesselbrandt, Portfolio Manager Marine i erhvervsforsikringsselskabet QBE.

»For et par år siden så vi, hvordan et containerskib, der satte sig på tværs i Suezkanalen, startede en lavine af udfordringer. Forsinkelserne resulterede i, at store butikskæder led økonomiske tab, fordi sommertøjet først blev leveret om efteråret, mens lastens holdbarhed voldte problemer for andre virksomheder.«

Han og pointerer, at man ikke skal forvente dækning af sit økonomiske tab fra fragtfirmaerne. Beløbet som fragtfirmaet skal betale er nemlig stærkt begrænset og baseres normalt på et vist beløb pr. kilo beskadiget eller tabt gods.

»Omkostningerne hertil fordeles som udgangspunkt ligeligt mellem ejerne af det ombordværende gods, som skal stille sikkerhed i form af en bankgaranti for at få varerne frigivet til videre forsendelse. Medmindre de har en lastforsikring, der tager sig af alt, inklusive potentielt øgede omkostninger for videre forsendelse,« siger Christopher Hesselbrandt.

Kompliceret geopolitik – kompliceret forsikring

Den geopolitiske ustabilitet udfordrer markedet på en række mere eller mindre forudsigelige måder, og det er ikke længere kun tyveri, beskadigelse og forsvundet fragt, der kan spænde ben for importen og eksporten.

»Virksomhederne har god grund til at genoverveje, hvordan de er forsikret, for der er en række nye risici, der bør regnes ind i ligningen,« siger Christopher Hesselbrandt.

Ændringer i regionale og internationale lovgivninger, kan gøre forsikringsdækningen særligt udfordrende.

»Det bliver mere og mere besværligt at gardere sig i den globale samhandel, for det kan være svært at navigere i de komplekse regler i de enkelte lande. Hos QBE har vi den fordel, at vi arbejder globalt og har fingeren på pulsen i alle dele af verden. På den måde kan vi reagere hurtigere og sikre vores kunder erhvervsforsikringer, der løbende opdateres og lever op til gældende lovgivning,« fastslår Christopher Hesselbrandt.

