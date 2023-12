En barndom i krig og kulde: »Børn kan klare rigtig meget, men de kan ikke klare hvad som helst«

Droneangreb, luftalarmer, frygt, flugt og uvished har præget hverdagen for Ukraines befolkning gennem snart to år, og med de sidste ugers kraftige snefald og en bidende hård kulde står ukrainerne over for endnu en trussel. Generalsekretær i UNICEF Danmark, Susanne Dahl, besøger i disse dage Ukraine, hvor hun på nærmeste hold oplever, hvordan vinteren rammer Ukraines børn som en iskold knytnæve. For med en sønderbombet infrastruktur og gentagne strømnedbrud er det ikke alle forundt at holde varmen.

Krigen er et dystert bagtæppe til den iskolde vinter, som med en frysende vind trænger sig ind på alle. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Børn i Ukraine går lige nu endnu en hård tid i møde. De har snart gennemlevet to år med krig, vold og ødelæggelse, der har frarøvet dem deres barndom. Nu skal de også kæmpe mod en barsk vinter. Sidste år var størstedelen af børnene uden varme i fem uger i løbet af vinteren, og nu står de over for endnu en vinter, der tegner til at blive ekstremt kold,« fortæller Susanne Dahl, der er rejst til Ukraine for at sætte fokus på børn i krig og hjælpe med uddeling af vintertøj. UNICEF er i fuld gang med at uddele varmt tøj og tæpper til 145.000 børn i frontlinjeområderne, så de kan klare sig igennem vinteren.

En brutal vinter

I løbet af de to dage, Susanne Dahl har været i Ukraine, er luftalarmerne gået fem gange, og hun mærker på egen krop, hvordan vinteren er langt mere brutal end den danske. Det, som Susanne Dahl for en kort bemærkning bliver vidne til, er en hverdag for ukrainske børn som fireårige Bohdan, der bor med sin mor, far og søster i enkelt værelse i et ellers udbombet hus. Her består den hjemlige »hygge« af de få møbler, krigen ikke har ødelagt, og varme får de kun fra en varmeovn.

Anzhela, Bohdans mor, fortæller: »Vi varmer os med en lille brændeovn, men vi har ikke vand og gas. Pengene er sluppet op, så vi er glade for alt, hvad vi modtager af støtte – for eksempel varmt vintertøj til børnene«. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Det har været utrolig koldt. Og vores sparepenge er sluppet op, så vi er glade for alt, hvad vi kan få – særligt varmt vintertøj til børnene. For vi må klare os med, hvad vi har,« siger Anzhela, Bohdans mor.

Tæt på syv millioner børn har ikke adgang til vedvarende elektricitet, varme og vand, hvilket er særligt kritisk i vintermånederne, hvor temperaturen kan komme helt ned på -20 grader.

»Ukrainerne er meget taknemmelige for donationerne, men vi kan også mærke, at de er ved at have nået deres grænse. Stigende inflation og manglen på strøm gør, at familiernes modstandskraft konstant svækkes. Særligt langs frontlinjen er mange tvunget til at spare på både mad og medicin. Derfor er det afgørende, at vores samarbejdspartnere hjælper med at identificere de mest udsatte familier, så vi kan få hjælpen frem til de allermest trængende,« siger Susanne Dahl.

Send hjælp til børnene i julen sammen med UNICEF



Stolt og glad løfter Bohdan kassen med varmt vintertøj. 30 familier i området har i denne omgang fået kasser med vintertøj til børnene. Fold sammen Læs mere Læs mere

Håb i murbrokkerne

I løbet af krigen er mange flygtet eller internt fordrevet, mens andre bliver tilbage – eller vender tilbage til resterne af deres hjemby.

»Mange har ikke andet valg end at blive eller vende tilbage til deres hjemby, fordi de ikke har råd til andet – eller fordi de ikke kan efterlade deres ældre familiemedlemmer. Samtidig ser vi også, at mange ukrainere vender frivilligt hjem, fordi de gerne vil være med til at genopbygge deres land,« fortæller Susanne Dahl.

Selv i ruinerne af det, der engang var en levende landsby med en fungerende skole, går livet videre, erfarede Susanne Dahl under sit besøg i Bohdans lille landsby uden for Mykolaiv, hvor befolkningstallet er skrumpet fra 1.000 til 220 indbyggere i løbet af krigens gang.

»Alle husene var sønderbombet, og det var pivkoldt. At se en skole, der lå i ruiner efter missilregn og droneangreb, gjorde virkelig stort indtryk på mig. Stor set alt var smadret med undtagelse af et enkelt hus, hvor byens indbyggere havde mulighed for at komme ind og være sammen. Der var sat varme og musik på, mens børnene sad og tegnede eller legede. Det var på en og samme tid tragisk og rørende, og det tændte et lille lys af håb.«

Her ses Susanne Dahl i en af de over 4.000 skoler, der er blevet ødelagt i krigen. Nogle af skolernes klasseværelser varmes op, blandt andet med hjælp fra UNICEF, men mange børn i Ukraine er stadig tvunget til onlineundervisning. Fold sammen Læs mere Læs mere

Landsbyskolen er ikke et enkeltstående eksempel. Mere end 4.100 skoler i Ukraine er enten beskadigede eller helt ødelagte, lyder seneste tal fra UNICEF. Derfor hjemmeskoles mange børn, og i de større byer er flere metrostationer omdannet til sikre klasselokaler.

For at skabe trygge rammer for skoledagen har UNICEF bygget flere underjordiske skoler rundt omkring i landet og indrettet beskyttelsesrum til klasselokaler. Derudover har UNICEF sørget for, at børnene kan holde varmen i de vinterkolde klasselokaler ved at levere generatorer og varmepumper samt varmt tøj og tæpper.

FAKTA Den barske realitet for Ukraines børn På globalt plan lever 460 millioner børn i konfliktzoner. 7,5 millioner af dem er fra Ukraine og bor nu enten i Ukraine eller er flygtet til omkringliggende lande.

3,3 millioner ukrainske børn har akut brug for hjælp.

Sidste vinter var 7 millioner ukrainske børn uden varme i gennemsnit i 5 uger.

4.100 skoler er enten beskadigede eller helt ødelagte.

Pr. februar 2023 var 1,5 millioner ukrainske børn i risiko for at udvikle depression, angst eller ptsd eller andre mentale sundhedskomplikationer pga. krigen.

Siden februar 2022 er 1.442 børn blevet dræbt eller såret i Ukraine.

3,3 millioner børn fra Ukraine har brug for blandt andet nødhjælp og humanitær støtte, herunder sundhedshjælp. Læs her, hvordan du kan være med til at sende hjælp til børnene i julen sammen med UNICEF Kilde: UNICEF FOLD UD FOLD UD

Angst og nye emner på skoleskemaet

»På en af de skoler, som har fået ekstra beskyttelsesrum, mødte vi drengen Artem, der går i 5. klasse, og som kunne berette om en skoledag med luftalarmer og ture ned i kælderen. Ud over de daglige stressfaktorer var han også påvirket af en sporadisk skolegang, da det meste af hans skoletid har været præget af pandemi og flugt. Det er desværre ikke et unikt eksempel. Mange børn ved slet ikke, hvad det vil sige at gå i skole, fordi de har været hjemmeskolet det meste af deres skolegang, og det har en enorm social slagside,« siger Susanne Dahl.

Sasko går i tredje klasse. Han er ikke så glad for at skulle i beskyttelsesrum. Men han vil hellere være i skole end hjemme, for der er vennerne. Fold sammen Læs mere Læs mere

Krigens rædsler har desuden medført et akut behov for psykosocial hjælp. Ifølge Susanne Dahl estimeres det, at 1,5 millioner ukrainske børn er i risiko for at udvikle angst eller ptsd pga. traumer og utryghed.

»En lille pige, der var flygtet ud af Kherson med sin familie, gjorde særligt indtryk på mig. Hendes onkel var blevet taget af russerne, og hun måtte efterlade sin hund og sine bedsteforældre bag sig. Hun bar en stor vrede, og det var hjerteskærende at erfare det store pres, der lå på en lille pige, der mest af alt fortjente at glemme krigen og opleve, hvad det ville sige at være barn.«

Send hjælp til børnene i julen sammen med UNICEF



Men selv hvor Ukraine igen har kontrollen, er krigen en del af hverdagen. For eksempel er 10-15 procent af regionen ved Mykolaiv fyldt med miner, så det emne har sneget sig ind på skoleskemaet.

»Børnene lærer at identificere eksplosiver, herunder miner, der til forveksling kunne ligne legetøj. Samtidig trænes de i at færdes på sikkert underlag og undgå marker og skove. Det siger lidt om, hvad det er for en virkelighed, børnene lever i.«

FAKTA Siden krigen eskalerede, har UNICEF blandt andet hjulpet med følgende: Varmt tøj og tæpper samt varmepumper. I vintersæsonen 2022/2023 sørgede UNICEF blandt andet for varmt vintertøj, tæpper og varmeapparater til 1,5 millioner mennesker. Desuden leverede organisationen 800 generatorer, 90 mobile kedler og 3.000 vandvarmere til blandt andet sundhedsfaciliteter.

Kontantbeløb til ukrainske familier, som kan bruges til at købe blandt andet varmt tøj, mad og medicin.

Givet næsten 10 millioner børn og kvinder adgang til primær sundhedspleje i UNICEF-støttede faciliteter og gennem mobile teams.

Sikret undervisning for mere end 2,6 millioner ukrainske børn.

Sikret adgang til rent drikkevand for mere end 9,1 millioner mennesker.

Åbnet børnevenlige støttecentre, såkaldte Spilno Spots, hvor børn og mødre blandt andet kan få medicinsk og psykisk førstehjælp.

Oprettet UNICEF-støttede mentale sundheds- og psykosociale støtteinterventioner, som er nået ud til mere end 3,2 millioner børn og omsorgspersoner.

Leveret kirurgisk udstyr, førstehjælp, jordemodersæt, hygiejnepakker og legetøj. Læs her, hvordan du kan være med til at sende hjælp til børnene i julen sammen med UNICEF Kilde: UNICEF FOLD UD FOLD UD

Hjælp, indtil freden kommer

Ukraine er som bekendt ikke det eneste land, der er ramt af krig og ødelæggelse, men uanset hvor mange krige og katastrofer, der hærger verden, er det afgørende, at vi ikke glemmer Ukraine, pointerer Susanne Dahl. »Børn er både sårbare og stærke, og vi har mødt de sejeste børn, der til trods for krigshandlingerne kan få et smil frem og finde glæde i leg midt i murbrokkerne. De kan klare rigtig meget, men de kan ikke klare hvad som helst,« siger hun og slutter:

»Når vi spørger de ukrainske voksne, hvad de har allermest brug for, er det fred. For uden fred er fremtiden meget usikker. Og indtil da må vi gøre, hvad vi kan for de mest udsatte børn. Alt for mange er blevet frarøvet deres ret til skolegang, sundhed, tryghed og beskyttelse, og står overfor atter en svær vinter. Vi må aldrig glemme Ukraines børn – hverken nu eller gennem det lange, seje træk, der skal sikre dem en værdig fremtid.«

Læs her, hvordan du kan være med til at sende hjælp til børnene i julen sammen med UNICEF.