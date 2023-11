Ekspert er optimistisk: »Det er ekstremt vigtigt, at vi i dag ser en større rækkevidde på elbilerne«

Transport udgør en stor klimabelastning. Hvis vi skal blive ved med at køre bil, kan vi ikke fortsætte med at gøre det, som vi har gjort hidtil.

Det mener Mads Aarup, som er ekspert i elbiler og batteriteknologi hos IDA og talsmand for forbrugerorganisationen Forenede Danske Elbilister. Han fortæller, at elbilen i dag er det mest realistiske bud på en grøn omstilling af den danske bilpark.

Det er da også regeringens klare ambition, at vi i 2030 skal have én million elbiler på de danske veje. Og hvordan går det så?

»Det går godt. Vi er på vej ind i den berømte S-kurve, og det tyder på, at vi kan leve op til ambitionerne. Vi er selvfølgelig stadig kun i begyndelsen af udviklingen, men vi er på den rigtige side af stregen,« siger Mads Aarup.

Batteriet kræver ressourcer

Trods de høje forventninger til elbilernes rolle i klimakampen har transportmidlerne mødt en del kritik gennem tiden. Det gælder blandt andet for produktionen af batterierne, som også er med til at belaste miljøet.

»Kritikerne har ret i, at batteriet gør elbilen mere ressourcekrævende at producere end en bil med en simpel metalbeholder til brændstof. Det er hævet over enhver tvivl. Men besparelsen kommer i driftsfasen, og her bliver elbilernes klimagæld virkelig betalt af. For der skal jo ikke udvindes ny olie, gas eller diesel til at holde dem kørende,« siger Mads Aarup, og fortsætter:

»Elbilernes fordel i forhold til diesel- og benzinbilerne er kun blevet bedre med årene. Klimarådet lavede for nogle år siden en beregning, der illustrerede, at en elbil skulle køre cirka 50 tusind kilometer i alt, før den havde tjent de ekstra ressourcer ind, der var brugt under produktionen. Siden er fabrikkerne blevet bedre til at lave batterier med færre ressourcer, og samtidig bliver vores strøm grønnere. Derfor tyder det faktisk på, at man i dag kun skal køre 20-25 tusind kilometer for at tjene klimagælden fra produktionen ind – hvilket i mange tilfælde kun svarer til et års kørsel.«

Den berygtede rækkevidde

Rækkevidden har i flere år været en overvejende grund til, at danskerne har tøvet med at købe elbiler. For det bliver hurtigt upraktisk, hvis der skal lades op for hyppigt og for længe.

»Det sjove er, at rækkevidden mest er en udfordring for dem, der ikke har en elbil. Når man først har en elbil, så vænner man sig til den rækkevidde, den har,« siger Mads Aarup, der selv har kørt elbil i et årti.

»Men det er selvfølgelig et problem, hvis man afholder sig fra at købe en elbil, fordi man har rækkeviddeangst. Og derfor er det også så ekstremt vigtigt, at vi i dag ser en større rækkevidde på mange af elbilerne.«

Blandt andet har Volvo Cars opgraderet flere af deres nye modeller, så de har fået længere rækkevidde og er kortere tid om at lade. Volvo XC40 har for eksempel med den nye opgradering fået en rækkevidde på op til hele 571 kilometer.

Er det så rækkevidde nok?

»571 kilometer er virkelig meget. Det er en rækkevidde, der kan lukke munden på skeptikerne. Selvom rækkevidden i praksis selvfølgelig kan være noget kortere, så dækker selv en reduceret rækkevidde i dette tilfælde stadig de flestes behov. Jeg kender ikke nogen, der ikke har behov for at strække benene eller at tisse inden for den distance. Så det er en meget flot rækkevidde, der gør beslutningen om at købe en elbil væsentligt lettere.«

Der er dog andet end rækkevidden, der imponerer Mads Aarup ved den nye opgradering af Volvo XC40.

»Jeg mindes ikke nogensinde at have set så stor en opgradering hos en elbil, uden at det kan ses på selve bilen. Den har fået bedre rækkevidde og hurtigere opladning, og så har motoren simpelthen flyttet sig fra forhjulene til baghjulene. Det er blevet en markant bedre bil på så mange fronter, så det er helt usædvanligt, at den har samme udseende. Det er en god bil, der er blevet endnu bedre. Og det må man simpelthen tage hatten af for.«

Flere kilometer med mindre opladningstid

Volvo har opdateret den kompakte SUV XC40 Recharge og crossoveren C40 Recharge, hvilket giver dig hurtigere opladning på en DC lynladestation og længere rækkevidde.

Lynladning er afgørende

En anden barriere, når det kommer til anskaffelsen af en elbil, har i lang tid været opladningen.

Ifølge Mads Aarup er der særligt én type af opladning, der er vigtig, når det kommer til at overbevise danskerne om at købe elbiler: Lynopladningen. For det er særligt på de længere køreture, vi er skeptiske overfor at skulle lade bilen op.

Heldigvis er mængden af lynladestandere ifølge Mads Aarup i rivende udvikling, og flere aktører, heriblandt tankstationerne, har meldt sig på banen.

»Ser vi på elbilerne, så får de samtidig både større batterier og kan lade hurtigere. Jo større dit batteri er, jo hurtigere det lader, og jo flere ladepunkter der er, desto mindre behøver du at tænke over din køretur. Det bliver kun nemmere.«

11 biler pr. ladestander

Skeler vi til den langsommere form for opladning, der typisk foregår derhjemme, så mener Mads Aarup også, at der her er grund til optimisme. Langt størstedelen af de danske bilejere kan nemlig uden besvær få sat en ladestander op derhjemme i indkørslen – det er ikke sværere end at få installeret en vaskemaskine i bryggerset, som han siger.

»Så er der selvfølgelig også dem, der bor i byen som jeg selv, og som ikke har egen indkørsel. Her er spørgsmålet selvfølgelig, om der så er ladere nok i det offentlige rum? I dag har vi omkring 11 elbiler per ladestander, hvilket er helt fint. Tidligere har tallet været oppe på 14, så det er jo faldet en del.«

»Men det væsentligste for byboere er faktisk rækkevidden. Jo længere rækkevidde, jeg har, jo færre gange skal jeg bruge en lader. Så kan det godt være, jeg ikke kan finde en ledig ladestander hver dag, men det har jeg jo heller ikke behov for. Den længere rækkevidde gør, at jeg måske kun behøver at lade bilen op en gang om ugen,« siger Mads Aarup.

Det hele står og falder med prisen

De gode forudsætninger er altså ved at være på plads, og danskerne har efterhånden taget elbilen til sig.

»Det går godt, når man ser på salgstallene. Men der er ingen, der kan sige noget sikkert om 2030, fordi bilafgifterne skal genforhandles i 2025,« siger Mads Aarup.

»Hvis man holder fast i de gode forhold for elbiler, er der ingen tvivl om, at vi nok skal nå målet. Men hvis man begynder at lægge afgifter på, så elbilerne bliver alt for dyre, kan vi være helt sikre på, at det ikke kommer til at gå. Det eneste, der for alvor kan stoppe elbilsalget, er prisen. Så det hele står og falder på udfaldet af forhandlingerne i 2025.«

Ifølge Mads Aarup er vi nødt til at gøre det, vi vil have mere af, billigere, og det, vi vil have mindre af, dyrere. Han underkender dog ikke de dynamikker, der er på spil, når bilafgifterne skal genforhandles:

»Vi står jo med et dilemma, fordi der er et hul i statskassen på grund af de lavere afgifter på elbiler. I takt med at flere og flere gør det rigtige og vælger elbilerne til, får samfundet færre penge. Så det er jo en afvejning og bestemt ikke sort/hvidt, men vi skal finde den rigtige nuance af grå.«

Er der andre incitamenter, der bør indføres for at få omstillingen af den danske bilpark til at gå hurtigere?

»Vi er nødt til at skrue op for hastigheden, hvorved vi stiller miljøkrav. Vi kan ikke fortsætte med, at privatbilister kan køre rundt og forurene luften i storbyer, hvor der bor flere hundredtusinder mennesker. Vi er generelt nødt til at øge miljø- og klimakrav, og det er vi slet ikke gode nok til. Vi tager alt for mange hensyn.«

Mads Aarup er overbevist om, at vi ved at stramme rammebetingelserne for biler og køretøjer gør det mindre attraktivt for forbrugerne at vælge de biler, der forurener:

»Du vil højst sandsynligt ikke købe en diesel- eller benzinbil, hvis du ved, at du ikke må køre ind i København med den om få år. Igen: Vi er nødt til at gøre det, vi vil have mindre af, dyrere eller helt forbudt. På den måde gør vi det mere attraktivt at købe elbiler.«