Branchedirektør: »Hvis Danmark fortsat vil være frontløber i den grønne omstilling, skal der endnu flere elbiler på vejene«

Hvordan kommer vi i mål med den grønne omstilling?

Det er et af tidens helt centrale spørgsmål, og kampen mod den globale opvarmning påvirker mange forskellige brancher.

Det gælder også bilbranchen, som de seneste år er blevet underlagt stadig strengere udledningskrav fra EU. Ambitionen er klar: I 2035 skal der ikke længere sælges biler med forbrændingsmotor i unionens medlemslande.

Det har tvunget bilproducenterne til at sætte fart på udviklingen af opladelige modeller. Danmark er et af de lande, hvor udrulningen af elbiler går allerhurtigst. Tre ud af ti nye biler er i dag opladelige, og tallet vil efter alt at dømme stige yderligere i årets sidste måneder. Samlet set steg bestanden af elektriske biler sidste år med 69 procent, hvis man også medtager importerede, brugte elbiler.

Spørger man Gitte Seeberg, som er direktør i Autobranchen Danmark, der er brancheorganisation for bilforhandlere, værksteder og autolakerere, spiller bilbranchen en nøglerolle i forhold til at nå reduktionsmålene.

»Elektrificeringen af bilparken er afgørende. Og der skal stadig sælges mange grønne biler, hvis der skal blive færre af de sorte,« siger Gitte Seeberg.

Vi er blevet klogere

Forbrugerne, siger hun, har taget elbilerne til sig, og det er i høj grad med til at drive udviklingen fremad.

»Det er tydeligt, at man i dag har færre forbehold over for elbiler end for bare et år siden. Efterspørgslen stiger hele tiden, og ude hos mine forhandlere er der lige nu også en kæmpe efterspørgsel på brugte elbiler«.

Selvom der er fart på salget af elbiler i Danmark, siger Gitte Seeberg, er der stadig bump på vejen. En af de vigtigste handler om opladningsmuligheder.

»Tryghed er essentielt for forbrugerne, og der skal være ladestandere nok. Det går ikke, hvis man skal sidde i en kø bag tre andre, der hver skal bruge 25 minutter på at lade bilen op. Der er desværre stadig et stykke vej, før vi når dertil, men det går den rigtige vej«.

Har du færre forbehold over for elbiler end tidligere?

Pris og rækkevidde er stadig den største bekymring

En anden udfordring er rækkevidden. Der er stor forskel på, hvor langt de forskellige modeller kan køre på en opladning, og mange bekymrer sig over, om rækkevidden mon er for kort.

Endelig er der spørgsmålet om prisen, som også er med til at sænke udrulningen. Manglen på billige elbiler, siger Gitte Seeberg, afskærer en del potentielle købere fra at skifte til en opladelig model.

»Selvom fabrikanterne er i gang med at sætte priserne ned, så er den billigste elbil dyr sammenlignet med den billigste fossile bil. Prisen er helt klart en af de store udfordringer, vi står over for. Man får markant mere bil for pengene i dag end for bare et år siden,« lyder det fra branchedirektøren, der sætter sin lid til, at udviklingen af batteriteknologien kan hjælpe prisnedsættelserne på vej.

»Jeg tror på, der kommer til at ske noget på batterifronten de kommende år. Det er også et problem for branchen, at mange af råstofferne til at lave batterierne, befinder sig i lande som Kina, Congo og Rusland, som vi ikke har de bedste relationer til«.

Volvo var en af de første bilproducenter til at bruge blockchain-teknologi til at spore oprindelsen af det kobolt, der blandt andet bliver brugt i fremstillingen af batterier til elektriske biler.

Sporbarhed af råmaterialer, såsom kobolt, er en af ​​de største udfordringer, som bilproducenter står over for. Ved at kunne spore oprindelsen af råstoffer som kobolt, kan man også sikre, at det er produceret ansvarligt og dermed skabe en både stabil og ansvarlig produktion.

Flere kilometer medmindre opladningstid

Forudsigelighed er afgørende

I Danmark har politikerne gjort deres til, at elbilerne er kommet ud over rampen. Elbilerne er – med undtagelse af de største modeller – fritaget for afgifter, og det gør ifølge Gitte Seeberg en stor forskel. Hun ser gerne, at afgiftsstoppet fortsætter for at give den nødvendige ro til branchen.

»Vi ved, at forudsigelighed er afgørende, så man som forbruger ved, hvad der kommer til at ske. Da man lavede de nye bilafgifter, aftalte man et pitstop i 2025, og min forventning er, at politikerne kigger på det i slutningen af 2024. Forhåbentlig bliver det ikke før, da det skaber uro på markedet, hver gang man taler om det«.