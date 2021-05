Sommerhuspriserne er stukket af, og Bjarne har netop solgt sit for over 11 millioner. Han købte det for en tiendedel

Det var ikke planlagt.

Bjarne Bo Jørgensen og hans kone havde ikke spekuleret i, at de kunne få en særlig god pris ved at sælge deres sommerhus under pandemien.

Men det var god timing.

På blot tre uger blev huset solgt. Prisen lød på 11,65 millioner kroner.

»Vi har kun handlet ud fra vores egen interesse og anede ikke, at der var en høj efterspørgsel,« siger 77-årige Bjarne Bo Jørgensen.

Efter at have haft sommerhuset i Liseleje i 28 år var det tid til at komme videre.

Sommerhuse landet over er steget i værdi. Pandemien satte for alvor skub i priserne, der sidste år steg med 13 procent i gennemsnit, viser tal fra videncenteret Bolius. De helt store vindere var sommerhusejerne i Nordsjælland, der blandt andet tæller populære sommerhusområder som Liseleje, Tisvildeleje, Vejby Strand og Gilleleje. Udviklingen blev for alvor tydelig, da kogebogsforfatteren Camilla Plum solgte sit 70-kvadratmeter store sommerhus ud til stranden i Tisvilde for 25 millioner kroner.

TV-vært og forfatter Camilla Plums sommerhus med stråtag i Tisvilde er netop er blevet solgt til 25 millioner.

De stigende sommerhuspriser betyder, at de vellønnede danskere presser andre potentielle købere ud af markedet, siger boligøkonom Jørgen Munksgaard Rasmussen

Fokus på frisk luft

Bjarne Bo Jørgensen købte sit sommerhus tilbage i 1992. Dengang kostede huset 1,2 millioner kroner. Han er arkitekt og ingeniør og har gennem årene stået for store forbedringer, siger han. Blandt andet et 60 kvadratmeter stort anneks.

Da han sammen med sin kone ledte efter sommerhus i starten af 90erne, var det vigtigt for dem, at huset lå i første række til Kattegat. De måtte lede længe efter det rette hus.

Trods truslen om stigende vandstande og – for nogle – dyr kystsikring er husene i første række eftertragtede, og prisen afspejler det.

»Dem, der endte med at købe huset, havde udtrykt deres interesse overfor vores ejendomsmægler i forvejen,« siger 77-årige Bjarne Bo Jørgensen.

Sommerhusejerne i Nordsjælland er de store vindere i sommerhusmarkedet – specielt i Liseleje, Tisvildeleje, Vejby Strand og Gilleleje. Arkivfoto: Erik Refner

Dykker man ned i tallene fra Bolius, ligger Liseleje øverst på listen over prisstigninger siden årtusindeskiftet med en stigning på mere end 284 procent fra 2000 til slutningen af sidste år.

Men tallene er usikre, lyder det fra ejendomsmægler Mads Lykke Rasmussen, som er indehaver af DanBolig i Hundested, og som sidste år solgte flere boliger i Liseleje. Der blev kun solgt få huse sidste år, og da flere af dem lå i første række, påvirkede det den gennemsnitlige kvadratmeterpris for hele Liseleje markant.

Der er dog ingen tvivl om, at priserne generelt er steget på grund af pandemien, siger han:

»Der har været en høj efterspørgsel, og renten har fortsat været lav. Vi har ikke kunnet rejse, og særligt københavnere har haft fokus på at få luft. De har været fanget i deres lejligheder i starten af pandemien,« siger han.

Og derfor har mange taget skridtet og købt sommerhus.

»Liseleje er meget populær, men vi har set det samme i hele kommunen,« lyder det.

Halsnæs Kommune, hvor Liseleje ligger, har generelt har oplevet et prisboom, viser en liste over prisudviklingen i 2020, som Berlingske udarbejdede i starten af året på baggrund af Boligsidens Markedsindeks.

Sidste år steg den gennemsnitlige kvadratmeterpris med over 24 procent. Ejer man et sommerhus på 75 kvadratmeter, kunne man i snit tjene 340.200 kroner mere ved at sælge det i slutningen af 2020. Det samme billede tegner sig i nabokommunen Gribskov, som er landets næststørste sommerhuskommune, hvor kvadratmeterpriserne er steget med 20 procent.

Sommerhuse er altid blevet defineret som et luksusgode, siger Jørgen Munksgaard Rasmussen, som er fagekspert indenfor boligøkonomi hos Bolius, og er – med få undtagelser – forbeholdt dem, der har økonomisk overskud.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik har dem, der tjener godt, oplevet en markant højere lønstigning end dem, der tjener mindre godt.

»Når de i forvejen vellønnede grupper kappes om at købe sommerhuse, vil de i kraft af deres økonomiske styrke presse andre potentielle købere med lavere indkomster ud af markedet,« siger Jørgen Munksgaard Rasmussen.

Det gælder særligt i markeder, hvor der ikke produceres mere »beliggenhed«, og hvor køberne går efter at bo i eftertragtede områder som Liseleje og Tisvildeleje. Her betaler folk store beløb for den rigtige beliggenhed.

77-årige Bjarne Bo Jørgensen solgte sit sommerhus for over 11 millioner kroner sidste år. Han havde købt det for lidt over én million i starten af 1990erne.

Københavnerne kommer

Efterspørgslen var høj sidste år, men færre sommerhuse blev sidste år sat til salg. I Liseleje kom der kun 36 på markedet, mens det året forinden var 53, oplyser Mads Lykke Rasmussen fra DanBolig.

Det lave udbud har givet priserne »et skub«, siger han.

Kunderne var typisk københavnere, der gerne ville have en have og plads. Det er som regel unge familier, der ikke har råd til et hus med have i København, og som derfor vælger at beholde deres lejlighed på Nørrebro og supplere med et sommerhus ved Kattegat.

Dog er der i Liseleje tradition for, at sommerhusene går i arv. Derfor er der stadig en del af de »gamle beboere« i området, der ikke nødvendigvis har mange penge.

Sommerhusejerne i Nordsjælland er de store vindere på sommerhusmarkedet, mener boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit:

»Der er mange københavnere, der køber sommerhus i Nordsjælland, og eftersom københavnerne har oplevet kraftige prisstigninger i mange år, har de friværdi mellem hænderne, der kan veksles til et dejligt sommerhus,« sagde hun til Berlingske tidligere på året.

Hun pegede på, at rejserestriktioner og bedre mulighed for hjemmearbejde har fået mange til at »realisere drømmen om et sommerhus«.

Ifølge Mads Lykke Rasmussen hænger det også sammen med, at huspriserne i København er så høje, at mange børnefamilier ikke har råd til et hus med have inde i byen.

»For dem er det et godt alternativ, så de kan blive boende i byen, men samtidig have et fristed med have tæt på skov og strand, så børnene kan løbe og lege,« siger han.

Bjarne Bo Jørgensen og hans kone har gjort det modsatte. De er flyttet fra deres lejlighed på Østerbrogade til et hus inde i byen, hvilket salget af deres sommerhus gjorde muligt:

»Vi ville gerne eje eget hus, så nu har vi kunnet købe et med have på Frederiksberg,« siger han:

»Og så har vi stadig et sommerhus på Bornholm.«