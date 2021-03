Politiet bekymret over ny tendens: Børn ned til ti år sigtes for vold og gaderøverier i København

Københavns Politi ser med stor bekymring på en ny udvikling, hvor 10-14-årige børn i stigende grad sigtes for alvorlige forbrydelser. De seneste år er et stigende antal børn i den aldersgruppe nemlig blevet sigtet for personfarlig kriminalitet som vold og gaderøverier.

Samtidig er der rejst et stigende antal sigtelser i aldersgruppen inden for andre typer af kriminalitet.

Tallene om sigtelserne fremgår af en ny rapport, som Københavns Kommunes Sikker By-samarbejde har udarbejdet.

»Det er noget, vi tager meget alvorligt og skal sætte ind med så tidligt og hurtigt som muligt. For selvom vi før har set unge i lidt ældre aldre, der begår kriminalitet som vold eller gaderøveri, så er det er nyt, at vi ser det i så tidlig alder som ti til 14 år,« siger Rasmus Agerskov Schultz, der er vicepolitiinspektør og leder af nærpolitiafdelingerne i København.

Rapporten viser ganske rigtigt, at personfarlig kriminalitet, der dækker over kriminalitet som vold og røveri, var baggrunden for 152 sigtelser mod 10-14-årige i Københavns Kommune. Tallet var i 2014 blot 39.

På de seks år fra 2014 til 2020 steg antallet af alle typer sigtelser fra 290 til 488, og dermed blev 2020 det år, hvor der var flest sigtelser mod børn i den aldersgruppe.

Vold og røverier

At tallene nu er så høje, kan blandt andet skyldes, at organiseringen omkring Ungdomskriminalitetsnævnet, der blev oprettet i begyndelsen af 2019, har »skullet finde et passende leje, og at dette nye tiltag har betydet øget opmærksomhed omkring at få registreret og fastholdt sigtelser for denne målgruppe«, fremgår det af rapporten.

»Det er helt sikkert en grund. Men handlingerne finder jo stadig sted – nu bliver de bare registreret. Og tallene viser os stadig, at der bliver begået personfarlig kriminalitet tidligere. Derfor må vi se på, om vi for eksempel kan sætte tidligere ind med bekymringssamtaler og fortsætte med at tilbyde eksempelvis idrætsaktiviteter væk fra den vante gruppe,« siger Rasmus Agerskov Schultz, der kalder det politiets »fornemmeste opgave« at forhindre børn og unge i at ende på den kriminelle løbebane.

Blandt den type personfarlig kriminalitet, der ses i København blandt børnene, nævner han gaderøverier som eksempel. Her truer en eller flere børn sig til en genstand, de har udset sig, ved for eksempel at presse en forbipasserende op mod en væg – men uden at gøre brug af kniv eller lignende.

»Ikke nok med, at vi ser værre kriminalitet blandt yngre grupper, så bekymrer det os også, at det ofte er en såkaldt »hård kerne«, der står for en stor del af kriminaliteten. Inden for denne her kategori er det for eksempel de ti mest aktive personer, der står for en tredjedel af sigtelserne,« siger Rasmus Agerskov Schultz.