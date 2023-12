Metropol Abonnement

I denne bydel gør bandekonflikter og skyderier borgerne utrygge: »Der er ingen tvivl om, at der er en del våben i omløb«

Ny tryghedsundersøgelse kortlægger københavnernes oplevelse af at føle sig trygge i deres egen bydel, og hvor meget kriminalitet, de udsættes for. I Amager Øst Lokaludvalg er man bevidst om, at der findes utryghedsskabende grupperinger i området, mens man også er bekendt med, at der er en del våben i omløb i bydelen.