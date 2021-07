Højtplaceret medarbejder i Greve Kommune shoppede for tusindvis af offentlige kroner over flere år: »Det er ekstra groft«

Lyt til artiklen

Den nyligt fyrede kommunaldirektør i Greve Kommune, Claus Thykjær, har svinget kommunens kreditkort i privat regi over flere år og har brugt i alt 15.930 af kommunens kroner på sig selv og sin familie.

Det oplyser DR, der har gennemgået samtlige bilag fra kommunen.

Jakob Dedenroth Bernhoft, der er jurist og partner i firmaet Fraud React, betegner misbruget som »meget groft«.

»Han er topchef og har ansvaret for kommunens økonomi, og så er det ekstra groft, når han misbruger kommunekassen på den måde. Når overtrædelsen sker i offentligt regi, er det en skærpende omstændighed,« siger juristen til DR.

Den tidligere kommunaldirektørs misbrug er således mere omfattende, end offentligheden hidtil har vidst.

I juni fortalte DR, at Claus Thykjær i 2019 havde brugt cirka 2.300 kroner fra kommunens kasse på konferencebilletter til sin hustru, ligesom han havde foretaget indkøb i Rema1000, i Irma og hos Circle K.

Nu viser det sig så, at den tidligere kommunaldirektør ifølge bilagene har misbrugt knap 16.000 kroner, mens han i 2016 og frem til 2021 sad på posten som Greve Kommunes øverste embedsmand. Nogle af pengene har han betalt tilbage i kølvandet på DRs afsløringer.

Bilag for 85.000 kroner forsvundet

Claus Thykjær tiltrådte som Greve Kommunes kommunaldirektør i 2016. DRs gennemgang viser, at misbruget tilsyneladende begyndte samme år. Direktøren brugte sit kommunale kreditkort første gang i en FCK-butik, hvor beløbet lød på 425 kroner, skriver mediet.

Den nu fyrede kommunaldirektør har desuden anvendt kreditkortet i Tøjeksperten, Magasin og hos Ritter Cykler, ligesom han har købt en sportsferie til 4.644 kroner og ishockeybilletter på kortet, forklarer DR.

Claus Thykjærs kommunale kreditkort har været i brug i alt 304 gange, men kommunen har dog ikke bilag for 184 af transaktionerne.

Med andre ord vides det ikke med sikkerhed, hvad pengene er gået til i flere end 60 procent af de tilfælde, kreditkortet er blevet anvendt. Det svarer til, at der mangler bilag for et beløb svarende til 85.000 kroner, skriver DR.

Ifølge DR har Claus Thykjær tidligere forklaret, at han forvekslede kommunens kreditkort med sit private kreditkort, fordi de to kort havde samme udsteder og farve.

To millioner kroner i aftrædelse

Claus Thykjær blev efter DRs afsløringer i slutningen af juni fyret af Greve Kommunes byråd med øjeblikkelig virkning. Dengang forklarede Thykjær i et opslag på Facebook, at han havde begået »personlige fejl« og ikke »slået hårdt nok ned på rod«.

Med sig i bagagen fik Claus Thykjær en fratrædelsesgodtgørelse svarende til et års løn på cirka 1,6 millioner kroner samt et engangsbeløb på knap en halv million, skriver DR.

I et skriftligt svar til samme medie betoner Greves borgmester, Pernille Beckmann (V), at det naturligvis aldrig er i orden, at der mangler bilag, og at man som ansat i Greve Kommune ikke efterlever retningslinjerne.

Flere partier i byrådet forlanger nu, at kommunen foretager en ekstern advokatundersøgelse af Claus Thykjær.

Den 52-årige fyrede kommunaldirektør har tidligere været kommunaldirektør i Guldborgsund Kommune, vicekommunaldirektør i Gribskov Kommune samt kommunaldirektør i den daværende Helsinge Kommune.