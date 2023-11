Metropol Abonnement

Håndværker fik kniv for struben af LTFer: Blågårds Plads er ikke det eneste sted, familier med kriminelle bliver smidt på gaden

Det er ikke kun de tre familier fra Blågårds Plads, der kan blive smidt på gaden, fordi børnene har været voldelige eller begået andre bestemte former for kriminalitet i nærområdet. En rundspørge viser nu, at en række almene boligselskaber har smidt familier på porten som følge af kriminalitet. Og tallet vil kun stige, vurderer en organisationsformand i et af boligselskaberne.